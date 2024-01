Las claves del éxito de Los Pumas Seven: el seleccionado del momento en el mundo del rugby

Los Pumas se consagraron campeones de Perth 2024 tras vencer al local por 31-5. Crédito: Los Pumas 7

El último fin de semana volvieron a concretar otro hito para la historia del deporte ovalado de la Argentina: ganaron por primera vez la medalla de Oro del Circuito Mundial de Seven en dos etapas consecutivas: Dubai y Perth. Marchan primeros en el torneo con una buena diferencia sobre sus perseguidores y tienen un funcionamiento excepcional.

Te puede interesar: Argentina se impuso por 2-0 ante Perú y escaló a la cima de su zona en el Preolímpico Sub 23

Los Pumas Seven alimentan su ilusión y la de todos los argentinos sobre la base de un gran rendimiento individual y colectivo; y además poseen una conexión grupal realmente estupendo, que demuestra tanto adentro como afuera de la cancha el título que ellos mismos eligen: “Ser una gran familia”. Hasta hace poco sólo había dos trofeos en las vitrinas de la Unión Argentina de Rugby por parte de Los Pumas Seven: Los Ángeles 2004 y San Diego 2009. Pero con la llegada de Santiago Gómez Cora al cargo de Head Coach, en 2013 y su primera coronación como entrenador en Vancouver 2022 (13 años después del segundo éxito) una nueva era se forjó en el seven nacional. De allí en más, una sucesión de resultados positivos avalados por la continuidad de un proyecto bien organizado y trabajado por el staff comenzaron a dar sus dividendos, hasta depositarlos en el lugar que ocupan hoy: ser los líderes en el ranking mundial de la especialidad.

Para esta “Gran Familia” los torneos de Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Cape Town 2023 y Perth 2024 componen el quinteto de los últimos campeonatos obtenidos en el circuito. A eso hay que sumarles los Juegos Panamericanos que ganaron casi “sin despeinarse” como preparación para esta temporada. Ocho medallas de Oro para la Argentina y un liderazgo en el Circuito Mundial de Seven que tendrá sus dos próximas competencias en Vancouver, Canadá; del 23 a 25 de Febrero; y en Los Ángeles, Estados Unidos; del 1° al 3 de marzo.

Te puede interesar: La misteriosa voz en un video de Morena Beltrán que alimentó los rumores de romance con Blondel

Poco tiempo para disfrutar de los logros, muchos viajes y horas de vuelo sin el merecido descanso, estar alejados de sus familias durante mucho tiempo, y tantas cosas más que ellos solo saben; pero sin embargo es el mismo resultado positivo de un equipo que sabe a qué juega y hace todo lo posible por demostrarlo en cada una de las presentaciones. Además “quién les quita lo bailado” si siguen por esta senda de triunfos.

La emoción de Santiago Gómez Cora tras el triunfo

En Perth 2023, además de conseguir por primera vez el Oro en ese país y tras 201 etapas en el Circuito, tuvieron una contundencia tal que los puso no solo como los campeones invictos, sino que se quedaron con un torneo en el que se vio reflejado uno de los mejores rendimientos de la historia del seleccionado de Santiago Gómez Cora. Los números así lo demuestran. Los jugadores lo saben, pero siguen trabajando como si nada ocurriera, humildes y concentrados en sus objetivos de máxima: la clasificación para definir el Circuito Mundial en Madrid y los próximos Juegos Olímpicos a disputarse en París este año, y que serán la frutilla del postre de un equipo que esperemos en ese momento toque su techo; algo que por ahora parece no vislumbrase en lo más mínimo.

Te puede interesar: La llamativa respuesta de Claudio Echeverri al ser consultado por su máximo sueño como futbolista

Para Gómez Cora esta fue su 87ª etapa como conductor del seleccionado nacional. Con los seis triunfos conseguidos en Australia alcanzó los 280 éxitos como entrenador. Pero el dato concluyente y distintivo es desde dónde se basó este título: su solidez defensiva.

Sólo 42 tantos recibidos en seis encuentros, con sólo un try en contra de parte de los rivales en cada una de sus actuaciones, salvo el equipo que rompió la regla en los cuartos de final, España, que en una gran actuación fue el que más comprometió a Los Pumas 7s en defensa, y le anotó tres tries para cerrar el marcador final con la chapa de 28 a 17. Los restantes elencos no pudieron apoyarles más de un try a saber: España y Canadá en el primer día de la competencia (28-5 y 29-5). Sudáfrica, uno de sus rivales directos en la tabla de posiciones en el partido que cerró el grupo (19-5). Ya en la parte decisiva, Irlanda en las semifinales (24-5) y Australia, el local, en la final (31-5) tampoco pudieron vulnerar el ingoal albiceleste en más de una ocasión.

Nunca, o mejor dicho casi nunca, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora y su ayudante Leonardo Gravano había recibido tan pocos puntos. Para encontrar alguna performance mejor que la actual hay que remontarse a la Medalla de Plata de Singapur en el año 2004 (victorias sobre Malasia 43-0, Inglaterra 21-0 y Samoa 7-0, Escocia 27-10, Nueva Zelanda 12-7 y la derrota en la final contra Sudáfrica por 21 a 19), etapa en la que recibió la menor cantidad de tantos (38).

El regreso de Rodrigo Isgró al equipo, jugador que fuera elegido como el Olimpia de Plata y también como mejor jugador del mundo en la especialidad durante la temporada 2023, se transformó en un complemento ideal en Perth para el Rayo Marcos Moneta, quien con nueve tries consiguió igualar su segunda mejor marca en el Circuito, las recordadas nueve conquistas en Toulouse 2023.

Rodrigo Isgró festeja con el público argentino presente en lo que fue su vuelta al equipo tras su paso por el Mundial de Francia 2023 con Los Pumas 15 (Crédito: Los Pumas 7)

Y es para destacar que a pesar de la gran perfomance no fue el récord del jugador de San Andrés. Esa distinción la había conseguido en Vancouver 2022 con 10 tries apoyados. Justamente el mismo registro que su Head Coach actual Santiago Gómez Cora había logrado en Wellington 2002, veinte años antes. Casi nada. Pero los récords están para superarse y hacia allá van estos muchachos sin dudas...

La vuelta del mendocino Isgró luego de su participación del Mundial de Francia 2023 con el seleccionado mayor de Los Pumas fue notable para aportarle algo más al equipo, y ser un complemento ideal para Marcos Moneta. Los dos jugadores argentinos, más allá de ser compañeros de cuarto, se entienden a las mil maravillas. Tal es así que fueron elegidos en el equipo ideal al finalizar la etapa en Perth, como un reconocimiento a esa sociedad que es una de las tantas que tiene este grupo de jugadores. El dúo dinámico, con sólo 23 etapas disputadas en el Circuito, se dio el gusto de obtener el reconocimiento de parte de World Rugby en un espacio de sólo dos años de distancia 2021-2023 y llevarse el premio mayor en los Rugby Awards a los mejores jugadores de seven de la temporada.

Y qué decir del interminable Gastón Revol, que con 101 etapas en su carrera se acerca al récord histórico de obtener 1000 puntos. En Australia se anotó con un try y dos conversiones y, aunque tuvo sus chances, no pudo sumar una conversión más y quedó a un paso de los 1000 tantos. El cordobés suma 999 puntos en su haber y esperemos que en Vancouver concrete la marca por todos esperada para dejar sentada el ingreso de una nueva marca en la historia del rugby nacional.

Por su parte el capitán Santiago Álvarez Fourcade es uno de los grandes líderes y en Vancouver, Canadá, en la próxima parada del Circuito Mundial, llegará a las 60 etapas, y quedó a un paso de completar los 300 caps (tiene 291).

Luciano González Rizzoni está imparable y es un tractor; como lo destacó el head coach de Australia luego de la consagración argentina. Lucho es uno de los trymen históricos (128) y quedó a solo una conquista del retirado Franco Sábato y a dos “del Rayo” Moneta (130).

Otros que brillan y están siempre aportando son Matías Tute Osadczuk y Germán el alemánSchulz, quienes componen el otro lado del liderazgo. Ambos tuvieron que cambiar de roles desde su incorporación al Circuito Mundial y cada vez están jugando mejor en esas posiciones. Tute, el hombre de SITAS, supera los 200 caps, con 108 tries en su haber y Schulz, el cordobés de Tala, cuenta con 65 etapas y es el más experimentado detrás de su coterráneo Revol, y también con 103 tries superó la barrera de los 100 apoyados para el seleccionado nacional.

La sangre joven y el recambio de edades llegó a través de varios jugadores que el staff fue preparando para este presente. Allí, Joaquín Pellandini es quien se destaca primero, porque entendió a la perfección su rol de conductor. Con sólo 14 etapas parece un veterano: con 73 caps disputados suma 49 conversiones.

La vuelta de Toto Mare (Medalla de Bronce en Tokio) fue otro gran refuerzo para el plantel. Su regreso aportó tanta calidad que es el segundo goleador del equipo detrás de Marcos Moneta, con 57 tantos.

Por su parte, Tobías Wade y Santiago Vera Feld tuvieron un menor protagonismo en el arranque de este año, pero cada vez que les toca estar demuestran todo su bagaje y compromiso con el equipo.

Marcos Moneta, uno de los mejores jugadores del mundo (@lospumas7arg)

Además dentro de esta “nueva ola” se destacan en cada oportunidad que son convocados Agustín Fraga, Matteo Graziano, Tomás Elizalde y Alejo Lavallén, quien lamentablemente sufrió una grave lesión en Dubai luego de ser la figura en el Panamericano del año pasado y no será de la partida por un tiempo. Hablando de esos Panamericanos, fue el torneo que les sirvió como preparación a Los Pumas Seven para llegar en óptimas condiciones a este Circuito Mundial.

“Paso a Paso” como decía Mostaza Merlo en aquel Racing del 2001 que tardó 35 años en volver a coronarse campeón del fútbol argentin. Así, el Seven Argentino liderado por Gómez Cora irá junto a sus muchachos por un año plagado de éxitos y que termine con la frutilla del postre como meta final: ganar una medalla en los JJ.OO Paris 2024.

Lo que viene y la ilusión de los Juegos Olímpicos de París para colgarse una medalla

No habrá muchos equipos en Francia 2024 con chances de pelear por una presea. Los muchachos de Gómez Cora saben que irán decididos a demostrar que quieren ganarla. Se ilusionan con ello en cada etapa que juegan de este torneo y ven sus progresos. Coronado por un proceso excepcional que hoy debemos disfrutar - simplemente porque será muy difícil conseguir esta continuidad de triunfos y títulos en el futuro-, hoy el plazo de vencimiento de este equipo parece ser París 2024, cuando le toque demostrar para qué se preparó durante ocho años.

El festejo de Pumas 7

Allí, muchos de esos jugadores que querrán colgarse una medalla del color que sea seguramente dirán adiós e irán por una experiencia europea en el rugby de XV y su clara ilusión por vestir la camiseta de Los Pumas, pero está claro que esa será otra historia.

La actual se llama Pumas Seven, a los que cada vez se los ve mejor y más afilados. Con un conductor que es un verdadero estratega, el mejor de todos, sin discusiones. Es Santiago Gómez Cora un tipo sencillo y trabajador, que edificó un equipo y su staff, el mismo que cambió al preparador físico porque ya estaba acostumbrado a su exigencia y necesitaba algo más. Ese que cambió el paradigma del rugby argentino, ese que dejó claro y le dijo basta a eso de las derrotas dignas para pasar a cómo se hace para ganarle a estas bestias, que hoy es la frase de cabecera que resuena en el rugby nacional y mundial.

Vancouver y Los Ángeles serán las próximas paradas del Circuito Mundial. No falta tanto para seguir disfrutando del mejor rugby del mundo. De los Pumas Seven.