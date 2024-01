14 frases de Di María: por qué no irá a los Juegos Olímpicos, los dardos a Garnacho por imitar a Cristiano y su reacción ante las dudas de Scaloni

Ángel Di María confirmó que no jugará los Juegos Olímpicos

Mientras transita sus último meses en la selección argentina, Ángel Di María confirmó que, en caso de la clasificación del equipo Sub 23 que conduce Javier Mascherano a los Juegos Olímpicos de París 2024, no participará de una eventual convocatoria (se permiten tres mayores), ya que mantendrá la decisión de retirarse de la Albiceleste una vez concluya la próxima Copa América. “No creo que lo vea posible. Ya está, tomé la decisión, es hasta acá”, ratificó Fideo.

El extremo de 35 años, que actualmente juega en Benfica de Portugal se mostró inflexible en extender su estadía con la Selección para ir en busca de una nueva medalla olímpica, incluso en caso de que esté su amigo, Lionel Messi, en el plantel. “La Copa América es lo último, es lo que decidí porque tuve muchos años de sufrimiento en la Selección, que fueron momentos durísimos y a partir de la Copa América que se ganó (en 2021) lo pude revertir. Por eso seguí un poco más, pero este es el final. Creo que es el momento ideal para decirle adiós a esta camiseta, pero vienen muchos chicos detrás. Es hora de dar un paso al costado”, afirmó en una entrevista con TyC Sports, descartando cualquier chance de sumarse al plantel olímpico.

En otra de sus declaraciones, Di María relató el momento de asombro cuando Lionel Scaloni cerró la conferencia tras el partido frente a Brasil por Eliminatorias poniendo en duda su continuidad en la Selección. “Me sorprendió. Justo me había tocado el dóping, me saludó y me dijo: ‘Gracias por todo’. Creí que era porque se terminaba el año y no le di importancia. Rodri (De Paul) después me preguntó: ‘¿Viste lo que dijo el técnico’? Yo creo que necesitaba parar un poco la pelota y pensar. Es difícil, por lo que veo y siento es una persona muy cariñosa y apegada a la jugador y puede ser eso que no pueda citar a uno porque otro está mejor. Creo que puede venir por ahí. Es un momento difícil de seguir ganando, un cambio de nuevas generaciones, las cosas van pasando rápido”, argumentó sobre las declaraciones del técnico de Pujato.

Luego, el técnico campeón del mundo aclaró sus dichos en una entrevista a un medio italiano y confirmó que continuaría en el cargo. “El sintió y necesitó parar un poco. Tomó la mejor decisión que es seguir. Es como el papá de todos nosotros y el capitán del barco junto con Leo (Messi). Es el que logró todo esto con su mentalidad de no casarse con nadie, no le tembló el pulso para hacer los cambios en el Mundial, es una presión muy grande estar ahí, lo vimos en otros años con otros entrenadores que no pudieron seguir, así que tomó la mejor decisión. El recambio que tenga que hacer son sus decisiones. Por momentos pensé que se iba. Ya lo había hecho una vez que estaba en duda, pero esta vez con la frase que tiró lo puso en duda. Hay una buena dirigencia atrás que está haciendo las cosas muy bien. Lo importante es que siga”, agregó Angelito.

Fideo contó cómo se enteró que el entrenador había puesto en duda su puesto tras la victoria en el Maracaná ante Brasil.

En cuanto a Alejandro Garnacho, una de las caras más salientes de la nueva generación de la Selección, Di María elogió sus condiciones y destacó que puede aportarle mucho al equipo. “Lo va a ir ganando con la experiencia, cuando yo era joven quería hacer la misma jugada 30 veces por partido, pero a veces haciendo 10 valen más que esas 30. Tiene habilidad y un uno contra uno tremendo, pero lo va a ir ganando con el tiempo y viniendo con la Selección. Tiene un futuro muy grande y solo depende de él y su cabeza. Si juega en el Manchester United es por algo. Si algo que no haría es el festejo de Cristiano Ronaldo, más cuando está Messi. El que más jode con eso y con el vocabulario es Rodri De Paul. Es difícil de cambiar y lo carga con el acento español”, expresó.

OTRAS FRASES DE ÁNGEL DI MARÍA :

- Su regreso a Portugal: “Benfica es como mi casa. En Portugal te adaptás mucho más rápido que en otras ligas europeas. Es una liga que la están mirando los grandes de Europa”.

- Ránking de las mejores ligas: “Me encanta la liga española, es la que más fácil se adapta el jugador argentino. Sin dudas, la Premier es la más importante, los partidos son ida y vuelta, constantes. Es la número uno, sin dudas. La de España es la segunda, la de Italia la pongo tercera y la francesa (Ligue 1) cuarta”.

- Fútbol argentino: “Vivo mirando el fútbol argentino. Veo que hay muchos espacios en la liga de Argentina. Acá hay jugadores todo el tiempo en la espalda para que no gires. Allá veo que los delanteros tienen espacios para el uno contra uno. Es muy difícil el fútbol argentino, es una liga muy complicada. En Argentina se trabaja el aspecto físico, es muy diferente. Hay fricción, se agarra, no te dejan pasar y vuelven otra vez, pero es más físico que otra cosa.

- Su posible vuelta a Rosario Central: “Estoy tranquilo y quiero ver qué pasa. Me molesta cuando dicen que están arreglando el estadio o mejorando las condiciones para que vuelva. Jamás le pedí algo a Central. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso). Mi cabeza está tranquila y si se tiene que dar se dará. Nunca pedí nada. Me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. Era muy chico y cuando la jugué y no pude vivirla. Sería un sueño poder ganarla, poder tener un título con Central y poder cumplirlo. Ganar la Libertadores pasaría por encima de ese sueño. Sería el mejor broche final para mi carrera”.

Ángel Di María festeja un gol con la camiseta del Benfica (REUTERS/Rodrigo Antunes)

- Su futuro en el fútbol: “No sé cuántos años puedo seguir jugando. Mi mujer me pregunta lo mismo, me dice que puedo seguir. Estoy en alta competencia con 35 años, cuando quiera volver a Central y si tengo la posibilidad será sintiéndome bien. Es de mediocre pensar que voy a ir un año y me retiro. En Portugal cuando llegué dije que quería ir a ganar títulos, pude lograr la Supercopa con Benfica y acá sigo. La Libertadores es un sueño y si me toca pelearía a muerte por lograrla. Lo importante es estar bien y no ir por ir. Sigo entrenando de la mejor manera para estar en el mejor nivel. Quiero rendir al cien por cien”.

- El apoyo de su mujer, Jorgelina: “Ama cuando juego, se divierte, se pone feliz cuando hago goles y doy asistencias. Es de fierro y me apoya en todo, me banca siempre. Somos una familia y por eso está siempre. A ella le sale más fácil defenderme”.

- El objetivo de la Copa América: “No siempre se puede ganar. Estuvimos en la mala que perdimos la final del mundo (2014), dos Copas América seguidas y puede pasar que no volvamos a ganar. Pero hay una generación que ilusiona y que quiere seguir ganando cosas. Vienen con mucha hambre y los jugadores jóvenes están haciendo muy bien las cosas en Europa. Tengo mis dudas de que esta selección no pueda seguir consiguiendo cosas grandes. Hay hambre y queremos jugar y ganar. Te das cuenta en la cara de los jugadores, en cada entrenamiento”.

- Su relación con Scaloni: “Nunca le pregunto por qué juego o no. El es el entrenador y toma las decisiones, como pasó en el Mundial que me terminó metiendo en la final cuando venía de tres partidos sin jugar. Él toma las decisiones, me gusta jugar siempre, pero estoy para aportar cada vez que me toca, como contra Holanda que no estaba en las mejores condiciones. Contra Francia me puso de titular como si nada y sin decirme nada”.

Ángel Di María es llevado en andas por Leandro Paredes en el Maracaná (@Argentina)

- La intimidad del grupo de la Selección: “Todos joden, pero Rodri (De Paul) es el peor en ese sentido. Está siempre rompiendo las bolas. Me sorprendieron el Dibu (Martínez), que parecía el más serio pero es terrible personaje. Todos se metieron bien en el grupo, tiran todos para el mismo lado y cada uno tiene su grupito.

- El rol de los ayudantes de Scaloni: “Son los más importantes, son la cabeza detrás de la cabeza, están viendo lo que Lionel no ve. Pablo (Aimar) es el que te da más consejos, que te dice por dónde ir y cuál es la parte débil de ellos. El Ratón (Ayala) y Walter (Samuel) están más con la pelota parada. Hablan con los defensores, todos tienen un rol”.

- Su equipo ideal: “De arquero pondría al Dibu o Casillas. Defensores centrales a Sergio Ramos y Otamendi. En el lateral derecho a Marcelo sin dudas. Lateral derecho está difícil, lo dejo para el final. En el medio, Mascherano y Rui Costa, solos porque arriba tengo para elegir: Messi, Neymar, Ibrahimovic, Kylian (Mbappé)... Es imposible armar un 11 porque dejo afuera a muchos cracks como Rooney, Lautaro, Benzema...”.