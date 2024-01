Un periodista dijo al aire que a Klopp le queda un año de vida y tuvo que pedir disculpas

Un periodista uruguayo aseguró que a Klopp le queda un año de vida

A los 56 años, Jürgen Klopp anunció que dejará el Liverpool al final de la temporada. “Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento. Puedo explicarlo, no tengo suficiente energía”, argumentó en su mensaje para explayarse sobre su determinación pensando en la afición de los Reds, con la que construyó un idilio desde 2015 (con el alemán como orientador, la institución obtuvo siete títulos, incluidos la Champions League y el Mundial de Clubes).

“Amo absotultamente todo de este club, de esta ciudad, de nuestra hinchada, del equipo, de los empleados... Pero estoy convencido de tomar esta decisión”, concluyó. El anuncio no minó su relación con los aficionados, al punto que fue ovacionado en ocasión del triunfo 5-2 ante Norwich por la FA Cup. El ex Burussia dortmund fue ovacionado y se emocionó cuando escuchó “You’'ll never walk alone”, el himno de las tribunas del Liverpool.

La opción del germano provocó polémica en Uruguay. ¿La causa? Un periodista comunicó al aire que la razón de la baja del DT era distinta. “Jürgen Klopp no será más el técnico del Liverpool de Inglaterra. Los médicos le diagnosticaron cáncer de pancreas, le han dado un año más de vida. Esto hizo que el técnico renunciara y el Liverpool tendrá que cambiar de técnico”, señaló Alberto Kesman, quien luego tuvo que desdecirse tanto ante las cámaras como en la red social X (antes Twitter).

“Amigos, ayer cometí un error de información respecto a Klopp, DT del Liverpool inglés. Confusión que aclaré al instante y en el mismo lugar donde la di. El error fue solo mío. Mi deber es corregir y pedirle disculpas a la gente y no esconder la cara ante el error”, subrayó luego de que el corte del video se hiciera viral.

La confusión de Kesman estuvo relacionada con lo sucedido con Sven Goran Eriksson, el multicampeón entrenador sueco, que hace pocas semanas confesó que padece cáncer y que le diagnosticaron un año de vida. En ese contexto, entre la infinidad de mensajes de apoyo del mundo del fútbol, surgió el de Klopp, enterado de que la asignatura pendiente del ex DT fue sentarse en el banco de los Reds.

“Lo único que puedo decir es que es absolutamente bienvenido a venir aquí y que puede sentarse en mi despacho y hacer mi trabajo durante un día si quiere. No hay ningún problema. Estar en la banda puede ser un poco más difícil. Tenerlo aquí y mostrarle todo y cómo este maravilloso club se ha desarrollado a lo largo de los años, creo que eso es algo que definitivamente le diremos. Puede venir y pasar aquí unas horas maravillosas, estoy seguro”, lo convidó Jürgen. Y le dio pie, sin querer, al embrollo en la TV de Uruguay.