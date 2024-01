Escondió la pelota, lanzó un manotazo y se fue expulsado: la violenta reacción de un entrenador contra una figura del Bayern Múnich

Bayern Múnich logró una importante victoria por 1-0 ante Union Berlín en el Allianz Arena para seguir de cerca al líder Bayer Leverkusen en la Bundesliga. El equipo dirigido por Thomas Tuchel lo ganó gracias a un gol del portugués Raphael Guerreiro a los 46 minutos, pero el dato que más llamó la atención del duelo por la liga alemana fue el violento episodio que desató un escándalo.

Corría el minuto 76 del encuentro cuando la pelota se fue por la línea lateral en la zona del banco de suplentes del conjunto visitante. El entrenador croata Nenad Bjelica tomó el esférico y el delantero alemán Leroy Sané intentó sacárselo con un manotazo, algo que fastidió al DT del Union Berlin.

Bjelica le escondió el balón a Sané, quien intentaba realizar un rápido saque de banda. Ante la insistencia del delantero, el entrenador se lo sacó de encima con una piña directa al rostro que no llegó a impactar de lleno. Esta escena desató una pelea en la que intervino el cuarto árbitro para separar.

Como consecuencia de su violento accionar, el árbitro principal, Frank Willenborg, decidió mostrarle la tarjeta roja al entrenador y amonestó al jugador del Bayern Múnich. “No me esperaba esta reacción del técnico croata porque primero no le da el balón de forma amistosa para cumplir con lo que es el Fair Play del juego”, indicó la comentarista de la transmisión.

El incidente en Bayern Múnich-Union Berlin. Leroy Sané fue agredido por el entrenador rival, Nanad Bjelica, quien se fue expulsado (REUTERS/Angelika Warmuth)

Una vez expulsado, Bjelica se fue molesto hacia la zona de plateas y hasta intercambió insultos con los aficionados del Bayern Múnich, según publicó el diario alemán Bild. “Estoy en mi zona y quiero darle el balón. (Sané) Me empujó. Entonces, por supuesto, reaccioné”, dijo luego en declaraciones a Sky.

Luego, cuando el croata repasó la escena en el monitor, reconoció que no había reaccionado de la manera adecuada: “Esto no se puede tolerar. Entiendo la tarjeta roja”. En tanto, al ser consultado con quién quería disculparse, Bjelica explicó: “Sólo con mi equipo. No lo está tolerando. No con Sané. Vino hacia mí para provocarme. Por supuesto que no reacciono como debería como entrenador. No hay nada que agregar”.

Por su parte, Tuchel opinó que no está de acuerdo con la manera de reaccionar de su colega. “No está bien. Es difícil defenderlo. Pero no quiero decir nada al respecto. No necesito echar más leña al fuego”, agregó el DT del Bayern Múnich.

El defensor de Union Berlin, Kevin Vogt, dio su versión al respecto: “No hay discusión, pero eso también es una locura... buscar cosas. Quiere darle el balón. La pelota se aleja, quiere recogerla. No quiero endulzar nada, pero fue bien provocado. Pero eso no excusa nada”.