Con sólo 25 años, Franco Berlín es el nuevo director de seguridad deportiva: “Tapia sabía cómo trabajaba Scaloni, Patricia sabe cómo trabajo yo”

Franco Berlín, Secretario de Seguridad Deportiva de la Nación

En un hecho inédito para la Argentina y probablemente para buena parte de los países del mundo, el gobierno de Javier Milei nombró como Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación a un estudiante de 25 años. Que además no tiene experiencia previa en el área de la lucha contra los barrabravas. La apuesta para Franco Berlín, tal su nombre, es gigante. Y también para su mentora, Patricia Bullrich, quién lo eligió ante otros candidatos que sonaban con más fuerza. Pero Berlín no se amilana ante tamaño desafío: estudiante de abogacía (está en tercer año de la carrera en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) apuesta a suplir con pasión y entusiasmo el déficit de expertise que puede achacársele. Y le dice a Infobae: “Quiero dejar un precedente que es cambiar el modelo de hincha-barra y que el fútbol deje de ser sinónimo de inseguridad”. Menuda tarea le espera.

Te puede interesar: Con un ansiado regreso y dos bajas sensibles: Diego Martínez confirmó los convocados de Boca para el amistoso ante Talleres

-¿Cómo llegaste a este puesto con apenas 25 años?

-Empecé a trabajar en el Estado a los 18 años, en el área de Espacio Público. De ahí pasé a ser coordinador en la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño trabajando junto al Ministerio Público Fiscal. Y en 2021 me acerqué a Patricia Bullrich porque creía en ella como presidenta de los argentinos. Ella vio mi entusiasmo y lo convencido que estaba y pasé de ser chofer a trabajar junto a otras cuatro personas en todo el área de Logística y Seguridad de su campaña. Y cuando perdió las elecciones pero le ofrecieron el Ministerio, me convocó. Si bien nunca trabajé con temas específicos de barras siempre tuve interés en el fútbol. Y hay algo que me marcó: mi papá es de San Lorenzo y yo le salí de Boca. Pero él casi nunca me podía llevar a la cancha por la violencia. No pude vivir esa felicidad extrema que él sí experimentó de ir con mi abuelo. Por eso quiero cambiar la cabeza de la gente articulando con todas la organizaciones civiles vinculadas al fútbol para que ir a la cancha sea una experiencia fantástica y no temerosa.

Te puede interesar: La tajante respuesta del Cholo Simeone sobre su pelea con Vinicius en la goleada del Atlético al Real Madrid

-¿Pero viviste en carne propia situaciones de violencia en la cancha?

-Reconozco que fui poco por esto que te contaba antes. Pero las veces que fui viví la violencia no tanto dentro del estadio, sino en todo lo que sucede afuera, con los trapitos, con las aglomeraciones. Si querés cambiar los comportamientos de los hinchas primero hay que tratarlos bien. Y a partir de ahí recuperar el folclore sano, no el de los barras que hoy no son hinchas sino mercaderes de la violencia metidos dentro de los clubes y también en la política.

Te puede interesar: Fue bicampeón con Michael Jordan en los Bulls, pero denunció ser prohibido por su lucha contra la injusticia social y demandó a la NBA: la historia de Craig Hodges

-Hay una corriente en seguridad que dice que hay que charlar con los barras para armar los operativos u otras cuestiones a cambio de que se porten bien, y otra biblioteca que asegura que no hay ni que atenderles el teléfono. ¿Cuál es tu postura?

-Llevo tres semanas en el cargo y no me llamó ninguno de ellos y desde ya les aviso que ni siquiera marquen el número de mi oficina, porque no voy a tener vínculo con nadie. Pero también es cierto que no pienso llevar adelante una política arbitraria en materia de derecho de admisión. Bajo mi cargo está el programa Tribuna Segura que es el que dice quién entra o no en la cancha. Bueno, lo vamos a manejar del siguiente modo: todo aquel que tenga una causa judicial por violencia en el fútbol va a estar impedido de ingresar, pero ninguno por más que lo sindiquen como barra va a quedar fuera del estadio si su caso no está judicializado. Y si un club pide que se le aplique la sanción tiene que justificar el por qué. Vamos a hacer cumplir la ley, pero será pareja para todos. Además vamos a aplicar algunas cuestiones nuevas con respecto a ésto.

Berlín asegura no tener diálogo con las barras: "Llevo tres semanas en el cargo y no me llamó ninguno de ellos"

-¿Cuáles?

-La idea es que se realice un primer control de Tribuna Segura en los micros en los que viajan los hinchas, para sacar a los que estén en la lista lejos de los estadios. Además ya instalamos una Unidad de Coordinación Interjurisdiccional donde desde la Dirección vamos a articular los operativos de aquellas parcialidades que se trasladan por distintos distritos. Y además ya hicimos un convenio con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales para incorporar a la base de datos de Tribuna Segura, que hoy cuenta con 17.000 hinchas, los 70.000 prófugos con pedido de captura activo que hay en la Argentina. Para poder atrapar a cualquiera que vaya a la cancha en esa condición. Y por último y lo más importante es la unificación de criterios. Yo veo por ejemplo que la barra de River tiene impedido el ingreso al Monumental pero en el Interior entra sin problemas. Bueno, tratemos de que sea parejo el trato. Es cierto que yo no tengo manejo de policía en cada partido, porque eso depende de cada jurisdicción, pero estaremos atentos con veedores en cada instancia. Soy el presidente del Consejo Federal de Seguridad Deportiva y vamos a hacernos escuchar y también vamos a intentar que los clubes entiendan que los estadios tienen que ser ámbitos inclusivos para que vayan todos tranquilos.

-Supongo que ya te reuniste con delegados de Seguridad de los clubes.

-Sí.

-¿Y no te subestiman? Porque en su mayoría son policías retirados con años en la fuerza y vos tenés apenas 25.

-Me miran de reojo, sí, y los entiendo. Pero queremos cambiar esa imagen. La edad no es una limitación y menos con el apoyo de Patricia Bullrich. Y venimos a ofrecer trabajo y pasión.

-Pero la falta de experiencia es un punto en el debe.

-Yo te entiendo pero con ese pensamiento a Lionel Scaloni jamás le hubieran confiado la dirección técnica de la Selección. Y mirá cómo terminó la historia. Pero así como Tapia sabía cómo trabajaba Scaloni, Patricia sabe cómo trabajo yo. Se está jugando un pleno y yo también. Para mí es un sueño y sé que va a salir bien.

Franco Berlín. (Crédito foto: Franco Fafasuli)

-Hablando de Scaloni, si bien Nación no arma el operativo de cada partido, tiene a su cargo todo lo que suceda con los equipos argentinos cuando van a jugar al exterior y sobre todo con la Selección. Y se viene la Copa América en Estados Unidos y esos torneos así como los Mundiales siempre han traído dolores de cabeza por la presencia de nuestros barras.

-Ya estamos trabajando en eso. Hemos conversado días atrás con el jefe de seguridad de la embajada de Estados Unidos para coordinar todo. Nosotros le ofrecimos la lista de hinchas con derecho de admisión para que ellos decidan qué hacer. No tenemos potestad para impedir la salida de ninguno o aplicarle la prohibición de ingreso a un estadio en el extranjero. Pero eso sí puede hacerlo el país organizador. Para eso nos tienen que requerir los datos formalmente y hacer un convenio. En el Mundial de Rusia, cuando Patricia estaba como ministra de Seguridad, se hizo así y el resultado fue muy positivo. Veremos qué ocurre ahora.

-¿No tenés miedo de que algo salga mal y la caja de resonancia que otorga el fútbol te juegue una mala pasada?

-No, miedo no. Lo que no puedo negar es que soy ansioso y quiero transformar todo rápido. Y a veces en la política tenés que ir paso a paso. Pero la meta no la cambio: quiero erradicar la palabra inseguridad del fútbol. Y en pos de ese objetivo voy a poner todo lo que está a mi alcance para conseguirlo.