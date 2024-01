Brian Fernández jugará en el fútbol argentino a cinco meses de su compleja salida del Morelia de México

El delantero seguirá su carrera en Almirante Brown

Una nueva oportunidad se le abre a Brian Fernández. Tras un convulsionada salida del Morelia de México a menos de un mes de su llegada por el “incumplimiento de su contrato” en septiembre de 2023, el delantero, que con un historial de lucha contra problemas de adicción, acordó su incorporación a Almirante Brown, uno de los principales aspirantes al ascenso en la Primera Nacional. El punta de 29 años firmará contrato hasta fines de 2024.

El punta surgido de la cantera de Defensa y Justicia cuenta con experiencia en la Segunda División del fútbol argentino, ya que también defendió las camisetas de Deportivo Madryn y Ferro. El ex Racing, Sarmiento de Junín, Colón, Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa de México y Portland Timbers de Estados Unidos llevaba algunas semanas entrenado en La Fragata.

Maximiliano Levy, presidente de la institución, sostuvo en diálogo con Club Relatores, programa que se emite por AM 750 que “si fuéramos una SAD, Brian Fernández no estaría entrenando en el club. El fútbol abraza a quienes necesitan algo como él”. En esa misma sintonía añadió que “ojalá Brian encuentre acá su lugar en el mundo. El fútbol nunca puede cerrarle las puertas a un pibe más que la pelea todos los días”.

Brian Fernández luce la indumentaria de Almirante Brown

Christian Bragarnik, agente de varios futbolistas del país, también se refirió al deportista hace unos días en diálogo con TyC Sports. “Hace un mes que no hablo con él, esa es la verdad. Me dijo de ir a Estados Unidos y yo le dije que no porque le había quedado un remanente de dinero y desde ahí no tuve contacto. Uno trata siempre de hablar, lo hago con el hermano, con la madre para ver cómo está. Esperemos que esté bien”, declaró.

En esa oportunidad también fue consultado ante la chance de recalar en Almirante Brown. “Lo quieren los clubes y es un tema que discutimos mucho. Todos lo piden y dicen ‘acá lo vamos a cuidar’, pero después se encuentran con el problema y los supera. No es fácil. Es muy difícil”.

En su momento, luego de la salida del conjunto mexicano, Brian Fernández emitió un emotivo comunicado. “Yo me encontraba en una clínica en Buenos Aires haciendo un tratamiento internado, cuando del cielo sentí que me llego la propuesta de mi vida: llegar al club Morelia de México. Sentí que venía de Dios”, reveló el goleador en sus redes sociales. En el mismo, el futbolista advirtió que la ansiedad y las consecuencias de su enfermedad lo llevaron a cometer una falta. Y detalló: “Al otro día me sentía peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado… continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre”. Sin embargo, la respuesta del club no fue la que esperaba. Según sus palabras, sus seguidores se enteraron antes que él, de la determinante decisión que había tomado el Morelia: “Al llegar de ese entrenamiento, en mi siesta mi nene me levantó diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes de que nosotros del comunicado del club”.

Vale destacar que Almirante Brown fue uno de los principales protagonistas de la Primera Nacional en la temporada 2023 al ser el líder de la Zona A y perder la final de primer ascenso contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Luego, en el reducido, se impuso en los cuartos de final contra Ferro y en semifinales cayó ante Deportivo Riestra, quien luego se quedaría con el segundo boleto a la Liga Profesional.