El fuerte descargo del arquero del Milan después de dejar la cancha en pleno partido por insultos racistas: “Todos son cómplices”

Maignan expresó sus sensaciones tras el episodio que vivió en el campo del Udinese (Reuters)

El fútbol se vio envuelto una vez más en una polémica tras el enfrentamiento entre AC Milan y Udinese, en el que el arquero francés Mike Maignan decidió abandonar durante cinco minutos el partido luego de sufrir insultos racistas. A pesar de advertir al árbitro sobre los ataques durante la primera media hora del encuentro, la situación escaló hasta que el portero milanista sintió la necesidad de reaccionar ante la falta de medidas efectivas.

Después del incidente, el jugador de 28 años recurrió a las redes sociales para expresar su frustración y exigir responsabilidad. “No fue el jugador el que fue atacado. Fue el hombre. Fue el padre de la familia. Esta no es la primera vez que me pasa esto. Y no soy al primero al que le pasa”, declaró.

Con un tono de condena hacia la inacción colectiva, afirmó: “Emitimos comunicados de prensa, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado. Hoy, todo un sistema debe asumir la responsabilidad: los perpetradores de estos actos, porque es fácil actuar en grupo, en el anonimato de una plataforma. Los espectadores que estaban en la tribuna, que vieron todo, que oyeron todo pero que optaron por permanecer en silencio, son cómplices”.

Maignan también señaló la pasividad del club local y las autoridades: “El club Udinese, que solo habló de una interrupción del partido, como si nada hubiera pasado, es cómplice. Las autoridades y el fiscal, con todo lo que está pasando, si no hacen nada, TAMBIÉN SERÁS CÓMPLICES”.

No obstante, el portero agradeció el apoyo recibido de diferentes actores del mundo del fútbol y recalcó su fortaleza: “Ya se lo he dicho y si vale la pena repetirlo: no soy una VÍCTIMA. Y quiero dar las gracias a mi club AC Milan, a mis compañeros, al árbitro, a los jugadores del Udinese y a todos los que me enviaron mensajes, los que me llamaron, los que me apoyaron en privado y en público.”

En respuesta al incidente, tanto el Milan como la Serie A condenaron los insultos racistas hacia Maignan. Desde la Serie A pidieron una condena rotunda a través de las redes sociales: “LA LIGA SERIE A CONDENA TODA FORMA DE RACISMO”, mientras que el Udinese se solidarizó con el arquero y calificó el suceso como “deplorable”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intervino con un llamado a acciones más severas, tales como la expulsión de clubes cuyos aficionados cometan actos racistas. “Además del proceso en tres fases (partido suspendido, partido reanudado, partido suspendido), tenemos que imponer la expulsión automática del equipo cuyos hinchas hayan cometido actos racistas y hayan provocado la suspensión del partido, así como prohibiciones de acceso a los estadios en todo el mundo y cargos penales para los racistas”, afirmó el máximo directivo, quien describió los hechos como “totalmente aborrecibles y completamente inaceptables”.

Por último, el Udinese reafirmó su compromiso contra el racismo y la discriminación a través de un comunicado oficial: “El Udinese colaborará con todas las autoridades investigadoras para garantizar el inmediato esclarecimiento del incidente, con el fin de tomar las medidas necesarias para castigar a los responsables. Como institución, seguiremos trabajando diligentemente, como siempre lo hemos hecho, para promover la diversidad y la integración de todas las etnias, culturas e idiomas entre nuestros jugadores, personal, aficionados y la ciudad”.

EL COMUNICADO COMPLETO DE MIKE MAIGNAN

No fue el jugador el que fue atacado. Fue el hombre. Fue el padre de la familia. Esta no es la primera vez que me pasa esto. Y no soy al primero al que le pasa.

Emitimos comunicados de prensa, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado. Hoy, todo un sistema debe asumir la responsabilidad: los perpetradores de estos actos, porque es fácil actuar en grupo, en el anonimato de una plataforma. Los espectadores que estaban en la tribuna, que vieron todo, que oyeron todo pero que optaron por permanecer en silencio, son cómplices. El club Udinese, que sólo habló de una interrupción del partido, como si nada hubiera pasado, es cómplice. Las autoridades y el fiscal, con todo lo que está pasando, si no hacen nada, TAMBIÉN SERÁS CÓMPLICES.

Ya lo he dicho y si vale la pena repetirlo: no soy una VÍCTIMA. Y quiero dar las gracias a mi club AC Milan, a mis compañeros, al árbitro, a los jugadores del Udinese y a todos los que me enviaron mensajes, los que me llamaron, los que me apoyaron en privado y en público. No puedo responder a todos pero los veo y estamos JUNTOS. Es una lucha difícil, que requerirá tiempo y coraje. Pero es una pelea que ganaremos.