Novak Djokovic develó qué era lo que Roger Federer más odiaba de su comportamiento

Novak Djokovic rememoró sus inicios en el circuito (REUTERS/Issei Kato)

El número uno del planeta, el serbio Novak Djokovic, rememoró sus inicios dentro del circuito de la ATP y su relación con el icónico Roger Federer, remarcando que su comportamiento en la cancha no era del agrado del suizo. Nole, consciente de su propia ambición, admitió que nunca temió expresar su deseo de ser el mejor tenista del mundo, una actitud que podría haber generado desencuentros con otros jugadores de élite.

Djokovic, tras dejar en el camino al argentino Tomás Etcheverry en la tercera ronda del Abierto de Australia, explicó que a pesar de la rivalidad y las diferencias, su conducta nunca careció de respeto hacia sus competidores. Manifestó su confianza en sus capacidades y sostuvo que siempre mantuvo un comportamiento respetuoso, saludando a los rivales antes y después de los encuentros, pese a la competencia intensa que se vive en la cancha..

“Sé que a Federer no le gustaba la manera en la que yo me comportaba en pista. No le sentaba bien, no sé los otros. Imagino que no era el favorito de los top, ya que nunca he tenido miedo de decir que quería ser el mejor del mundo. Yo tenía confianza y sentía que tenía el juego para ello. Nunca le falté el respeto a nadie. Siempre saludé al principio y al final de los partidos y reconocí al rival. El respeto siempre debe estar presente. Luego, en un partido, pueden pasar muchas cosas dentro de la pelea”, manifestó Djokovic. Y luego, añadió: “Ese tipo de cosas me daban más fuerza. Si yo cometía un fallo, lo admitía. Pedía perdón o lo que fuera, pero si la crítica venía sin motivo, entonces seguía la dirección que yo elegía, sin más. No se le puede gustar a todo el mundo. Eres quien eres, cómo juegas, cómo te comportas y lo que dices”.

El serbio atraviesa un gran presente dentro del circuito. Vale destacar que sus tres victorias en el Abierto de Australia le permitieron extender el invicto en su Grand Slam favorito a 31 encuentros consecutivos sin derrotas. La última vez que se marchó anticipadamente del Australian Open fue en el 2018 cuando el coreano Hyeon Chung lo eliminó en octavos de final. Desde entonces, el jugador de 36 años salió campeón de las ediciones 2019, 2020, 2021 y 2023, recordando que en el 2022 fue deportado del país por no cumplir con los reglamentos establecidos en Australia en plena pandemia por el coronavirus. Desde su primer éxito en 2008, ganó este título en diez ocasiones para convertirse en el hombre con más coronas de este Grand Slam en toda la historia.

Por otra parte, Djokovic explicó sus dichos sobre los gestos que tuvo Ben Shelton contra Dino Prizmic: “Todos somos diferentes y tenemos nuestros propios gustos. Pienso que es bueno que Shelton tenga confianza, eso no me importa, apoyo eso al 100% que alguien salte a pista con la confianza con la que salió a pista Prizmic el otro día, por ejemplo, pero hay una línea no visible, de un comportamiento aceptable respecto al otro jugador. Si se cruza esa línea, entonces es molesto”. Aunque luego, aclaró que es “partidario de que los jóvenes muestren confianza y lo expresen”.