El importante vaticinio de Djokovic sobre Etcheverry tras eliminarlo en el Abierto de Australia: “Es fantástico lo que está haciendo”

El Rod Laver Arena fue el escenario de uno de los mejores encuentros en lo que va del Australian Open. En el marco de la tercera ronda, el rey del torneo, Novak Djokovic, se impuso ante Tomás Etcheverry, el único tenista argentino que quedaba en el certamen. El serbio demostró por qué es uno de los mejores de la historia de este deporte y superó a su contrincante por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-2).

Una vez finalizado el cotejo, Nole brindó una entrevista con ESPN en la que valoró el presente del tenista albiceleste de 24 años y 32° del ranking mundial, quien lo complicó seriamente en el tercer set.

“Creo que tuve una muy buena actuación hoy, jugué contra Tomás, que estaba en forma. Había vencido a Murray y Monfils en tres sets, así que estaba jugando un muy buen tenis. Me las arreglé para empezar bien. Saqué bien, cuando tenía la oportunidad fui agresivo y di un paso adelante. Traté de sacarle tiempo a Tomás. Lo hice muy bien, especialmente en los primeros dos sets; luego Tomás empezó a jugar mejor. El tercer set fue muy cerrado, pero en el tie break pude conectar mis golpes en el tiempo correcto. Muy buenos saques, fue una buena batalla”, analizó el mejor tenista del planeta, quien en la siguiente fase chocará ante el francés Adrian Mannarino, que viene de superar en una verdadera batalla al estadounidense Ben Shelton.

Al igual que en la previa, el serbio se rindió a los pies del joven argentino. “Tomás es un muy buen chico, lo dije antes del partido. Nos conocemos bien con su equipo, me cae bien él, su equipo y su familia. Así que le deseo lo mejor. Es fantástico para el tenis argentino lo que está haciendo. Mejor y mejor, mejorando y construyendo su juego. Estoy seguro que veremos mucho de él en los grandes escenarios en el futuro”.

Casi en paralelo, el propio Etcheverry también analizó lo acontecido contra su ídolo. “En el tercero creo que levanté un poco el nivel, con una intensidad mucho mayor. En el tie break creo que no me dio chances. El sacó su mejor tenis y no pude contrarrestar lo que hizo. Pero sí, fue otro partido en el tercer set”, esbozó.

“Arranqué un poco tenso el partido. Y bueno, en el tercero no tenía otra posibilidad, así que intenté subirle. También saqué mejor, tomé más riesgos. Tendría que haber jugado así desde el arranque, pero las cosas a veces no salen como uno quiere. Es complejo lo que él propone. Hay que seguir, por algo es el número 1″, concluyó.

Vale destacar que con estas tres victorias en el Abierto de Australia le permitieron extender el invicto en su Grand Slam favorito a 31 encuentros consecutivos sin derrotas. La última vez que se marchó anticipadamente del Australian Open fue en el 2018 cuando el coreano Hyeon Chung lo eliminó en octavos de final. Desde entonces, el jugador de 36 años salió campeón de las ediciones 2019, 2020, 2021 y 2023, recordando que en el 2022 fue deportado del país por no cumplir con los reglamentos establecidos en Australia en plena pandemia por el coronavirus. Desde su primer éxito en 2008, ganó este título en diez ocasiones para convertirse en el hombre con más coronas de este Grand Slam en toda la historia.

El hombre que alzó 98 copas a nivel singles en su carrera hasta el momento viene de apropiarse de siete coronas más en el 2023, un año en el que registró un récord de 56 victorias y apenas 7 derrotas.