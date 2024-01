Kylian Mbappé reveló cómo ideó junto a Pochettino una efectiva técnica de disparo para no ser predecible

Mbappé habló de su tiro al primer palo (Reuters)

A lo largo de su estancia en el PSG, Kylian Mbappé fue ganando mucha experiencia gracias a los referentes que pasaron por el club parisino. Desde jugadores como Lionel Messi, o Neymar, hasta entrenadores de renombre como Unai Emery o Mauricio Pochettino.

Curiosamente, fue con éste último con el que aprendió y desarrolló una técnica para golpear el balón que le dio muchísimos frutos a la hora de convertir. “Intento tener una paleta de habilidades lo más amplia posible”, destacó en una entrevista con Prime Video, emisora que se encarga de transmitir el campeonato francés.

El delantero de 25 años hizo referencia al famoso tiro cerrado con el que generalmente coloca el balón cerca del primer palo. Una ejecución que fue mejorando tras repetirla hasta el hartazgo en los entrenamientos, al punto de transformarse en un disparo prácticamente automático.

“Lo desarrollé desde finales de 2020 y principios de 2021 con Pochettino”, explicó el astro galo sobre la ejecución del tiro que generalmente suele terminar dentro de la red en la mayoría de las ocasiones. “Estábamos analizando el hecho de que había puesto tantos tiros en el segundo palo que los defensores y el portero a menudo ya estaban colocados allí”, comentó.

Uno de los tantos goles de Kylian Mbappé empleando esa técnica

Fue entonces cuando Pochettino, junto a su asistente Jesús Pérez le propusieron comenzar a buscar una alternativa para que sus ejecuciones no se volvieran demasiado predecibles: “Recuerdo que me decían: ‘tienes que encontrar algo para contrarrestar eso’. Y empezamos a trabajar en esto con muñecos vacíos, con puertas, bloques”.

En el disparo en cuestión, en ese caso contra el Milan por la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League, se pudo ver el movimiento exacto. El francés encaró por la banda izquierda, ingresó al área y utilizó su cuerpo para engañar al arquero perfilándose para colocar el tiro al segundo palo con el pie abierto y rematando por fuerte y bajo al primero.

“Yo tenía que golpear entre los bloques, sin guardia, sin nadie, y empezamos a golpear así. Después le agregamos un guardia, lo comencé a hacer un poco. En los entrenamientos, luego en los partidos. Tener varias opciones para un atacante es esencial porque no siempre puedes pensar. Y el instinto viene con el trabajo. Cuando quieres marcar tantos goles, tienes que tener varias opciones en el arco”, destacó el francés, que ya acumula 265 goles en el equipo parisino.

Durante la misma entrevista, el atacante también reflexionó sobre su futuro a corto y medio plazo, asegurando que, después de que “muchos grandes jugadores” abandonaran “Europa este verano”, a él “también” le “tocará” marcharse.

“Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, remarcó.

A medida que transcurren los días en Europa, las especulaciones sobre el futuro de Kylian Mbappé continúan en aumento. Desde el 1 de enero, el futbolista está habilitado a negociar con cualquier club para fichar de forma libre de cara a la próxima temporada, cuando haya finalizado su contrato con el PSG (si no decidiese renovarlo antes).