Brutal accidente en el Rally Dakar: se le partió la moto en dos y tuvo que ser rescatado por otro piloto

Brutal accidente en el Dakar: se le partió la moto

Este jueves se vivió un momento de alto impacto en el Rally Dakar que por quinto año seguido se corre en Arabia Saudita: el terrible accidente del hispano-venezolano Fran Gómez Pallas, cuya moto se partió en dos y, aunque un colega lo asistió, el competidor no pudo continuar y terminó con una fisura en una costilla. Todo en un marco de alta sensibilidad ya que hace cuatro días falleció su compatriota Carles Falcón a causa de los golpes en una fuerte caída en la segunda jornada.

Fue en la undécima y penúltima etapa que unió Al-Ula con Yanbu, con 420 kilómetros cronometrados en un terreno con muchas piedras. La exigencia que los organizadores montaron en el epílogo de la carrera fue para generar golpes de escena en las definiciones y varios la pasaron mal como el caso de Gómez Pallas.

Faltaban solo 12 kilómetros para terminar el tramo cuando el corredor de Galicia perdió el control de su BAT, una moto eléctrica de la categoría Dakar Future Mission 1000, y tras un saltó cayó mal y terminó con el vehículo partido en dos, con Gómez Pallas herido en el piso.

Francisco José Gómez Pallas corrió en la categoría de vehículos propulsados por energías alternativas (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Pudo levantarse con la ayuda de un colega y mostró sus molestias para caminar. Luego se supo que sufrió la fisura de una costilla. Cabe recordar que en el Rally Dakar, cuando un competidor se detiene a ayudar a otro, luego le devuelven el tiempo que perdió asistiendo a un colega. Se trata de los valores de la carrera que busca mantener Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa que está a cargo del evento.

“Nos quedamos sin moto a escasos 12 kilómetros de meta, una imagen vale más que 1.000 palabras. Había alcanzado a los pilotos que estaban adelante y ellos fueron los que me asistieron luego. Les estoy muy agradecido”, contó Gómez Pallas en su cuenta de Instagram.

“Mañana solo era un paseo al podio. Yo solo tengo una fisura en una costilla, por el resto bien, el dolor más grande es no poder hacer esos últimos 45 kilómetros de mañana para culminar el proyecto”, agregó Fran que corre con una moto preparada por él y atendida por el equipo Power Racing. Participó en la categoría de vehículos impulsados por energías alternativas y la distancia a recorrer en toda la carrera fue de 1.000 kilómetros, a diferencia de los 7.891 kilómetros totales del resto de las divisionales.

“Por un lado nos vamos satisfechos: hemos ganado varias etapas la primera semana ,y y fuimos los primeros en estrenar la primera posición en esta nueva categoría 100 por ciento eléctrica en el Rally Dakar”, concluyó Gómez Pallas, de 53 años, nacido en Venezuela y que octava vez formó parte de esta carrera en la que pudo completar en cuatro oportunidades.

Manuel Andújar sigue primero y este viernes definirá el triunfo con el vigente bicampeón, Alexander Giroud (A.S.O._Frederic_Le_Floc_h_DPPI)

Los argentinos.

El bonaerense Manuel Andújar se acerca a su segunda victoria en la clasificación general en cuatriciclos. Manu corre con un Yamaha Raptor y tiene un mano a mano por la victoria contra Alexander Giroud, que compite con un vehículo similar. El francés se impuso este jueves luego de 6h13m57s y superó al argentino por apenas 37 segundos. En la general de la competencia Andújar suma 62h11m24s y aventaja por 8m14s al galo. Este viernes entre ambos se definirá la victoria.

“Segunda posición en la etapa y seguimos primeros en la general. 420km de pura piedra, Bartolo (como bautizó a su cuatriciclos) sufrió, pero el equipo ya está dejando todo listo para la última etapa. Mañana, 175 km de especial muy rápidos. Pase lo que pase Bartolo y yo vamos a dejar todo en la pista, no nos vamos a guardar nada y vamos a dar pelea hasta el último”, contó Andújar, que llegó al campamento con el chasis partido.

El cordobés Nicolás Cavigliasso (Taurus) y su mujer Valentina Pertegarini volvieron a vencer en la clase T3 Challenger de los vehículos areneros, tras 5h19m13s y superaron por 6m18s al brasileño Marcelo Tiglia Gastaldi (Taurus), El matrimonio es noveno en la clasificación general a 6h43m18s del estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus) que suma 51h38m6s.

En esta especialidad el oriundo de Parada Robles, Augusto Sanz, que es copiloto del portugués Ricardo Porem (Cam Am), resultaron séptimos, misma posición que en el global. Y David Zille y Sebastián Cesana (Can Am), fueron 18º y son 28° en la nómina total.

Nicolás Cavigliasso logró su segundo triunfo en una etapa en la presente edición (A.S.O._F.Lefloc_h_DPPI)

En la T4 de los Side by Side o UTV, los navegantes fueron: Fernando Acosta con el ecuatoriano Sebastián Guayasamín (Can Am), fueron 13º y son sextos en el acumulado. Mientras que Facundo Jaton y el italiano Enrico Gaspari (Polaris), terminaron 21° (12°).

En motos, Luciano Benavides (Husqvarna) fue cuarto a 4m38s del botsuano Ross Branch (Hero). El estadounidense Ricky Bravec (Honda) fue segundo y acaricia la victoria en la clasificación general luego de 49h37m57s. Mientras que Kevin Benavides (KTM), fue séptimo a 10m08s y en la general se mantiene quinto a 42m19s. Su hermano, Luciano, es séptimo, a 55m48s.

El riojano Diego Llanos (KTM),, fue 20° y ocupa el puesto 19° en la clasificación general. El neuquino Santiago Rostan (GasGas), fue 47° (40° en el total). Y el cordobés Sebastián Urquia (KTM) fue 88° (74°).

El gesto de Sébastien Loeb hacia Carlos Sainz luego de su retraso. El francés le indicó a su rival por el triunfo que tuviera cuidado

En autos, el mendocino Juan Cruz Yacopini (Toyota) fue séptimo a 15m23s del ganador del día, el francés Guerlain Chicherit (Toyota), que registró 4h43m. La lucha por la victoria en la general se definió este jueves ante la rotura en la suspensión delantera derecha del Hunter de Sébastien Loeb y esto fue aprovechado por el líder, Carlos Sainz, para sacar más ventaja adelante y encaminarse a su cuarto triunfo en la carrera más dura del mundo. Como anécdota, fue el gesto de deportividad del francés al español, al que le señaló que tuviese cuidado por el terreno con piedras. El Matador suma 54h35m11s y a está cerca de haber historia con el Audi RS Q e-tron ya que a 84 días de cumplir 62 años, puede convertirse en el primer piloto de la historia en ganar el Rally Dakar con un coche híbrido, impulsado por un motor a combustión y otro eléctrico.

Por último, en camiones festejó el checo checo Aleis Loprais (Praga), luego de 5h18m50s, sobre el el checo Martin Macik (Iveco), quien se impone en la general con 52h31m45s y le lleva 2h01m01s al propio Loprais.

La caravana llegó a Yanbu, a orillas del Mar Rojo, donde este viernes llevará a cabo su última etapa con 175 kilómetros cronometrados y 153 de enlace. El Rally Dakar 2024 llega a su fin y una vez terminado la organización comenzará a trabajar en la edición de 2025. El país árabe será sede de la competencia hasta 2030.