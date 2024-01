Los fundamentos de una ex figura europea que dispararon la polémica por el The Best que Messi le ganó a Haaland: “No lo entiendo”

John Obi Mikel argumentó sus motivos en referencia a la premiación de Leo en Londres

La premiación de Lionel Messi con su tercer The Best a mejor jugador de la temporada generó múltiples opiniones después de que Erling Haaland parecía correr por delante en la pelea por quedarse con el premio después de ganar la Champions League con el Manchester City. Distintas personalidades del fútbol mundial criticaron la elección del elegido, como fue el caso de Iker Casillas, y ahora apareció otra campana que salió en defensa del 10.

Te puede interesar: Por qué Lionel Messi ganó el premio The Best si terminó empatado en puntos con Erling Haaland

John Obi Mikel sufrió en carne propia el talento de Leo cuando se enfrentaron dos veces en las semifinales de la Champions League. En 2009, pasó a la final el Barcelona, mientras que el Chelsea se tomó revancha en 2012. El histórico volante nigeriano observó sus movimientos desde una posición privilegiada y, luego de conocerse el ganador de la distinción entregada por FIFA en Londres, se permitió discentir ante los detractores del campeón del mundo.

El reportero le formuló una pregunta encarada en si Messi había hecho mayores méritos que el Androide para quedarse con el galardón y la traducción realizada por el diario español AS sobre lo declarado por el hombre de 38 años dejó ver su análisis: “Creo que sí. Seguro que hay alguien que dice, ¿cómo fue eso? Y que se queje al respecto. Pero ha ganado el Mundial, esa es la única cuestión. Él ha ganado el Mundial y también ganó la Copa América con Argentina. Vamos, vamos...”.

El momento en que se hacía oficial la elección de Messi como ganador del The Best. Terminó igualado en puntos con Haaland y la contienda se desempató por los votos de los capitanes en favor del rosarino (REUTERS/Andrew Boyers)

Frente a esa respuesta, el periodista hizo mención a que las críticas se dirigen a que el proceso de selección del ganador se circunscribe a lo sucedido entre el 19 de diciembre de 2022, el día posterior a la final del mundo ganada por la Albiceleste ante Francia, al 20 de agosto de 2023, momento en el cual Leo logró levantar su primer título con Inter Miami a través de la Leagues Cup. “No lo entiendo”, atinó a responder Obi Mikel.

Te puede interesar: Messi sigue haciendo historia: ganó su tercer premio The Best al mejor jugador del mundo

“Haaland es un gran jugador, que juega para el Manchester City, que es un equipo que crea ocasiones, que gana partidos. Lleva sin jugar ¿9, 10 partidos? ¿Y qué está haciendo el Manchester City? Han perdido un partido de nueve o diez. Crean ocasiones y marcan goles. Saben como ganar partidos sin Haaland”, fundamentó.

Lo cierto es que Leo tomó las riendas de las Garzas para llevarlo a lo más alto del trofeo ganado el año pasado siendo el máximo artillero de la competición, mientras que los Ciudadanos no necesitaron del aporte goleador del atacante noruego para eliminar al Real Madrid en semifinales o vencer por la mínima al Inter en la definición de la Liga de Campeones. Tampoco lo necesitaron para vencer al Manchester United en la final de la FA Cup 2022/23. En cambio, la ausencia del rosarino por distintas molestias físicas en el equipo dirigido por Gerardo Tata Martino complicó las aspiraciones de la franquicia, que no pasó a los Playoffs en la temporada pasada de la Major League Soccer (MLS).

Te puede interesar: Guardiola fue premiado como Mejor Entrenador en los The Best: su exabrupto al tener que elegir entre Barcelona y Manchester City

Erling Haaland acumula 19 goles y 5 asistencias en 22 partidos del actual curso, aunque no pisa una cancha de manera oficial con los Sky Blues desde el 6 de diciembre en la derrota 1-0 contra Aston Villa. Se perdió los últimos nueve partidos, de los cuales los Ciudadanos no han perdido ninguno con un balance de ocho victorias y un empate. En medio de esa racha, levantaron el Mundial de Clubes con triunfos categóricos por 3-0 y 4-0 a Urawa Reds de Japón y Fluminense de Brasil.

El ex jugador de Chelsea aseguró que el argentino es de otro planeta

No es la primera vez que John Obi Mikel se refiere a Lionel Messi porque en noviembre pasado había sido consultado por sus duelos europeos entre los Blues y el Blaugrana. En aquella oportunidad, recordó: “Sólo el entrenamiento de toda la semana giraba en torno a Messi. Teníamos que tener 2 o 3 jugadores con él. No puedes defender uno contra uno contra Messi. Es imposible”.

A nivel selección, también lo padeció. Registró sendas derrotas con Nigeria ante la Argentina en la fase de grupos de los Mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018, como así también en la final de la Copa del Mundo Sub 20 de 2005 celebrada en Países Bajos. Debido a esto, aseguró que la Pulga es el GOAT (Mejor de todos los tiempos) y manifestó que es imposible compararlo con Cristiano Ronaldo: “Por mí no voy a decir kilómetros, porque Cristiano ha hecho lo suyo. Pero realmente no veo la comparación porque simplemente creo que Messi es de otro planeta. Simplemente creo que es así de bueno”.