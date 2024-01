Conmoción en el mundo del tenis por la muerte de una leyenda del periodismo británico en pleno Australian Open

El periodista tenía una estrecha relación con diversos tenistas producto de su experiencia (Foto: Getty)

El periodismo deportivo sufrió una gran pérdida con la muerte de Mike Dickson, legendario corresponsal de tenis del periódico británico Daily Mail, a la edad de 59 años. Durante sus casi cuatro décadas de carrera profesional el inglés se convirtió en un pilar de la cobertura de eventos masivos y dedicó gran parte de su vida a trabajar dentro del citado medio, desde su arribo allí en 1990. Su muerte conmocionó a compañeros y lectores ya que su ida se produjo justo antes de su cumpleaños número 60 (el próximo 27 de enero).

“Mike Dickson, el legendario corresponsal de tenis del Daily Mail, murió trágicamente a la edad de 59 años. Dickson era un periodista muy respetado y admirado que pasó 38 años en la industria (33 en el Mail, comenzando en 1990) y sus colegas sentirán profundamente su pérdida”, informó el diario inglés sobre su periodista que se encontraba en Australia cubriendo el primer Grand Slam de la temporada.

Dickson, quien cubrió más de 30 deportes en casi 50 países, estaba en Melbourne realizando la cobertura del Australian Open al momento de su muerte. Oriundo de The Wirral, residía en Wimbledon con su familia y era ferviente seguidor del Tranmere Rovers Football Club (cuarta división) y del Everton. Lucy, su esposa, compartió un emotivo mensaje junto con el resto de la familia para informar de su muerte: “Estamos devastados al anunciar que nuestro maravilloso esposo y papá, Mike, colapsó y murió mientras estaba en Melbourne para el Australian Open. Durante 38 años vivió su sueño de cubrir lo que amaba por todo el mundo. Era un gran hombre y lo extrañaremos terriblemente”.

Colaboradores y colegas de varios diarios de Gran Bretaña alabaron la carrera de Dickson como corresponsal de manera pública. Lee Clayton, editor global de deportes, se refirió a él como “un brillante buscador de noticias, un escritor sobresaliente y amigo de muchos en su deporte”. Jeff Powell, legendario periodista del Daily Mail, lo describió como “demasiado talentoso, dedicado, amable, generoso, demasiado buen hombre, colega y amigo”.

Mike Dickson junto a Andy Murray (Foto: Getty)

Estudió en el Consejo Nacional para el Entrenamiento de Periodistas en el Instituto South Glamorgan. Mike comenzó su trayectoria en medios como Chester Chronicle, Wembley Observer y 2CR Radio en Bournemouth antes de unirse al Daily Mail. Cubrió cricket durante más de ocho años para el periódico y, en 2007, se trasladó a la cobertura de tenis. Además de su labor periodística, Dickson contribuyó en varios libros y escribió la biografía del notable triunfo de Emma Raducanu en el US Open de 2021.

La calidad de su trabajo se reflejó en su última entrevista con la tenista británica tras su victoria en la primera ronda del Australian Open, último material público de su autoría. El periodista dejó una marca imborrable en su profesión, siendo reconocido por sus contribuciones y la calidez de su compañía en las salas de prensa y bares del circuito tenístico. Su cercanía con los protagonistas lo llevó a entablar una relación de amistad con Andy Murray, al nivel que lo acompañaba incluso en las pretemporadas.

El ex tenista Tim Henman se emocionó durante la transmisión del torneo que realiza para una cadena europea al hablar del cronista: “Es increíblemente triste que haya fallecido en Melbourne. Era un gran amigo de la comunidad del tenis y nuestros pensamientos están con su familia”.

La cuenta oficial de Wimbledon fue uno de los primeros torneos en expresar su dolor por lo ocurrido, teniendo en cuenta el vínculo que unía a Dickson con ese certamen a punto tal de ser catalogado como “Mr. Wimbledon” por algunos colegas: “Todos nosotros en Wimbledon estamos profundamente entristecidos al escuchar esta noticia. Mike cubrió muchos de nuestros campeonatos durante su notable carrera en el periodismo y contó muchas historias a tantos fanáticos de los deportes en todo el mundo. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos”. El perfil del Australian Open también se expresó: “Estamos conmocionados y entristecidos al enterarnos del repentino fallecimiento de Mike, nuestro viejo colega y amigo. Nuestros pensamientos y condolencias están para su familia”.

“No sé qué decir. Un hombre fuerte, bueno y justo. Se preocupaba por mí cuando estaba en mi punto más bajo. Descansa bien Mike”, expresó el tenista británico Liam Broady. “Una noticia realmente devastadora. No puedo creerlo. Todos mis pensamientos con la familia de Mike”, agregó la ex jugadora Laura Robson, hoy devenida en comentarista. “RIP Mike. Terrible noticia, espantosa y conmocionada. El mundo del tenis quedará devastado y te extrañaremos. Una leyenda del periodismo tenístico”, firmó otro ex jugador como Jamie Delgado.