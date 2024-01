Quién es Jhohan Romaña, nuevo refuerzo de San Lorenzo: de su atípico ritual a su historia de superación

Jhohan Romaña, nuevo refuerzo de San Lorenzo

“Me siento muy feliz de llegar a un club como San Lorenzo de Almagro, que se prepara para grandes desafíos, como la Copa Libertadores. Vengo a dar lo mejor de mí”, fue lo primero que dijo Jhohan Romaña en su presentación como nuevo jugador del Ciclón. El marcador central eligió Boedo para continuar con su carrera tras sus pasos por Colombia, Paraguay y los Estados Unidos.

Te puede interesar: San Lorenzo renovó contrato con Ruben Insua: los tres refuerzos confirmados y las dos figuras que busca cerrar

Según pudo averiguar Infobae, Romaña fue comprado al Austin FC de la MLS a cambio de 750 mil dólares. El club estadounidense que tiene como principal accionista al actor hollywoodense Matthew McConaughey aceptó un plan de pago de tres cuotas de 250 mil de la misma moneda y el futbolista firmó en Boedo un contrato por tres temporadas, hasta diciembre de 2026. En un principio, el marcador central llegaba a préstamo por un año con cargo, pero luego cambiaron las condiciones y compraron la totalidad de su ficha.

La historia de Romaña es de superación y constancia. El zaguero de 25 años nació en Apartado, una localidad ubicada en el departamento de Antioquia. Surgido de la cantera de Independiente de Medellín, donde llegó desde muy chiquito, el defensor debutó en la máxima categoría en el 2016, año que se consagró campeón por vez primera del Apertura local. Además, fue convocado a la Selección de Colombia Sub 20 en mayo de ese mismo año.

Te puede interesar: Huracán presentó a uno de sus refuerzos con una eterna burla hacia San Lorenzo

Luego de tres temporadas en el DIM, emigró a Paraguay, donde le habían prometido que iba a jugar en Cerro Porteño, pero el empresario que lo llevó lo abandonó sin chances de probarse en ese club y no le dejó un peso. De esta manera, se truncó su llegada al equipo paraguayo. “No tenía fuerzas para seguir adelante”, le contó Romaña en ese momento a su círculo íntimo, mientras atravesaba esta difícil situación y pensaba en volverse a su lugarir de origen.

Además, se había quedado sin su representante, no percibía un sueldo ni contaba con dinero para comer. Las vueltas de la vida hizo que cuando se encontraba en su peor momento conociera a un amigo que le recomendó que vaya a probarse a Guaraní, ya que estaban en la búsqueda de marcadores centrales. Entonces, un día se apareció en la práctica de la Reserva, le hicieron una prueba y quedó durante seis meses jugando allí, ya que su transferencia nunca llegó producto de que no había firmado contrato en el DIM.

El ritual de Jhohan Romaña

“Tuve compañeros en Reserva que se sacaban la comida de su boca para darme a mí”, reconoció mientras esperaba firmar su primer contrato como profesional. Durante su paso por la segunda categoría del Cacique, pasó momentos muy complicados que lo llevaron, también, a no tener lugar en donde dormir muchas veces y fueron sus compañeros quienes le tendieron una mano, además de Ricardo Valinotti, el ex Gerente Deportivo del club paraguayo.

Te puede interesar: San Lorenzo se reforzará con El Carnicero, el defensa colombiano llega a préstamo por un año

“Era un plan perfecto que tenía Dios para mí, por toda la historia que todos sabemos. Fueron muchas personas que me dieron una mano. Tuve gente que me dio donde dormir, que me acogió como una familia, que le abrió las puertas a un desconocido. No sabían nada de mí y era como sí me conocieran de toda la vida”, sostuvo el colombiano.

Al conjunto paraguayo llegó como “relleno” para la Reserva, pero su rendimiento y la lesión de un marcador central del primer equipo le fue abriendo las puertas. El entrenador de aquel momento, Gustavo Costas, lo subió a Primera, gustó y le hicieron un contrato que le permitió cubrir los gastos a diario.

“Costas es un padre para mí. Se lo dije antes de irme de Guaraní. No solo me salvó la vida a mí, sino a mi familia. Me devolvió la esperanza de vivir. También, el sueño de ser futbolista y le estoy muy agradecido de haberme dado la oportunidad”, sostuvo Romaña que jugó 30 partidos entre el 2019 y 2020 en el Cacique paraguayo, donde marcó un gol.

Luego de un año de su debut en el Aurinegro, fue transferido al Austin FC de los Estados Unidos, club que le compró el pase y le aseguró un futuro económico. Allí jugó 35 encuentros, de los cuales en 22 lo hizo de entrada.

En el 2023 regresó a Paraguay para sumarse a Olimpia, donde disputó 21 partidos en los que no pudo convertir goles y recibió cuatro tarjetas amarillas. En ese cuadro supo disputar seis choques de Copa Libertadores en los que enfrentó a Patronato y Atlético Nacional en fase de grupos, integró el equipo que superó a Flamengo en los octavos de final y quedó eliminado en los cuartos frente a Fluminense, el actual campeón vigente.

De esta manera, desde San Lorenzo encontraron un perfil de jugador que podría aportarle mucho al equipo en defensa y que encaja perfecto al sistema de juego que viene siendo elegido por el entrenador Rubén Darío Insua: “En Guaraní hacíamos línea de tres, por eso estoy acostumbrado a ese ida y vuelta”, dijo en su presentación en Boedo.

Mas allá de sus cualidades deportivas, Romaña mantiene un ritual que lleva a cabo en todas las canchas del fútbol. El joven defensor central sale a pisar el verde césped con los pies descalzos en un gesto que el colombiano ya había indicado que es por una cuestión religiosa, debido a una frase bíblica sacada del libro Deuteronomio 11:24. ‘Todo lugar que pise la planta de su pie será de ustedes’, se lee en la obra literaria.

San Lorenzo sumó al defensor Jhohan Romaña (@SanLorenzo)

Romaña suele realizar este ritual como gesto de que el lugar donde jugará será de él, ganando el terreno desde lo espiritual. Este misma costumbre la lleva a cabo su compatriota Yerry Mina, a quién en varias oportunidades se lo vio descalzo en el Camp Nou de Barcelona.

El Ciclón se encuentro en Montevideo, Uruguay, de pretemporada. Pese a la inhibición que arrastra por parte de la FIFA, producto de un reclamo del ex volante central Yeison Gordillo que reclama una deuda de un millón y medio de dólares, la dirigencia azulgrana se movió rápido en este mercado de peses.

Hasta ahora acordó las llegadas del mediocampista Eric Remedi, el delantero Cristian Tarragona, el arquero Facundo Altamirano, el defensor Santiago Viera, el marcador central Nicolas Hernández y el zaguero antioqueño de 1.85 metro, aunque no podrá utilizarlos en amistosos y partidos oficiales hasta que no levante la sanción impuesta por la madre del fútbol mundial.