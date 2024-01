El inesperado giro que daría la novela Benzema y la indirecta del Al-Ittihad de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo no cuenta en la pretemporada con Karim Benzema

La novela que tiene como principal protagonista al francés Karim Benzema no para de sumar capítulos. Luego de que el director técnico Marcelo Gallardo tomara la tajante determinación de marginar al delantero de la pretemporada de Al-Ittihad en Dubai producto de sus constantes ausencias a los entrenamientos, esta historia podría tomar un inesperado giro.

Según informó el diario británico The Telegraph, el ganador del Balón de Oro podría culminar de manera abrupta su aventura por Arabia Saudita para recalar en la Premier League, más precisamente en Chelsea, institución que busca mejorar su poderío en ofensiva ante la baja de Christopher Nkunku y la ausencia de Nico Jackson por la Copa de África.

Los de Londres, tras invertir grandes sumas de dinero en los últimos mercados de pases, actualmente no se plantea poner más de 100 millones por el nigeriano del Napoli Victor Osimhen. Además, ante las complicaciones para poder sacar a Ivan Toney del Brentford de la Premier League (también está en la mira del Arsenal), la opción más viable dentro del club pareciera fichar a un punta mediante una cesión.

Las dos opciones que salieron a escena militan actualmente en la Saudi Pro League: el brasileño Roberto Firmino y el francés Karim Benzema. Aunque el goleador del Al-Ahli conoce a la perfección lo que es jugar en Inglaterra tras su brillante paso por Liverpool durante ocho temporadas, el escenario para conseguir al ex Real Madrid pareciera ser más propicio producto de su conflictiva relación.

El ex Lyon de 36 años, desde que recaló en Al-Ittihad, disputó un total de 20 partidos, en los que marcó 12 goles y brindó cinco asistencias. Los Tigres, ahora conducidos por el Muñeco, se encuentran en cuartos de final de la King’s Cup (se medirá ante Al Faisaly),en la séptima colocación de la Saudi Pro League (con 28 unidades aparece a 25 del Al Hilal) y en octavos de final de la Champions League de Asia (se medirá con el Navbahor de Uzbekistán).

El mensaje del Al Ittihad

Como si fuese poco, en las últimas horas, el conjunto ubicado en la ciudad de Yeda, a orillas del Mar Rojo, pareciera haberle enviado una dura indirecta a Karim Benzema en sus redes sociales. Mientras el atacante acusa que no pudo viajar producto de un tifón que lo retuvo en las Islas Mauricio, el club publicó en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter) una foto de todo el equipo en una práctica bajo el lema: “Entrenando juntos, ganando juntos”.

Los Blues, que no se encuentran disputando competencias internacionales esta temporada, parecieran no encontrar el rumbo en la Premier League al figurar en la novena colocación con 31 puntos, 14 menos que el líder Liverpool. No obstante, están en semifinales de la Copa de la Liga (en la ida cayeron por 1-0 ante Middlesbrough) y en la cuarta ronda de la FA Cup (se medirán ante Aston Villa).