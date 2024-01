El filoso dardo del Mono Burgos al Cholo Simeone luego de la derrota del Atlético ante el Real Madrid

La Crítica Del Mono Burgos Al Atlético Del Cholo Simeone

El Real Madrid se convirtió en finalista de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita, al derrotar al Atlético de Madrid, donde fue titular Rodrigo De Paul, en un partido vibrante y cargado de emociones que se definió en tiempo suplementario por 5 a 3 a favor del Merengue. De esta manera, Carlo Ancelotti estiró su paternidad sobre el Cholo Simeone, al quedarse con el clásico de la capital ibérica.

Los tantos de la Casa Blanca los marcaron el alemán Antonio Rudiger, el francés Ferland Mendy, Dani Carvajal, el montenegrino Stefan Savic en contra y Brahim Díaz, mientras que las conquistas del Colchonero fueron obra de Mario Hermoso, el francés Antoine Griezmann y el propio Rudiger en contra. Lo llamativo fue el filoso dardo que le envió el Mono Burgos a su ex club(fue asistente del cuerpo técnico de Simeone), donde no pudo ocultar su bronca. “Estoy re caliente, porque más allá de los estratégico o lo táctico, vi a un equipo que va buscando dos pasos adelante y otro equipo que va tres pasos hacia atrás”, disparó en un análisis realizado en Movistar Plus+.

El Real Madrid dirimirá la corona el domingo ante el ganador de la otra semifinal que disputarán Barcelona y Osasuna. El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso. A los seis minutos el Aleti tuvo un tiro de esquina a favor en el que Hermoso ganó en el área rival para resolver al primer palo de Kepa y abrir el marcador. La lucha estaba en el medio, donde Rodrigo De Paul era el más destacado, mientras que el croata Luka Modric, el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni manejaban los hilos para alimentar a la temible delantera brasileña compuesta por Vinicius Junior y Rodrygo, acompañados por el inglés Jude Bellingham.

La igualdad llegó a través de una aparición de Rudiger, quien capitalizó un preciso centro de Modric. Los dirigidos por Ancelotti apostaron por la presión hasta que Dani Carvajal recibió un pase en el borde del área y abasteció al lateral francés Mendy, quien tocó suavemente al fondo de la red. Sin embargo, Griezmann frotó la lamparita mágica antes del descanso al encarar rumbo al área enemiga, se sacó a dos jugadores de encima con un taco y definió con mucha clase ante la estirada de Kepa.

La figura con pasado en la Real Sociedad se erigió como el goleador histórico del Atlético de Madrid, ya que superó a Luis Aragonés por un tanto al sumar 174 contra 173 del ex entrenador del seleccionado español campeón de la Eurocopa del 2008.

En el complemento, Simeone envió a la cancha a Nahuel Molina para armar una línea de cuatro, aunque el lateral argentino tenía la misión de proyectarse en la ofensiva. Y pasada la media hora, un blooper protagonizado por Kepa y Rudiger despertó la esperanza del Colchonero. Pero lejos de cerrar la victoria, Vinicius Junior sorprendió con una gambeta y un desborde fenomenal que desparramó a la última línea y le permitió a Dani Carvajal marcar el 3 a 3.

El partido fue al alargue, por lo que Simeone quiso introducir cambios con el ingreso del rosarino Ángel Correa, que saltó a la cancha por Álvaro Morata. Pero la decisión del Cholo no fue la acertada y el Merengue siguió lastimando. Por lo tanto, cuando quedaban cinco minutos para el cierre, Camavinga cambió de frente con un pase de cincuenta metros, Carvajal la dominó y encaró...

El defensor mandó un centro al punto del penal donde Joselu cabeceó de manera fallida, pero la pelota dio en el montenegrino Savic y se le elevó hacia el ángulo de Oblak. Una carambola con suerte.

Con el resultado adverso, el Atlético fue con todo le que tenía al área rival, al punto tal que Oblak fue a cabecear en dos tiros de esquina. Y en uno de ellos, Nacho improvisó un contragolpe perfecto para que Brahim Díaz liquidara el duelo con el 5 a 3. De este modo, el Real Madrid se llevó la victoria por la apuesta a los locos bajitos, que cuidaron la pelota y supieron cómo asestar los golpes de nocaut.