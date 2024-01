Un ex compañero de Schumacher en la Fórmula 1 se refirió a las versiones que circulan en el ambiente del automovilismo sobre la salud del alemán

Herbert habló con un sitio de apuestas (Getty)

La salud de la leyenda de la Fórmula 1, Michael Schumacher, ha sido un enigma para el público y los medios desde el trágico accidente de esquí que sufrió en 2013 y que lo dejó en coma. Las actualizaciones sobre su recuperación han sido excepcionalmente limitadas, reflejando el deseo de preservar la intimidad por parte de su familia.

No obstante, recientemente Johnny Herbert, ex compañero de equipo de Schumacher en Benetton, compartió algunas noticias, pese a aclarar que son de “segunda mano” ya que él no tiene contacto directo con el entorno que se ocupa de los cuidados de Schumi.

El británico, quien compitió en pista con el Kaiser entre 1994 y 1995, comentó públicamente que tuvo conocimiento de pequeñas pero significativas actualizaciones sobre la vida del campeón. “Sólo escucho fragmentos de segunda mano. He oído de gente de la Fórmula 1 que se sienta a la mesa a cenar, pero no sé si eso es cierto”, expresó Herbert en una entrevista con el sitio de apuestas Bettingsites que replicaron medios internacionales como DailyMail y The Sun.

Sin embargo, Herbert reconoció que no tiene permitido visitar a Schumacher y su conocimiento proviene de fuentes indirectas. “No hemos oído mucho de la familia y es comprensible. Eso siempre ha sido una gran parte de la manera en que Michael y la familia mantienen todo en privado, en secreto”, añadió.

A pesar de las pocas noticias disponibles, el ex piloto de 59 años no se mostró optimista sobre una recuperación significativa de Schumacher. “No siento que las cosas hayan avanzado de la manera que muchos de los que lo conocimos y muchos de sus fanáticos en todo el mundo queremos ver. A ellos les encantaría saber, a todos nos encantaría saber que las cosas están avanzando de manera positiva. Pero como no tenemos ninguna información, sólo podemos suponer que aún no se encuentra en una posición en la que haya posibilidades de recuperación”, mencionó.

Ambos compartieron equipo en Benetton (Getty Images)

“En mi opinión, y debo subrayarlo porque no hemos tenido noticias de la familia, esto demuestra que probablemente se encuentre en la misma situación a la que se encontraba inmediatamente después del accidente. Supongo que la familia está esperando que la ciencia encuentre algo que, con suerte, traiga de vuelta al Michael que todos conocimos”, consideró Herbert.

El círculo cercano a Schumacher tras el accidente se volvió extremadamente restringido, incluyendo principalmente a su familia y a un pequeño grupo de personas de confianza. “He oído que Ross (Brawn, ex director de Benetton), Jean Todt y Gerhard Berger. Hasta donde yo creo, eso es todo”, reveló sobre las personas que podrían tener información directa sobre la condición del ex campeón.

Más allá del estado de salud, su ex compañero de equipo también especuló sobre lo que podría haber sido la carrera post-conducción de Schumacher: “Conociendo su carácter, no me habría sorprendido verlo asumir un papel como director de equipo en Mercedes, por ejemplo, y encontrar una manera de pasar a la dirección”.

“¿Habría sido bueno en eso? No todos los pilotos de carreras lo han sido. Alain Prost fue el mejor ejemplo de que nunca funcionó del todo cuando tenía su equipo. Niki Lauda lo hizo, pero sólo en la dirección de Mercedes. ¿Habrían trabajado bien él y Michael juntos? En realidad creo que sí. Habrían tenido tanto la experiencia de la vieja escuela como la de la nueva escuela. Habrían tenido un gran impacto”, aseguró.

No obstante, la realidad es otra, y la familia de Schumacher ha mantenido un muro de privacidad en torno a su salud. A pesar de que muchos amigos cercanos y familiares no están seguros de cómo transita sus días el ex referente de Ferrari, su esposa Corinna ofreció una acotada actualización en el documental de Netflix: Schumacher en 2021, afirmando que su esposo continúa con su rehabilitación y que, aunque “es diferente, él está aquí”.