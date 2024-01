El nuevo look de un ex multicampeón con Boca Juniors que sorprendió a los fanáticos

El nuevo look del Cata Díaz (d.catadiaz)

Daniel Cata Díaz dejó una huella importante en sus dos ciclos con la camiseta de Boca Juniors. El marcador central levantó varios títulos con la camiseta azul y oro y actualmente es una de las piezas importantes dentro del esquema desarrollado por el ahora presidente Juan Román Riquelme para la formación de jóvenes talentos en el Boca Predio.

No obstante, el ex marcador central surgido de la cantera de Rosario Central ahora fue noticia por su nuevo look, el cual sorprendió a los fanáticos en las redes sociales. El catamarqueño de 44 años subió una foto en su red social de Instagram junto a su pareja Jesica Beraldi disfrutando de una tarde soleada en la playa junto a su pareja bajo la leyenda “Momentos simples con la mujer que amas. Te amo, Jess”.

No obstante, un detalle en la imagen llamó la atención del público: el Cata Díaz se dejó el pelo más largo que lo de costumbre y lució con orgullo algunas canas. Vale destacar que durante gran parte de su carrera futbolística el ex Colón, Cruz Azul de México, Getafe y Atlético de Madrid de España, entre otros equipos, siempre optó por pelarse o raparse la cabellera.

“Maaaaamaaas, George Clooney!!!”, le escribió su ex compañero en España el portero Jordi Codina junto a un emoji de un beso y un corazón. El defensor se tomó a gracia la comparación con el famoso actor de Hollywood y le contestó con un “Pelazo”. Vale destacar que el ex Getafe y Fuenlabrada de España no fue el único que asoció al nuevo look del Cata Díaz con el protagonista de ER Emergencias, La Gran Estafa, Batman y Robin o Flash, entre otros. Varios usuarios le encontraron rasgos similares al estadounidense y el argentino.

Otro buen número de seguidores se sorprendió por ver al Cata Díaz con pelo, ya que durante la mayoría de su carrera deportiva optó por pelarse o dejarse un rapado ínfimo. Incluso, varios usuarios se asombraron ya que pensaban que el ex deportista no tenía pelo. En cambio, algunos se animaron a deslizar un parecido con otro ex emblema de Boca Juniors, como Diego Cagna.

El Cata Díaz, que llegó a defender la camiseta de la selección argentina en algunas ocasiones, dejó una marca en sus etapas en el Xenezie, donde jugó un total de 197 partidos, en los que aportó 13 goles y brindó tres asistencias. Además conquistó tres torneos locales, una Copa Argentina, dos Recopa Sudamericana, una Copa Sudamericana y una Copa Libertadores.