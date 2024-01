Alarma en Boca Juniors: un equipo brasileño pretende a una de las figuras del plantel y realizó la primera oferta

Luis Advíncula, otras de las figuras de Boca Juniors pretendida por el extranjero (Crédito Make a Wish)

“Se merece que lo ovacione toda la cancha de Boca. Por la cuestión del racismo, la gente todavía no se anima a cantarle ‘olé olé olé, Negro, Negro’. Ojalá que se lo canten el próximo partido en La Bombonera, porque se lo merece”. Juan Román Riquelme lo elogió de gran manera, pero hoy en día su continuidad en Boca Juniors está en duda. Y no porque el club no lo quiera, ni mucho menos, sino porque está en el radar de varios elencos extranjeros.

Luis Advíncula pasó a ser una de las obsesiones de los equipos brasileños, que por segunda vez en menos de un mes consultaron por su situación contractual con el Xeneize. Sabido es que el lateral peruano de 33 años tiene vínculo con Boca hasta diciembre de 2024, por lo que varias entidades lo tientan para llevarlo. Semanas atrás fue el Santos el que pidió una cotización y en esta oportunidad se sumó otro elenco.

Es el Botafogo, que según informó la prensa, ya hizo su primera oferta formal. Por expreso pedido del entrenador Tiago Nunes, el elenco de Río de Janeiro le envió una propuesta de compra del pase de un millón de dólares. El periodista César Luis Merlo también informó que le ofreció un contrato por tres temporadas y si bien no trascendieron los montos, aseguraron que este salario ofrecido al futbolista duplica al que percibe en Boca Juniors.

Desde el lado xeneize no confirmaron ni desmintieron la noticia, pero las mismas fuentes periodísticas indicaron que Boca Juniors rechazó la propuesta y fueron un pasó más allá: lo habrían declarado intransferible. En las próximas semanas, la intención del Consejo de Fútbol del club argentino es la de comenzar con las reuniones y llegar a una renovación del vínculo que finalizará a fin de año.

El jugador Valentín Barco ejecutó la cláusula de salida y jugará en Inglaterra (EFE/André Coelho)

Esta noticia se sumó a la pésima novedad sobre el futuro de Valentín Barco. Es que este lunes el joven de 19 años resolvió ejecutar la cláusula de salida para irse a la Premier League de Inglaterra. Lo que era una suerte de secreto a voces se terminó de concretar durante la jornada y la institución inglesa abonará los 10 millones de dólares pautados y se llevará al futbolista de Veinticinco de Mayo, que se sumará al conjunto europeo, una vez finalizado el Preolímpico Sub ‘23 con el seleccionado argentino que se jugará desde el sábado 20 en Venezuela el pasaporte para París 2024.

Ejecutar la cláusula resultó la mejor opción para la entidad de la Ribera, porque ahora le quedarán 9,5 millones de dólares netos, descontado el porcentual para AFA, sin porcentaje para el futbolista. La última oferta del club inglés, rechazada por Boca, se elevaba a 10,5 millones de dólares. Pero con impuestos y porcentajes para jugador y representante (Adrián Ruocco), a la institución xeneize le iban a quedar cerca de 8 millones limpios de la moneda estadounidense. Barco suscribirá con Brighton un contrato por cinco años. El también argentino Facundo Buonanotte (ex Rosario Central) milita en el equipo que dirige el DT italiano Roberto De Zerbi. Una de las figuras del Boca 2023, surgido de las divisiones formativas, se marcha así de la entidad auriazul, tras actuar en 35 partidos y anotar 2 goles.

Como contrapartida, el chubutense Lema fue anunciado esta tarde como la primera adquisición del plantel que conduce el DT Diego Martínez. El zaguero central, de 33 años, llegó con el pase en su poder, proveniente de Lanús. El también ex jugador de Newell’s, Belgrano de Córdoba y Tigre, entre otras entidades, se entrenó esta tarde junto a sus nuevos compañeros en el predio de Ezeiza. ”¡Bienvenido, Cristian!”, fueron las palabras que utilizaron en las redes del club de la Ribera. Según se informó en Lanús, el jugador “Lema hizo uso de la cláusula de salida establecida en su contrato y no continuará como jugador de la institución. Le deseamos éxitos en sus próximos desafíos profesionales”. El defensor, que firmó un contrato por dos temporadas, abonó su clausula de salida, estimada en 400.000 dólares.

La institución xeneize contó hoy con labores normales para los uruguayos Marcelo Saracchi y Edinson Cavani, quienes trabajaron a la par de sus compañeros. Boca tendrá triple competencia en el primer semestre de 2024: Copa de la Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. En cuanto a salidas, Boca hizo oficial esta tarde que Agustín Obando y Oscar Salomón serán prestados a Platense; Maximiliano Zalazar, a Barracas Central; y Gastón Gerzel, a Los Andes. Los dirigidos por Martínez se entrenaron en doble turno: por la mañana hubo ejercicios físicos y, por la tarde, se llevaron a cabo labores futbolísticas. La rutina se repetirá hasta el viernes, cuando quedarán concentrados en el Hotel Intercontinental, de Buenos Aires. El equipo de Martínez sostendrá el primer amistoso de la pretemporada este sábado, ante rival a designar, en el predio de Ezeiza, en horario matutino.