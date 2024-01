El cordobés que juega en la selección de Siria y ya anotó su primer gol: “Nos entendemos por señas”

Hesar con los colores del seleccionado sirio. El viernes convirtió su primer gol en un amistoso previo a la Copa Asiática

“Se dio todo muy rápido. Un día recibí un mensaje del ayudante de campo de Héctor Cúper para saber sí estaba interesado en representar a Siria y no lo dudé”, cuenta Ibrahim Hesar desde Dubai, donde se encuentra defendiendo los colores de la selección de Siria. El Turco nació hace treinta años en Villa Ascasubi, a 110 kilómetros de la capital cordobesa, tiene doble ciudadanía gracias a su abuelo que llegó de niño a ese pueblo.

Te puede interesar: Pablo Sabbag se reportó con la selección de Siria: fue recibido calurosamente por sus nuevos compañeros

El delantero de Belgrano de Córdoba debutó el 17 de octubre de 2023 en el seleccionado sirio en la derrota por 2 a 1 frente a Kuwait. Luego, enfrentó a Corea del Norte (1-0) y a Japón (0-5) por la Copa Asiática. Este viernes disputó el primer amistoso de 2024 ante Kirguistán que terminó 1 a 1, donde marcó su primer gol en el combinado de Medio Oriente. La semana, próxima jugará la Copa de Asia frente a Uzbekistán, y luego regresará a Córdoba para sumarse al equipo dirigido por Guillermo Farré.

El jugador sirio-argentino se va amoldando a su nuevo equipo: “Rezan cinco veces al día. Es un rezo cortito de dos o tres minutos. No hay horarios determinados. A lo mejor lo hacen antes o después de entrenar. A veces en la misma habitación tiran la manta al piso y rezan. Los respetamos como ellos a nosotros. Nos quedamos sentados y luego seguimos con la charla. Lo único que nos dijeron es que no pasemos al frente de ellos, pero que sigamos haciendo lo que hacemos”, relata sobre los rezos que profesan sus compañeros del seleccionado.

- ¿Los entrenamientos en la selección siria son parecidos o distintos a los que llevas a cabo en Belgrano?

- Son muy parecidos. No con tanta intensidad porque jugamos en pocos días el próximo amistoso. No son tan exigente en lo físico porque estamos muy cerca de jugar la Copa Asiática. La semana próxima nos vamos a Qatar donde se disputará las fechas para la próxima copa del mundo. Disfruto cada entrenamiento y los días que estamos acá.

- ¿Te imaginaste alguna vez representar a ese país?

- No, la verdad que no me lo imaginaba. Se dio todo muy rápido, y cuando me lo propusieron no lo dudé ni un minuto. Cuando recibí el llamado, acepté la propuesta. Pero nunca me imaginé que iba a jugar en una selección ni un campeonato como es la Copa de Asia. Me mandaron un mensaje de texto desde el cuerpo técnico de Cúper para ver sí estaba interesado en sumarme, y al mismo tiempo me preguntaron si tenía los papeles en regla de alguna descendencia siria. Le dije que sí, y ellos se encargaron de mandar todos los papeles a la FIFA.

- ¿Cuáles son los vínculos familiares que te permitieron integrar la selección siria?

- Soy sirio por parte de mi abuelo, tengo la nacionalidad. Él vino de muy chiquito a la Argentina con sus hermanos. Sabemos de las condiciones que requería Siria en ese entonces, y para tratar de sobrevivir un poco a lo que pasaba en aquel país, escapó hacia la provincia de Tucumán. Luego llegó a Villa Ascasubi, donde yo nací y tengo a toda mi familia. Yo y mis dos hermanos somos los únicos que tenemos nombres árabes.

- ¿Con qué te encontraste cuando conociste el plantel?

- Tenía mucha incertidumbre con lo que me iba a encontrar. Sin embargo, mis compañeros antes de llegar me habían comentado más o menos el panorama, y así fue. Me sumé a un grupo muy lindo, que integran jugadores muy sanos y respetuosos. Desde el primer día me hicieron sentir parte del equipo, como si fuera uno más.

Hesar con la casaca de Belgrano de Córdoba, club al cual pertenece

- ¿Qué fue lo primero que te sorprendió al sumarte a ese plantel?

- Me sorprendió qué en los primeros días tuvimos una charla y ellos (mis compañeros) me dijeron: “Te vamos a adoptar como un hermano sirio más dentro de la delegación”. Eso te deja un poco más tranquilo para llevar adelante el trabajo de la mejor manera y poder ayudarlos a conseguir el objetivo.

- ¿En qué idioma te comunicas?

- Un poco en inglés. Pero en el plantel tenemos un traductor que nos ayuda bastante con la traducción de los teléfonos. Tenemos una aplicación especial en el celular que utilizamos para comunicarnos entre todos. Nos dieron una aplicación para descargar.

- Pero ¿en el campo de juego cómo haces para que te entiendan?

- Con señas. Pero también nos enseñaron unas palabras para decir en árabe. Si bien todo se habla en inglés, algunas palabras o frases las decimos en árabe para que haya una comunicación fluida. Por suerte, el entrenador es argentino y también están Ezequiel Ham y Jalil Elías. La mayoría de mis compañeros está jugando en la liga de siria. Otros se destacan en el exterior, en Grecia, Tailandia, Qatar y en Bahréin.

- ¿Qué sabes de la liga siria?

- Si bien nunca viajamos a Siria por la situación que atraviesa el país, mis compañeros me cuentan que no es una liga de las más fuertes. Pero a raíz de que en Arabia Saudita se está potenciando el campeonato por los jugadores que están trayendo, está creciendo de a poco y se pone cada vez más interesante.

- ¿Dónde juega de local la selección siria?

- La mayoría de las veces en Dubai o Qatar. Esta vez, nos tocó ser locales en Arabia Saudita en estadios muy lindos.

- ¿Cada partido que juega Siria asisten muchos espectadores a la cancha?

- Si, hay mucho folclore. Cuando tuvimos los encuentros por Eliminatorias asiáticas contra Corea del Norte y Japón, asistieron 7 mil sirios por partido para apoyarnos. Alientan muy parecido a los argentinos, pero no con tanta intensidad. Pero se hacen sentir mucho.

- ¿Te pudiste adaptar a la cultura árabe-siria?

- Es bastante complicada. Pero uno se va adaptando, aunque sea muy diferente a la nuestra. Con el correr de los días nos vamos adaptando, pero se hace difícil el tema del idioma, los rezos a diario, y especialmente con la comida.. Nosotros los respetamos como ellos a nosotros. Pensé que era más fácil la adaptación, pero cuando llegué me costó bastante.

- ¿Por qué se hace difícil el tema de la comida?

- Comen mucho cordero. Lo cocinan al horno y nos cae bastante pesado. Pero para los sirios es muy habitual. También, las comidas muy típicas de acá que tratamos de no probar para evitar un malestar estomacal o que pase algo raro, así que vamos a lo conocido siempre y listo.

Por varias semanas, Ibrahim se aleja de su familia -viven en la provincia de Córdoba- para ir a jugar la Copa Asiática

- ¿Los jugadores sirios se cuidan con las comidas?

- Sí, se cuidan, a pesar de que la comida es diferente a la nuestra. La mayoría se cuida y respeta un plan de alimentación que le da el médico del plantel. Son profesionales.

- ¿Pudiste llevar la costumbre del mate en las prácticas?

- Los sirios ya tomaban mate desde antes que yo llegué. Si bien cuando arribamos nosotros (Ham, Elías y yo) compartíamos mate con ellos, nos dimos cuenta de que consumían mate y café. Me enteré qué muchos de mis ex compañeros sirios estuvieron en la Argentina y adaptaron esa costumbre del mate. En nuestro país, no encontraron lo que buscaron y volvieron a Siria. Pero mantuvieron la costumbre a diario.

- ¿Cuál es el fuerte de la selección desde lo futbolístico?

- La verdad que faltan pulir detalles pero el equipo se está conociendo y acomodando ya que hay muchos chicos nuevos. Vamos de a poco tratando de que el equipo sea lo más fuerte y aguerrido posible para llegar lo más lejos a la Copa de Asia. Cúper me probó de volante por la izquierda y también de delantero. Cuando me tocó jugar, lo hice de mediocampista. Pero sabe que en Belgrano juego de delantero y yo entiendo lo que requiere jugar en ambas funciones. Luego, él decidirá.

- ¿Tus compañeros te preguntan sobre la selección argentina?

- Si, me preguntan mucho, especialmente de Lionel Messi que a nivel mundial representa mucho. También de Cristiano Ronaldo, que está jugando en la liga saudí y lo miran mucho más por obvias razones de tenerlo más cerca.

- ¿Tu objetivo es jugar el Mundial 2026?

- Sí, es el sueño de los futbolistas y el mayor logro que uno puede tener. Me puse como objetivo cumplir con ese sueño. Trataremos de hacer lo mejor posible para que le vaya bien a la selección de Siria.

La historia de Hesar con la pelota arrancó en el Club Atlético Ascasubi de su pueblo natal. A los 16 años lo buscó Belgrano, donde estuvo cuatro años en sus inferiores. Llegó a jugar en Reserva, pero luego el club de Alberdi decidió no hacerle contrato. Entonces, quedó libre e inició su camino en Tiro Federal de Morteros, en el Federal B. Luego dos temporada (2016/7), se convirtió en refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, donde jugó durante tres años, previo a regresar al Pirata en el 2021 para consagrarse campeón en el torneo de Primera Nacional 22.

- ¿Te tentaron alguna vez para ir a jugar a un equipo sirio?

- No, todavía no. Sabemos la calidad de vida que hay en Siria y cómo es el fútbol, pero tengo contrato con Belgrano un año más y de eso no se habla nada.