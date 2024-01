Rafa Nadal recibió un “warning” por llegar tarde del baño y su aclaración desató las risas del público tras su triunfo en Brisbane

Rafael Nadal está imparable en su regreso al tenis profesional después de casi un año de ausencia por una lesión. Después de ganar en su vuelta, ahora logró un contundente triunfo ante el local Jason Kubler (6-1 y 6-2) y avanzó a los cuartos de final del ATP Brisbane, que sirve como preparación para lo que será el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2024.

El mallorquín tardó una hora y 23 minutos para superar a su par australiano y lo hizo sin perder el servicio en todo el partido. Ganó los primeros 14 de 15 puntos del juego y a los poco más de 20 minutos de acción en la cancha del Par Rafter Arena estaba al frente por 4-0. Justamente, uno de los puntos que hizo delirar a los fanáticos, se produjo en el cierre del cuarto game en el primer set.

Tras un intercambio de golpes desde el fondo de la cancha, Kubler intentó un toque en la cercanía de la red, pero Rafa estaba preparado para definir el punto a su favor y lo hizo con un smash “no look”, o sea que, de espaldas y sin mirar el rectángulo, ejecutó el golpe con la maestría de un jugador que tiene en su haber 92 títulos como profesional.

Luego de cerrar la primera manga sin problemas (6-1), se produjo uno de los momentos de la noche en la ciudad australiana. Nadal pidió permiso para ir al baño en la pausa y, como se demoró unos segundos más de los cinco minutos que tienen los tenistas por reglamento, el juez de silla decidió decidió ponerle un ‘warning’ por haber sobrepasado el tiempo permitido.

* La secuencia que generó un warning para Nadal y su explicación tras el triunfo

En las imágenes de la transmisión oficial, se puede ver como el umpire le avisa al asistente que acompaña al español el tiempo restante. Nadal llegó trotando con un bolso hasta la silla y fue allí cuando el árbitro le avisó que tenía que notificarlo. “Tengo que darte un ‘warning’”, le dijo. “No… ¿tienes que dármelo? ¿Por qué?”, le contestó el ganador de 22 campeonatos de Grand Slam en su enorme trayectoria tenística. “Honestamente, escuché cuando me dijiste ‘5 minutos’. Ya estaba saliendo del baño”, agregó en medio de la charla mientras ya volvía a posicionarse para comenzar el segundo parcial del encuentro por los octavos de final.

“Tengo que ir con el asistente del partido, Rafael”, concluyó el cruce entre ambos el umpire, indicando que según las reglas, el tiempo había sido superado. “Señoras y señores, Rafael Nadal llegó un poco más tarde del baño y recibió una violación de tiempo”, le comunicó el árbitro a los asistentes mientras el español esbozó una sonrisa, similar actitud que tomó su rival antes de comenza con el servicio de saque.

Una vez que se terminó el partido, el ganador de 14 torneos en Roland Garros, intentó aclarar la situación que derivó en el warning que recibió. “Sé que tengo 5 minutos, pero Brisbane es muy húmedo… Y tuve que cambiarme por completo, pis…”, lo que generó una divertida reacción entre los fanáticos presentes en el estadio. “Lleva un tiempo, y luego, en la radio me iban diciendo ‘3 minutos’, ‘2 minutos’... Salí en el tiempo correcto, pero el chico que estaba conmigo le dijo al umpire que me pasé unos segundos. Honestamente, salí a tiempo. Pero después me dijo que estaba pasado algunos segundos del tiempo. No creo eso, pero sé que soy lento, tengo que mejorar eso..”, concluyó Nadal mientras el público se reía por la situación vivida.

Tras la victoria ante Kubler, Rafa ya está entre los ocho mejores en Brisbane y ahora será el turno de enfrentarse contra otro tenista local. En la próxima instancia, su rival por el pase a las semifinales será Jordan Thompson, número 43 del ranking, que avanzó luego de la no presentación de Ugo Humbert por una intoxicación.

En el historial entre ambos, el mallorquín está con ventaja 2-0: superó al australiano en París-Bercy (2020) y Roland Garros (2022). Por la parte baja del cuadro avanza Grigor Dimitrov, segundo cabeza de serie del torneo.

* El mejor punto de Nadal en su victoria ante Kubler: un no look smash

Además de la explicación sobre su visita al sanitario, Nadal también analizó la segunda victoria desde su vuelta al circuito: “Creo que he empezado el partido jugando muy bien, con buena determinación. Había visto videos de Jason antes de partido y he intentado ser agresivo. Ha funcionado bien y ha sido un partido muy positivo. Estoy muy feliz de tener otra vez la oportunidad de jugar mañana”, dijo el ex número 1 del mundo.

“Sumar dos victorias después de tanto tiempo fuera hace que me sienta feliz. Necesito partidos, necesito salud y seguir entrenando bien. Por supuesto los dos partidos aquí ayudan, incluso el dobles. Las victorias y pasar tiempo en pista ayudan. Para mí jugar es una gran noticia. Me siento competitivo, es todo lo que quiero”, concluyó.