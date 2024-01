Unión confirmó que Boca hizo una oferta formal por Kevin Zenón: la diferencia que traba la operación

Kevin Zenón podría llegar a Boca para sumarse al plantel dirigido por Diego Martínez

A la espera de la firma de Cristian Lema, que tiene un pie en la Ribera, Boca Juniors no está lejos de cerrar otra cara nueva. Según confió el presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, el Xeneize elevó una propuesta que fue rechazada en primera instancia, pero las conversaciones por Kevin Zenón continúan.

“La decisión de Boca de comprarlo la puede tomar en 10 minutos o nunca. Sé que ellos buscan varios jugadores, pero les hemos dado facilidades financieras. No puede quedar trunca una operación por un 20 por ciento de diferencia”, blanqueó en TyC Sports el mandatario del club santafesino, que brindó más detalles sobre el diálogo que mantuvo con el Consejo de Fútbol azul y oro.

Boca ofertó 3 millones de dólares por el 80% de la ficha de Zenón, pero en Unión pretenden 4 millones de dólares pagaderos en cuotas hasta inclusive 2025. Además, otra estrategia planteada por la directiva de Unión es que el Xeneize ceda un 25% más del pase de Mauro Luna Diale, que actualmente milita en el Tatengue.

“Ellos defienden sus intereses y nosotros los nuestros. Por Gonzalo Morales nos pusieron una cláusula de 3 millones de dólares por el 50% y nosotros respetamos su derecho de propiedad”, manifestó Spahn. Y agregó: “No tenemos necesidad económica de vender, priorizamos lo deportivo. Hay 6, 8 o 10 jugadores que se destacaron y generan expectativas en otros clubes. Tuvimos pedidos por cuatro jugadores distintos. Unión se tiene que sustentar con las ventas porque la plata de la TV no alcanza”.

Zenón es seguido por Javier Mascherano para el Sub 23

Hay que remarcar que el talentoso zurdo de 22 años es seguido de cerca por Javier Mascherano para la Selección Sub 23 que competirá en el Preolímpico de Venezuela a fin de mes. Sin embargo, no fue citado para trabajar esta semana en el Predio de Ezeiza y quedó en duda su convocatoria para el certamen. Su ausencia con la Albiceleste sería una noticia agridulce para un Boca que, en caso de contratarlo, lo tendría para el inicio del campeonato (no sucedería lo mismo con Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Equi Fernández y Cristian Medina).

Por lo pronto, Zenón realiza la pretemporada en Santa Fe junto al plantel comandado por el Kily González, pero sabe que de un momento a otro podría armar las valijas para viajar a Buenos Aires. El entrenador también está al tanto de la situación y por eso se enfoca en algunos jugadores apuntados en este mercado. El Tate ya sumó a Bruno Pittón y Lucas Gamba, mientras que en las últimas horas fichó al juvenil (defensor central) que acaba de quedar libre de Boca Valentín Fascendini.

UNIÓN LE HIZO UNA OFERTA A RACING POR JONATHAN GÓMEZ

“Víctor (Blanco) ya tiene la propuesta por escrito. Sería una figura excluyente y tendría un lindo final de carrera acá. Él en Racing no disfruta de titularidad indiscutida, por eso puede ser factible su salida. Ya le dio lo mejor suyo a Racing y le tienen que dar una oportunidad de disfrutar del final de su carrera”, manifestó Spahn, que descartó la chance de sumar a Emiliano Vecchio.