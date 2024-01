Se sorteó la Primera Nacional: cómo quedaron conformadas las zonas y la definición de los dos ascensos de 2024

Se sorteó la Primera Nacional (@afa)

Se renuevan las ilusiones en el ascenso argentino en el inicio de cada temporada y la Primera Nacional ya conoce el formato y el fixture del campeonato 2024 que entregará dos boletos hacia la máxima categoría del fútbol. Son 38 los equipos, divididos en dos zonas de 19, los que lucharán por alcanzar la elite.

Este año se repite el sistema de la campaña pasada, es decir que los mejores de cada zona jugarán una final en cancha neutral por el primer ascenso. El otro se dirimirá en un Reducido que disputarán del segundo al octavo de cada grupo y al que se sumará el perdedor de la final a partir de la segunda ronda. En la fase de eliminación habrá ventaja deportiva para los que terminaron mejor ubicados en la tabla.

La única diferencia con el certamen 2023 es que en esta Primera Nacional habrá dos fechas de interzonales (ida y vuelta) que darán lugar a muchos clásicos de la categoría. Además, en este caso habrá tres descensos, los peores dos de cada grupo y el perdedor de la final entre los dos anteúltimos. En caso de empate en puntos, definirá la ubicación de los equipos la diferencia de gol, a excepción de los puestos de descenso, en donde allí habría partido desempate según lo establecido por AFA.

Zona A: San Martín de Tucumán, Patronato, Chacarita Juniors, Quilmes, Tristán Suárez, Arsenal, Talleres de Remedios de Escalada, Estudiantes de Caseros, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Alvarado (Mar del Plata), Güemes (Santiago del Estero), Deportivo Maipú (Mendoza) y Guillermo Brown (Madryn).

Zona B: Colón, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Deportivo Morón, Defensores Unidos de Zarate, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético Rafaela, Gimnasia y Tiro (Salta), Aldosivi, Mitre (Santiago del Estero), Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn.

Los emparejamientos:

San Martín de Tucumán vs. Chaco For Ever

Colón vs. Patronato

Chacarita Juniors vs. Defensores de Belgrano

Quilmes vs. Temperley

Tristán Suárez vs. Almirante Brown

Brown de Adrogué vs. Talleres (RE)

San Telmo vs. Arsenal

Almagro vs. Estudiantes (BA)

Deportivo Morón vs San Miguel

Defensores Unidos vs. Agropecuario

Atlanta vs. All Boys

Nueva Chicago vs. Ferro

Estudiantes (Río Cuarto) vs. Racing (Córdoba)

Atlético de Rafaela vs. San Martín de San Juan

Güemes (SdE) vs. Mitre (SdE)

Gimnasia (Jujuy) vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Gimnasia (Mendoza) vs. Deportivo Maipú

Aldosivi vs. Alvarado

Deportivo Madryn vs. Guillermo Brown