La polémica en torno al “Messi de los dardos” de 16 años: el documento revelador sobre su edad

El año 2024 ha iniciado en Reino Unido con una nueva sensación que se llama Luke Littler, un joven que asegura tener 16 años y que es un experto en los dardos al punto tal de que se ha clasificado a la final del Campeonato Mundial que se celebra actualmente en Londres. El talento del joven le ha permitido ser bautizado como “el Messi de los dardos”, pero en las últimas horas se ha instalado la polémica.

Es que en las redes sociales muchos usuarios lo acusaron de mentir sobre su edad. Juzgando su aspecto físico, señalaron que sus rasgos no condicen con los de un adolescente y aseguran que tiene mucho más de los que aparenta. Pero, este miércoles se ha difundido su certificado de nacimiento en el que se demuestra que no hay mentira alguna. Luke Littler nació el 21 de enero de 2007 en North Cheshire Hospitals NHS Trust Warrington, es decir, que tiene 16 años efectivamente.

Ahora, quien en noviembre se consagró campeón juvenil, tendrá que jugar la final del torneo frente a Luke Humphries, actual número 1 del mundo. Si consigue la victoria, embolsaría una cifra superior a los USD 630 mil, aunque ya tiene asegurado un premio de USD 250 mil por haber llegado a esta instancia.

El certificado de nacimiento de Luke Littler

La sensación en torno a su figura es tal que la semifinal ante Rob Cross superó el récord de audiencia del torneo que databa de 1995 de 1,65 millones de televidentes llevándolo a 2,32 millones. Se estima que la final sea vista por más de 3 millones de personas.

Además, el joven Littler esté tal vez a punto de darle una gran alegría a quienes lo apoyaron en las apuestas, porque antes del comienzo del certamen, pagaba 300 a 1 su consagración. Justamente, este miércoles enfrenta al máximo favorito.

“Ha sido un viaje loco. Aún estoy en pie. Estoy en una de las finales más importantes del mundo. ¡Estaba feliz ganando un juego pero pude llegar hasta el final!”, declaró tras llegar a esta instancia y agregó: “Yo mismo me he sorprendido. He tirado grandes promedios por la cancha durante todo el año. Me complace llevarlo al escenario más grande de todos”. En este sentido, palpitó la gran definición: “Definitivamente estoy pensando en el título. Esta es la primera vez que pienso en ello. Es increíble”.