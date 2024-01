“Es magnífico”: los lanzamientos del “Messi de los dardos” que cautivaron al público en el Mundial de la especialidad

Con 16 años, el inglés Luke Littler sorprendió a todos con su rendimiento en las cuartos de final ante Brendan Dolan

El Mundial de Dardos, que se desarrolla en el Alexandra Palace, en Londres, está entrando en la etapa de definiciones y ha mostrado grandes sorpresas, como la clasificación a semifinales del joven prodigio Luke Littler, quien se convirtió en el lanzador más joven de la historia en alcanzar dicha instancia decisiva al derrotar en cuartos al inglés Brendan Dolan.

Te puede interesar: Como Neymar, Messi será la cara de uno de los cruceros más lujosos del mundo: cuánto costará viajar 7 días y sus principales atracciones

Littler, de 16 años, tuvo una actuación consagratoria en la Copa del Mundo que se desarrolla en la capital de Inglaterra y deleitó al público con lanzamientos al tablero con imágenes que se hicieron virales. Este martes 2 de enero, el “Niño Maravilla”, al que los medios ya comparan con Lionel Messi, buscará alcanzar una histórica final en dardos. “Es un jugador brillante, magnífico. Grandiosa actuación y otro triunfo en este escenario”, comentó el relator en la transmisión.

En las redes sociales circuló la definición del duelo frente al veterano Dolan, de 50 años, y se vieron algunos precisos lanzamientos de Littler que le permitieron sumar los puntos necesarios para ganar la partida y eliminar a su experimentado rival, quien se rindió ante tamaña actuación de su competidor. El marcador final arrojó un resultado de 5 sets a 1 para el joven, que se medirá ante Rob Cross (33). La otra semifinal será entre Scott Williams y Luke Humphries.

Te puede interesar: El show de Mateo Messi en la academia del Inter Miami: tres goles, gambetas y controles lujosos

Littler, también apodado The Nuke (La bomba nuclear) es el jugador preferido de los aficionados que llenan en cada jornada el Ally Pally por su carisma y puntería a la hora de lanzar los dardos al blanco. En noviembre se consagró campeón juvenil y va por más. Pero, más allá de su virtud para el deporte de precisión, el joven Luke tiene una historia detrás.

El lanzador de dardos Luke Littler y su novia en la platea del estadio de Tottenham (REUTERS/David Klein)

El “Messi de los dardos” nació el 21 de enero de 2007 en el condado de Cheshire, Inglaterra. Desde sus inicios en el deporte ha llamado la atención por su enorme talento, a pesar de que anteriormente había probado con el fútbol. Hijo de un taxista y una vendedora, el pequeño Luke corría por los campos con una pelota en sus pies, pero a los 10 años eligió su otra especialidad: los dardos. Littler no tardó demasiado en acertar en la diana y llegó a integrar equipos Sub 21 de su ciudad aún dando ventaja de edad. Según sus entrenadores, cuando tenía 13 ya sabía prácticamente todo del deporte por lo cual no había necesidad de enseñarle más. Lo que faltaba era que empezara a competir con los profesionales.

Te puede interesar: El impactante salto del alien Wembanyama que causó “pánico” en una figura de la NBA: “Sólo intenté quitarme del medio”

“Se necesitará mucho para vencerme, he tenido grandes actuaciones en este Mundial. Sé que tengo la capacidad de llegar hasta la final y que tengo una buena oportunidad, tengo buenas sensaciones y si sigo así, tengo muchas posibilidades. Sólo me faltan dos juegos. Definitivamente estoy pensando en el título. Esta es la primera vez que pienso en ello. Es increíble”, dijo el jugador que pretende ganar por primera vez el Mundial de Dardos.