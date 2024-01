El golpe de la argentina Julia Riera en Brisbane: eliminó a la 21ª del mundo, logró el mejor triunfo de su carrera y quedó a un paso del Top 100

Julia Riera eliminó a la 21 del mundo y se metió en octavos de final de Brisbane (Foto: Reuters/Pilar Olivares)

El tenis argentino lentamente comienza a ganar su espacio en el gran escenario mundial de la mano de un grupo de representantes jóvenes que buscan volver a tener un apellido en las primeras planas. En esa línea, el resultado obtenido por Julia Riera en la segunda ronda del WTA 500 de Brisbane merece ser destacado: eliminó a la 21ª del ranking, consiguió su mejor resultado en el circuito y se acercó al Top 100.

La jugadora de 21 años nacida en Pergamino se impuso 6-3 y 6-4 sobre la rusa Ekaterina Alexandrova en poco menos de una hora y media de acción para sacar el boleto a octavos de final en este certamen que sirve como preparación para el Australian Open, el primer Grand Slam del calendario. Alexandrova, ganadora de cuatro títulos en su carrera, llegó a estar ubicada 16 hace un año.

Riera arribó a Australia posicionada en la 137ª colocación del conteo mundial, pero superó toda la etapa clasificatoria para meterse en el cuadro principal gracias a sus victorias sobre la local Priscilla Hon (25 años, 188° del ranking) y la japonesa Mai Hontama (24 años, 116°). En el estreno del main draw ya sorprendió al quitar de su camino a la búlgara Viktoriya Tomova, 75° del mundo, con un 6-2 y 6-4.

El ranking en vivo indica que la representante albiceleste saltaría hasta el 121 del conteo WTA con estas dos victorias que cosechó, aunque tiene chances de seguir sumando si en octavos de final suma otro éxito ante la checa Linda Noskova, que a sus 19 años es una de las jugadoras más promisorias del circuito al ubicarse 40ª.

De todos modos, este resultado ya le permitiría a Riera ser la segunda mejor argentina del momento detrás de Nadia Podoroska, que está 62° del mundo. Después de ellas figuran María Lourdes Carlé (23 años - 122°), Martina Capurro Taborda (26 - 153°) y Solana Sierra (19 - 176°). Cabe destacar que Podoroska llegó a ser 36° en su mejor ranking y marcando también uno de los mejores registros recientes para el tenis femenino nacional.

El calendario indica que la próxima semana se desarrollarán en Australia los WTA 500 de Adelaide y el WTA 250 de Hobart como última estación antes del arranque del Australian Open, que se llevará a cabo desde el 14 al 28 de enero.

Hay que destacar que en el cuadro femenino de Brisbane figuró también Capurro, pero no logró superar la qualy para meterse en el main draw. Al unísono se está desarrollando el certamen masculino que ya contabilizó los debuts con derrotas de Sebastián Báez (vs. Lukas Klein) y de Tomás Etcheverry (vs. Tomas Machac), mientras que Diego Schwartzman y Francisco Comesaña no pudieron superar la clasificación.