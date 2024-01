Tenso cruce de Ancelotti con un periodista por Mbappé y Real Madrid: “¿No has escuchado?”

El entrenador evitó referirse a la posible llegada del delantero a la Casa Blanca

La novela de Kylian Mbappé, París Saint-Germain (PSG) y Real Madrid promete volver a reflotarse en cuestión de semanas porque el goleador de la Ligue 1 nunca firmó la renovación del contrato con vencimiento en junio próximo con el campeón de Francia en medio de los rumores de un posible acercamiento con el máximo ganador de la UEFA Champions League.

Este tópico se coló en la primera conferencia de prensa del año realizada por el entrenador del Merengue, Carlo Ancelotti, de cara al cruce de este miércoles ante Mallorca por La Liga. El periodista del programa español El Chiringuito, Gonzalo de Martorell, le consultó sobre la situación de Mbappé, quien está habilitado desde el 1 de enero a negociar su arribo a cualquier club a partir de julio: “¿Usted siente que puede ser el año de Kylian Mbappé y Real Madrid?”.

Carleto contempló al reportero por varios segundos y, tibiamente, comenzó a dibujarse una sonrisa en su rostro contagiada a toda la sala. “Yo no te he visto muchas veces a ti...”, le respondió con mucha ironía. Ante lo cual, de Martorell comentó ser parte de los “nuevos” integrantes del ciclo y Ancelotti tomó la palabra para darle un cierre al tema: “Ah, ¿no has escuchado antes que no te contestaba esta pregunta? No voy a tocar este tema”.

Más allá de las palabras, el tenor del cruce amistoso trajo al presente las declaraciones del DT en septiembre pasado, cuando explicó por qué evitaba hablar del futuro de un futbolista ajeno a la institución: “No hablo de Mbappé, porque es un jugador del PSG y respetamos a todos los clubes de los jugadores que no son del Real Madrid. De esto no hablo. Tenemos una plantilla muy competitiva porque hoy tenemos una combinación de calidad, fuerza, energía, experiencia. Estamos muy bien”.

Los siguientes pasos de Kiki son una incógnita después de que haya rechazado al Real Madrid en 2022 para renovar su contrato con PSG hasta 2024 con una cláusula para extenderlo a 2025, algo que no será ejecutado por la máxima figura del vigente campeón de la Ligue 1. Hace dos años, la cuestión de su permanencia en Francia se había vuelto una cuestión de Estado porque el presidente, Emmanuel Macron, presionó para la continuidad, aunque la rispidez reciente con la directiva parece alejarlo con el foco puesto en la próxima temporada.

Tiempo atrás, Kylian Mbappé habló del aspecto dirigencial cuando fue consultado por la Liga de Campeones en una entrevista con la revista France Football: “No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba”.

“He estado anotando mucho durante años. Entonces, para la gente, se vuelve normal. Nunca me quejé de que mis actuaciones fueran banalizadas. Y yo mismo banalizaba lo que hacía Messi y lo que hacía Cristiano Ronaldo. Estamos en una sociedad de consumo, donde está bien lo que has hecho, pero hazlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Entonces, por supuesto, atrae críticas pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago”, disparó el hombre de 25 años.

El presidente, Nasser Al-Khelaifi, se había referido a la negativa de la renovación más allá del próximo 30 de junio: “Nuestra posición es muy clara. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato”. Fue separado de la pretemporada y se perdió el primer partido del campeonato local ante Lorient hasta que se llegó a un acuerdo para regresar al plantel profesional liderado por Luis Enrique.

Kylian Mbappé desembarcó en el PSG en 2017 y lleva disputados 282 partidos con 233 goles. Es el máximo goleador histórico del club superando a Edinson Cavani sumado a ser el mayor artillero de la presente liga francesa con 18 tantos. Su equipo disputará en febrero próximo los octavos de final de la Champions League ante Real Sociedad a la espera de resolver el futuro de la estrella, que parece transitar sus últimos meses en París.