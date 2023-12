Alarma en el fútbol mundial por la salud del Franz Beckenbauer

El ex directivo padece problemas de salud, según reveló su hermano (Efe)

La condición actual de Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, es motivo de preocupación, según revelaciones de su hermano Walter Beckenbauer que saldrán a través de un documental que emitirá la cadena pública de televisión alemana ARD, y en el que se indaga en el estado del ex futbolista y entrenador, quien parece no estar pasando por su mejor momento.

Te puede interesar: Así será el agitado inicio del 2024 para Lionel Messi: dos selecciones como rivales, Neymar, Cristiano Ronaldo, Newell’s, MLS y octavos de la Concachampions

Walter Beckenbauer manifestó que su hermano no se encuentra “bien” y describió su salud como un “sube y baja constante”. La leyenda del fútbol, de 78 años, ha sido involucrada en una continua polémica relacionada con acusaciones de haber comprado votos para que Alemania fuera la sede del Mundial de 2006. Aunque todavía no se han probado tales acusaciones, estas han tenido un impacto significativo en su vida pública.

Las alegaciones indican que Beckenbauer habría utilizado su influencia para ayudar a Alemania a obtener los derechos de organización del evento futbolístico a través de la compra de votos en la FIFA. A raíz de esto, el Kaiser se ha retirado del ojo público y actualmente vive en Austria.

Te puede interesar: Un voraz incendio destruyó por completo un estadio de básquet en Francia: “Hasta las zapatillas de los jugadores ardieron”

El retiro de Beckenbauer ha sido más notorio desde abril, cuando su estado de salud empeoró. El semanario Spiegel alertó sobre la delicada situación del ex capitán de la selección alemana, indicando que un sobresalto emocional podría comprometer gravemente su situación clínica, la cual ha visto un “deterioro significativo” en su juicio y memoria, sin expectativas de recuperación.

El ex dirigente es uno de los referentes del fútbol alemán (Reuters)

“Si dijera ahora que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No le va bien, es un sube y baja constante”, reveló su hermano sobre el estado de Franz, que fue honrado con dos Balones de Oro y formó parte del Dream Team histórico del galardón en 2020.

Te puede interesar: Imitación de un clásico del cine y disfraz de Papá Noel: el festejo de Navidad de dos campeones mundiales con el City

A eso, se le sumaron también varios problemas de salud que ha enfrentado recientemente, como dos cirugías cardíacas y un implante de cadera. Además, el propio ex defensor reveló haber perdido la visión en un ojo tras un evento ocurrido durante su torneo de golf, el Kaiser Cup. “Tuve un supuesto infarto ocular en un ojo. Lamentablemente, ya no puedo ver nada con el derecho. Y debo tener precaución con mi corazón”, expresó en diálogo con la revista Bunte en 2019.

La preocupación por Beckenbauer no es solo compartida por su familia, sino también por figuras del fútbol como Lothar Matthäus, quien en agosto extendió sus deseos de mejoría para el Kaiser y destacó la importancia de la salud. “Franz siempre decía que la salud es lo más importante en la vida. No tiene eso en este momento”, declaró a RTL.

En el documental que espera su estreno, también participaron dos ex altos funcionarios políticos de Alemania. El fallecido Wolfgang Schäuble, ex ministro de Interior y Finanzas, defendió a Beckenbauer de las críticas actuales, sugiriendo que el escándalo podría ser “exagerado” y apuntando a los errores como parte inherente de la condición humana.

Por su parte, el ex ministro de Asuntos Exteriores Joschka Fischer cuestionó la crítica dirigida al entrenador campeón del mundo en 1990: “Los alemanes queríamos (organizar) la Copa del Mundo, incluido yo mismo, y estábamos contentos de haber tenido a Franz Beckenbauer. En este sentido, también es hipocresía hasta cierto punto. También deberíamos acusarnos a nosotros mismos. No puedo entender cómo la gente se apartó, cómo Beckenbauer fue de repente la oveja negra, a pesar de que hizo cosas tan grandes por nuestro país”.