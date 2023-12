La filosa crítica de una figura del Manchester City a Lionel Messi por su octavo Balón de Oro

Lionel Messi sonríe tras ganar su octavo Balón de Oro (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lionel Messi sigue mostrando su vigencia a sus 36 años como mejor futbolista del mundo. Lo único que le faltaba ganar era un Mundial con la selección argentina y lo consiguió en Qatar 2022. Continuó haciendo méritos para obtener más galardones y reconocimientos como fue su octavo Balón de Oro. Sin embargo, algunos no lo consideran así y piensan que no fue un justo ganador, tal el caso de una figura del Manchester City, flamante campeón del Mundial de Clubes.

Te puede interesar: Así será el agitado inicio del 2024 para Lionel Messi: dos selecciones como rivales, Neymar, Cristiano Ronaldo, Newell’s, MLS y octavos de la Concachampions

Se trata del portugués Bernardo Silva, quien cree que el acreedor de ese premio debió haber sido su compañero de equipo, Erling Haaland, que es el artillero del equipo Ciudadano y se convirtió en pieza clave el elenco dirigido por Pep Guardiola, que este año por primera vez en su historia pudo levantar una Champions League.

“Si el Bayern gana la Champions, el delantero del Bayern que marcó 40 goles en la temporada ganará el Balón de Oro. El City gana la Champions y casualmente no fue Haaland, porque Messi ganó el Mundial. Si no hubiese sido por el Mundial de Messi, sería Haaland quien habría ganado el Balón de Oro”, disparó Silva en una entrevista con el sitio A Bola.

Te puede interesar: La marca más peculiar de Lionel Messi en 2023: no se daba desde hacía 19 años

Su respuesta fue ante la pregunta de si las estadísticas impedían luchar por el Balón de Oro. “Sin duda, hoy en día, cuando se miran trofeos individuales, la gente se fija mucho en las estadísticas. Normalmente, son los jugadores que marcan más goles”, respondió.

Bernardo Silva afirmó que Erling Haaland debió haber ganado el último Balón de Oro (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Luego se explayó en su concepto y explicó: “El Real Madrid gana la Champions League y el campeonato de España, y es Benzema quien gana el Balón de Oro. Normalmente, los goleadores acaban ganando premios individuales. Si estoy de acuerdo, ¿honestamente? No. Incluso pueden ganar, porque a veces pueden incluso ser los más influyentes. Ahora bien, por criterio no estoy de acuerdo con esa idea de que sólo quien marca goles debe ganar el Balón de Oro, pero así funciona el fútbol. El fútbol es un gol y la gente celebra cuando se da el último toque, pero si pensamos en el fútbol en su conjunto hay todo un proceso hasta que hay ese toque final para que el balón entre en la red, ¿no?”.

Te puede interesar: La monstruosa volcada de un ex NBA en Italia que se volvió viral en las redes sociales: “Una verdadera locura”

Por otro lado, contó que vive un sueño todos los días al poder ser dirigido por Guardiola. “Cuando era joven, vi a ese Barça formado por jugadores jóvenes como Xavi, Iniesta y Messi, y siendo entrenados por Pep. Eso fue una inspiración para mí. Ver un partido del Barcelona sin duda fue una inspiración y uno de mis sueños era que Pep me entrenara. Me enseñaron, en un momento difícil para mí, que el tamaño (la altura) no importaba”.

En tanto que argumentó por qué su compatriota João Félix no encajó en el Atlético Madrid del entrenado por Diego Simeone. “Yo llegué a un club (Manchester City) al que mis cualidades se adaptaban, y él, no. Y no es una crítica al Atlético. Fue al lugar equivocado. Yo, tal vez, tampoco habría triunfado en el Atlético. Habría intentado adaptarme y seguido la idea del entrenador, pero no habría sido lo ideal para mí. Ahora estoy contento porque lo veo feliz y en un ambiente más acorde a su juego (en el Barcelona). Es mucho más fuerte que hace unos años”.

Bernardo Silva tiene 29 años y juega como volante ofensivo. Se formó y debutó a nivel profesional en el Sporting de Lisboa. Luego de tres temporadas en el Mónaco, desde 2017 milita en el Manchester City, donde en su estadística global disputó 329 partidos, marcó 61 goles y brindó 63 asistencias.