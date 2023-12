El mensaje del hermano del Diablito Echeverri tras el anuncio del jugador que no renovará su contrato con River Plate

“No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club”. La frase que dijo el Diablito Claudio Echeverri minutos después de la consagración de River Plate tras ganar el Trofeo de Campeones en Santiago del Estero luego de vencer a Rosario Central generó impacto en el club.

Es que la joya de las divisiones inferiores del Millonario, figura trascendental de la selección argentina en el Mundial Sub 17, tiene contrato hasta diciembre de 2024 con la institución de Núñez y ya son varios los gigantes de Europa que mostraron interés en sus servicios. Tras sus declaraciones en el estadio Único Madre de Ciudades, varios actores principales de la vida de River fueron los que dieron su parecer: tanto Martín Demichelis como el presidente Jorge Brito pusieron paños fríos a la situación sobre el futuro del Diablito, pero el que usó sus redes sociales para apoyar a la joven estrella fue un familiar cercano.

“Felicitaciones hermano por ese logro de salir campeón con esta camiseta que tanto amamos”, escribió Yonathan Echeverri, su hermano.

“Hoy todos se ponen a opinar y a matarte por lo que declaraste, sos un chico y esas cosas la vas a ir aprendiendo y sabés que nosotros te vamos a bancar siempre. Y lo que sí sabemos es que sos una persona de bien y sos un agradecido a River. Los demás que hablen sin saber. Te quiero mucho hermano”, agregó en una publicación de Facebook.

El mensaje de Yonathan Echeverri

Además de esto, Yonathan dejó una historia en la red social en la que remarcó el tiempo que esperó Claudio para poder ser titular en la primera del Millonario. “Cuando un jugador está para jugar tiene que sumar minutos, no comerse 4 meses en el banco”, señaló en una clara alusión a la decisión del entrenador de no utilizarlo durante más encuentros que jugó River en los últimos tiempos.

¿Qué dijo el Diablito tras la victoria ante el Canalla que le dio otro título a su equipo? “Contento por otro trofeo ganado. Muy contento por el equipo y el trabajo que hicimos. La titularidad es un premio, para eso trabajamos toda la semana. Demichelis me dijo en el entrenamiento del jueves que iba a ser titular porque tuve una gran semana”.

“Fue un año muy intenso. Muy lindo a nivel individual en el Sudamericano y el Mundial, pero no estaba conforme porque tenía muchas ganas de jugar acá en River. Tenía mucha ilusión de jugar más minutos y lamentablemente no pude jugar. Después del Mundial vine, me tocó y creo que lo hice muy bien. Ahora estoy contento. Seguramente seis meses más o un año más creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro. Pero seis meses o un añito más me quedo”, declaró en una nota que le hicieron en TNT Sports tras el duelo que se jugó en el norte argentino.

Por su parte, Demichelis dio su parecer sobre las declaraciones del juvenil que cumplirá 18 años en los próximos días. “Hay tiempo para seguir hablando con él, acompañarlo. Está desde los 8 años en River, hay que cobijarlo. Aconsejarlo... Creo que no debe tener prisa de abandonar el club. No hay que querer irse. Está claro que todos sueñan con jugar en Europa, pero River es enorme”, analizó el DT.