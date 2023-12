Nicolás De La Cruz confirmó que se irá de River Plate: “Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida”

El encuentro que marcó un nuevo título para River Plate en Santiago del Estero, también significó el punto final para varios pilares del plantel. Si bien es un hecho que Jonatan Maidana y Enzo Pérez abandonarán la entidad tras conquistar el Trofeo de Campeones, otro que confirmó su partida es Nicolás De La Cruz.

“Hoy me voy muchísimo más maduro y obviamente que feliz”, afirmó en una entrevista con ESPN el atacante uruguayo que tiene todo acordado con el Flamengo. El club brasileño abonará su cláusula de rescisión, aunque el futbolista de 26 años evitó confirmar su destino cuando le hablaron del Mengao: “Todavía no hay nada... Creo que se adelantaron un poquito, veremos qué sucede mañana”, dijo con una sonrisa. Cuando le reiteraron, aclaró: “Es una cuestión de esperar...”.

Sin embargo, continuó despidiéndose de la entidad que lo fichó a mediados del 2017 cuando militaba en Liverpool de Uruguay: “Fui cambiando esos murmullos por aplausos y creo que es también gracias al trabajo que supe hacer, supe entender lo que era el mundo River. No quería dejar esa imagen porque no era todo lo que yo venía haciendo durante mucho tiempo que me había traído al club. Supe entender eso y hubo un cambio en mí”.

Cuando le plantearon un regreso en el futuro a Núñez, aseguró que “ojalá” suceda y explicó su amor: “Me siento como en casa, siempre digo que River es una familia y me han hecho sentir de esa manera desde el momento que llegué. No sé si son 9 o 10 títulos en el club. Es para pocos, pero como te dije recién fue un proceso en el cual tuve que ir adaptándome. Me siento muy satisfecho de irme campeón hoy”.

“Creo este último año me he consolidado en la selección, que Marcelo (Bielsa) me ha hecho sentir muy importante dentro de su esquema. Me voy del club como una persona a la cual el entrenador me dio mucha participación en lo grupal, creo que eso ha hecho que hoy me vaya en el mejor año de mi carrera”, sentenció.

El atacante reconoció que atravesó horas difíciles: “Es un proceso. Estos últimos días han sido complicados para mí. Un tema emocional fuerte porque tenía que tomar una decisión. Creo que ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida personal”. Y agregó: “Tengo una familia, dos nenas. En lo personal necesitaba un cambio de aire más allá de todo. Cambiar un poco el sentido a lo que venía haciendo. Ya se había vuelto un poco rutinario, pesado. Obviamente en el club uno disfruta el día a día, pero hay situaciones externas que uno va aprendiendo manejarse, a intentar ir caminando en la vida. Hoy me voy muchísimo más maduro. He intentado comprender algunas cosas que fueron pasado y han hecho que tome esta decisión”.

“Obviamente que los voy a extrañar, hemos convertido a este club en una familia. Una familia muy unida en la cual tanto la gente como los jugadores hemos sentido ellos para nosotros, y nosotros para ellos, han sentido que lo hemos representado dentro del campo”, cerró para no dejar lugar a dudas que seguirá su ciclo lejos de Núñez.

El presidente Jorge Brito, en ESPN, evitó confirmar la partida del uruguayo pero dejó en claro que sabe lo que puede suceder en las próximas horas: “Nos gustaría que se quede mucho más, pero a la carrera de los profesionales hay que dejarlas transcurrir y entender que en otros países se puede hacer una diferencia mucho más grande de la que se hace hoy en Argentina. Vamos a estar eternamente agradecido con él”.