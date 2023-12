El “Bobo” Weghorst, lapidario sobre su rol en Manchester United: “Tenía que asegurarme de que otros pudieran destacarse”

Wout Weghorst jugó en Manchester United en el primer semestre de 2023 (Reuters)

Manchester United atraviesa una nueva crisis. Después de la eliminación en primera ronda de la Champions League y de sumar apenas una sola victoria en sus últimas cinco presentaciones en la Premier League, todos los focos están puestos en el entrenador Erik ten Hag. En este contexto, han caído como una bomba las declaraciones del ex futbolista del club Wout Weghorst.

El delantero de 31 años, al que Lionel Messi le dedicó el famoso “Qué mirás, bobo, andá para allá” en el Mundial de Qatar, jugó seis meses en el cuadro británico por pedido del técnico neerlandés. Pero, su paso quedó en el olvido porque no fue lo fructífero que se esperaba.

“Fueron meses súper exitosos en los que apenas perdimos partidos. También fui muy importante para el equipo, como punto central del juego y como vínculo trabajador entre el mediocampo y ataque”, comentó en una entrevista al portal inglés The Mirror sobre los primeros meses desde su arribo. Sin embargo, pronto su rendimiento y el del equipo empezó a decaer.

“Mis goles se quedaron atrás. Eso me carcomía y fue la razón por la que perdí mi puesto de titular. La Premier League es, con diferencia, la liga más dura del mundo, con los mejores defensores. Pero rara vez éramos el equipo dominante creando ocasiones. Y la forma en que jugábamos también era diferente a lo que yo estaba acostumbrado”, disparó Weghorst que anotó apenas dos goles con Manchester United.

Sus críticas apuntaron directamente a las estrategias de Erik ten Hag y al rol que éste le pedía que cumpliera en el campo de juego. “En Alemania y Turquía, los equipos siempre jugaron para mí. Yo era el final de la línea, mientras que en el United tenía principalmente que asegurarme de que otros pudieran sobresalir. Creo que lo hice muy bien. Pero se mire como se mire, me hubiera gustado marcar goles mucho más a menudo”.

El propio delantero reveló que no esperaba que los Diablos Rojos se fijaran en él y que cuando le llegó la oferta no dudó en aceptarla: “Una noche me llamó mi agente, Simon Cziommer. Yo ya estaba en la cama, acunando a mi hija Daantje para que se durmiera. Pero respondí a la llamada y Simon me dijo: ‘hay dos clubes interesados en ti’. Primero me contó una historia sobre Brentford, y luego, de repente, gritó: ‘¡Wout, el United te quiere!’ Se me cayó el teléfono y me eché a llorar”.

En aquel momento, Weghorst era una de las figuras del Besiktas de Turquía, pero eligió probar suerte en el gigante de la Premier que, tras seis meses, no hizo uso de la opción de compra de su pase. Ahora, se destaca en el Hoffenheim de Alemania en donde ya lleva anotados 4 goles en 14 partidos, el doble de gritos en la mitad de encuentros que en el United.