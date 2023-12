El veloz accionar del entrenador del Luton Town que fue clave para asistir a Tom Lockyer tras el paro cardíaco que sufrió

El capitán del Luton Town, Tom Lockyer, se desplomó en el duelo ante Bournemouth

La conmoción dominó a la Premier League este sábado después de que Tom Lockyer se desplomara cerca del círculo central a causa de un paro cardíaco. El defensor fue trasladado al hospital y este hecho obligó a la suspensión automática del cruce igualado 1-1 entre su equipo, Luton Town, y Bournemouth por la fecha 17 en el Vitality Stadium.

El temor a un suceso fatal preocupó a los futbolistas y aficionados situados en el reducto inglés, pero en medio de la conmoción que se respiraba en las tribunas se destacó el rápido gesto del entrenador de Lockyer. Robert Edwards ingresó al terreno de juego en cuestión de segundos para transmitir una orden clara a los jugadores, quienes se acercaban al capitán del Luton Town.

“Lejos, lejos”, vociferó Edwards en palabras extraídas por el diario británico The Sun para que la persona afectada pueda tener una mayor carga de oxigeno a disposición y, principalmente, facilitar la atención de los médicos en el campo de juego. Las opiniones en redes sociales resaltaron esta actitud del técnico, que llegó a la institución en noviembre de 2022. “Un gran respeto por Rob Edwards corriendo en el campo y diciéndoles a los jugadores que se alejen mientras los médicos hacen su trabajo”, escribió un usuario.

Otro individuo añadió: “No podría pedir un tipo mejor que Rob Edwards a cargo de nuestro club de fútbol, qué hombre”. “Rob Edwards merece muchos elogios por la forma en que manejó la situación con Tom Lockyer”, comentaron.

El conmovido rostro de Robert Edwards, DT del Luton Town (REUTERS/Toby Melville)

El conductor exhibió su angustia cuando el plantel retornó al campo de juego para acercarse a las tribunas y repartir un aplauso al respeto que tuvieron los espectadores ante el preocupante suceso que protagonizó el capitán del Luton. Las fotografías lo mostraron al borde del llanto con un rostro de congoja frente a lo sucedido con un referente del plantel que ascendió la pasada temporada a la máxima categoría del fútbol inglés.

La rápida asistencia al galés de 29 años derivó en la salida de sus colegas hacia los vestuarios y Lockyer fue retirado en camilla. Más adelante, los protagonistas saltaron nuevamente a la cancha para agradecer el respeto mostrado por el público y abandonaron el césped de manera definitiva, ya que el árbitro Simon Hooper suspendió las acciones a los 58 minutos. En el plano futbolístico, Elijah Adebayo había adelantado al Luton Town y Dominic Solanke metió el 1-1 para Bournemouth, que tuvo a Marcos Senesi de titular.

El elenco visitante emitió un comunicado para explicar qué había sucedido con su futbolista: “Nuestro personal médico ha confirmado que el capitán de los Hatters sufrió un paro cardíaco en el campo, pero ya estaba respondiendo cuando lo sacaron en camilla. Recibió tratamiento adicional dentro del estadio, por lo que una vez más agradecemos a los equipos médicos de ambas partes”

“Tom fue trasladado al hospital, donde podemos asegurar a sus seguidores que está estable y que actualmente se está sometiendo a más pruebas con su familia junto a su cama. Nos gustaría agradecer a todos por su apoyo, preocupación y mensajes cariñosos para Locks”, manifestó la institución.

Robert Edwards llegó al Luton Town en noviembre de 2022 (Action Images via Reuters/Paul Childs)

En mayo pasado, Tom Lockyer padeció un episodio similar durante la final por el ascenso ganado ante Coventry City. “Me han operado para arreglarlo y no debería volver a pasar. En realidad, no hay ninguna razón para decir por qué sucedió eso. Me han dado el visto bueno. Me revisaron todo el corazón y lo revisaron dos veces con todos los escáneres y pruebas que pueden hacerle al corazón, y todas dieron positivo”, expresó en declaraciones replicadas por la BBC.

Además, repasó cómo ocurrió esta situación: “Mientras retrocedía mi cabeza se volvió realmente mareada como nunca antes. Es como cuando te levantas muy rápido pero peor y luego mis piernas se pusieron como gelatina casi instantáneamente y recuerdo caer hacia atrás y lo siguiente que supe fue que me desperté y había paramédicos a mi alrededor. Recuerdo haber despertado de un sueño, no sabría decirte de qué se trata, pero recuerdo haber tenido un sueño”.

Tom Lockyer integra las filas del Luton Town desde septiembre de 2020, cuando llegó desde el Charlton. El hombre surgido en el Bristol Rovers participó en el Mundial de Qatar con la selección de Gales, pero fue suplente y no tuvo minutos en ninguno de los tres partidos del conjunto nacional. En la actual temporada a nivel clubes, marcó un gol y una asistencia en 15 partidos disputados.