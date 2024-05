Rafael Nadal jugó su último Masters de Madrid: esta fue la millonada que ganó el español y perdieron los colombianos

Rafael Nadal jugó su último Masters 1000 de Madrid - crédito REUTERS

En una sorpresiva jornada en el Masters 1000 de Madrid, la leyenda del tenis Rafael Nadal fue derrotado en octavos de final por el checo Jiri Lehecka, actual número 31 en el ranking mundial, marcando el fin de la carrera del español en este icónico torneo.

Nadal, quien ha sido campeón en Madrid en cinco ocasiones, no pudo superar el desafío presentado por Lehecka, cayendo en sets consecutivos por 7-5, 6-4. Este evento no solo marcó la eliminación del español, sino también su última aparición en el torneo madrileño, donde ha dejado una huella imborrable a lo largo de los años.

El partido se desarrolló bajo la sombra de la fatiga para Nadal, quien evidenció el desgaste físico de su encuentro anterior, que se extendió por más de tres horas contra el argentino Pedro Cachín. A pesar de su esfuerzo y determinación, Nadal admitió sentirse emocionado al jugar por última vez en una competencia que considera especial tanto a nivel deportivo como emocional.

“He tenido la oportunidad de volver a jugar aquí, en esta pista que me ha dado tanto en todos los sentidos”, dijo el manacorí, reflejando su conexión profunda con el Masters de Madrid.

En reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución al tenis, el torneo rindió homenaje a Nadal mediante la exhibición de cinco lonas con el mensaje “Gracias Rafa”, una por cada uno de sus títulos obtenidos en la capital española. Este gesto simbolizó el respeto y admiración que tanto la organización del torneo como los aficionados sienten hacia el tenista, cuyas hazañas han sido fuente de orgullo y emoción a lo largo de los años.

Cuanto ganó Nadal en su última presentación en el Abierto de Madrid

Si bien Nadal jugó este certamen con el objetivo de disfrutar por última vez la mística de la Caja Mágica, en segundo plano terminó beneficiado a gran escala económicamente. Tras llegar inesperadamente hasta la instancia de cuartos de final, el español se embolsilló un total de 88.480 euros, lo que vendrían siendo aproximadamente 370.157.669 millones de pesos.

Esta misma cantidad fue la que se perdieron los tenistas colombianos, que no tuvieron una buena participación en el importante certamen. Camila Osorio, recién campeona del Abierto de Bogotá, quedó eliminada en clasificatorios.

Por su lado, Emiliana Arango salió del certamen en la primera ronda, obteniendo un total de 20.360 euros, lo que serían 85.176.425 millones de pesos.

Dentro del momento emotivo de despedida, Nadal evitó las lágrimas, puesto que todavía le falta medio año de competiciones donde seguirá diciéndole adiós a todos sus seguidores y aficionados que vivieron una de las épocas más importantes del tenis.

“Me he emocionado por dentro, me ha faltado poco para emocionarme más, pero no quería un mar de lágrimas porque no he terminado. Ha sido una noche emocionante para mí a más no poder, pero no es el momento de dejar ir lo que llevo dentro a nivel de emociones y sensaciones. Me queda un camino por recorrer y no quiero soltar esa adrenalina”, aseguró el ibérico.

Así fue el camino de Nadal en el Abierto de Madrid

Rafael Nadal ha demostrado una destacada trayectoria en el Masters 1000 de Madrid, participando en veinte ediciones del prestigioso torneo. Dentro de su notable recorrido, se encuentra que desde el año 2009, cuando el evento se trasladó al recinto de la Caja Mágica, Nadal ha competido catorce veces, consolidándose como uno de los jugadores más emblemáticos de este campeonato.

Hasta la fecha, ha conseguido alzar el trofeo en cinco ocasiones, enfrentándose y venciendo a oponentes de calibre mundial como Roger Federer, Stan Wawrinka, Kei Nishikori y Dominic Thiem.