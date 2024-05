Las reliquias de un subcampeón del mundo con la selección argentina: de la camiseta dedicada por “Dios” al emotivo recuerdo de Alejandro Sabella

Claudio Gugnali, histórico colaborador de Pachorra, mostró el museo que tiene en su casa

La selección argentina que disputó el Mundial 2014 marcó a tres generaciones de jóvenes que vieron por primera vez a un equipo en la final del mundo y vibraron con un plantel que emocionaba de la mano de Alejandro Sabella. El gol agónico de Ángel Di María a Suiza, la icónica salvada de Mascherano y las atajadas de Sergio Romero contra Holanda quedaron en el baúl de los sueños que no pudieron ser completados con la frutilla del postre, y una de las personas que fue parte de esa historia decidió mostrar con detalle los recuerdos que le quedaron de aquella cita junto a su nutrido museo de camisetas.

La mano derecha de Pachorra Sabella, Claudio Gugnali, fue entrevistado en el programa TNT Fútbol, de TNT Sports, y el momento más destacado de la charla tuvo lugar cuando mostró los elementos más importantes de toda su carrera. La primera prenda en retirar del santuario retrotrajo a los fanáticos una década atrás: “Miren, este es el traje de la final del mundo. Y ahí está la medalla”. El camarógrafo le hizo un primer plano a la presea de subcampeón del mundo, obtenida tras perder la definición ante Alemania en tiempo suplementario.

El camino iniciado con ese saco continuó con la camiseta utilizada por Javier Mascherano ante Países Bajos en la semifinal disputada en San Pablo, que incluye la firma del Jefecito, encargado de la Selección que irá a los Juegos Olímpicos. “Un técnico de primera, muy completo, capaz, inteligente y bien acompañado”, acotó Gugnali sobre el ex jugador del Barcelona que está a cargo de la Sub 20 y la Sub 23.

Segundos después, se acabó la espera para registrar el nombre de Lionel Messi en su altar personal, aunque el mejor jugador del mundo rubricó su autógrafo de una manera muy particular: “Esta es la del marciano. Dice: ‘Para Claudio, con mucho cariño, Dios’. Es la de Argentina-Bélgica”. El agregado de la firma como deidad corrió por parte de Gugnali. Ese duelo se jugó en Brasilia y terminó 1-0 con el gol de Gonzalo Higuaín en el primer cuarto de hora. A continuación, el actual entrenador de la Selección del Ascenso exhibió distintas casacas de la Albiceleste actual, ya que tiene otra de Leo, y mostró otras dos pertenecientes a integrantes del ciclo: Federico Fernández (Napoli) y Enzo Pérez (River).

La remera en homenaje a Alejandro Sabella y la camiseta firmada por Messi

La mención a Pachorra estuvo incluida en su extenso repaso y la emoción se apoderó de la pantalla cuando ubicó en el centro una remera negra con el 10 en la espalda y la leyenda en homenaje a su líder, de quien fue ayudante de campo: “Alejandro Sabella, presente”. También tenía colgada de la percha la medalla de campeón con Estudiantes en la Copa Libertadores 2009.

Justamente, sobre ese título contó una anécdota sucedida antes de enfrentar a Cruzeiro en la revancha de la final en Brasil: “Ellos repartían un día antes unas bufandas que decían ’Cruzeiro campeón 2009’. Sabella la utilizó en la cena y dijo: ‘Están subestimando a uno de los peores equipos para subestimar’. Vos me hablás de recuerdos, y esa cena fue memorable. Las palabras de Alejandro siempre exactas, emocionantes... Los jugadores lo entendieron. Lo amaban, Sabella era una persona de otro nivel cultural. El fútbol perdió a un maestro”.

Por otro lado, la extensa colección tiene otros nombres como la camiseta usada por Lucas Orban en el Girondins de Burdeos o la de Nazareno Solis en Boca Juniors. “Mi señora me dice: ‘No me vas a armar eso en el living...’. ¿A dónde querés que lo meta, en un ascensor?”, bromeó Claudio Gugnali en un repaso imperdible.