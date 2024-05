Santiago Cúneo vuelve a la televisión: “Voy a ser el único periodista peronista de Argentina en cámara”

Santiago Cúneo lanza su nuevo programa

Santiago Cúneo lanzará su nuevo programa de televisión, “El rey desnudo”, que se emitirá por A24 de lunes a jueves de 22 a 23 hs y viernes de 22 a 00 con análisis político y económico. “Voy a ser el único periodista peronista de Argentina en cámara”, resaltó en diálogo con Infobae en una forma de ponderar su labor pero, a su vez, poner en debate el rol que cumplen hoy los comunicadores en general.

Según confirmó el propio conductor a este medio, el estreno será el próximo lunes y detalló el nuevo esquema de trabajo que estableció el canal: “Yo hace 12 años hacía 1+1 3 y esta propuesta es el desarrollo de todo lo que es el análisis político con la actualidad y con la profundidad con la que siempre laburamos pero, en este tiempo en particular, la idea es desarrollar algo así como un partido de ajedrez televisivo donde le mostremos a la gente la jugada y vamos a darle a la gente la información para la toma de decisiones”.

“Tiene la base de una estructura centralizada en el manejo mío de la información, pero habrá una mesa de panel de economía, política representada y después habrá invitados especiales”, agregó y explicó que los días viernes -cuando el programa tenga dos horas de duración - tendrán “una gran mesa de trabajo”. Si bien evitó mencionar los posibles panelistas, adelantó que como mínimo lo acompañarán tres personas.

Como invitados especiales, este martes participarán Diego Giacomini, consultor económico y financiero, y el viernes estará el abogado liberal Carlos Maslaton. “Los viernes vamos a mantener la estructura de la hora de 22 a 23, y de 23 a 00 vamos a hacer una gran mesa con mucho más distensión de análisis y con mucha más participación de gente. Los invitados van a ser todos aquellos que hagan a la realidad social y económica de Argentina. Todos desde el arte hasta la economía”, aclaró Cúneo.

“En esta instancia estoy convencido de que más que una oportunidad, lo que tengo es una responsabilidad porque voy a ser el único periodista peronista de Argentina en cámara defendiendo valores que no son los que otros comunicadores sostienen, con lo cual entramos en un ciclo de competencia no solo televisiva, sino desde el punto de vista de la filosofía política de ofrecerle a la gente mi particular mirada a la realidad Argentina, con lo cual creo va a ser muy nutritivo para lograr esto de subir el precio al espectador y se queda pegado a la televisión”, expresó.

Además, según detalló a este medio, el Canal 22 -su medio de comunicación que se emite por YouTube- mantendrá su programación habitual, pero su trabajo será de exclusividad para A24.

“Voy a mantener únicamente lo tenemos como oferta televisiva hace tiempo que es ‘La junta del domingo’, que es un programa de interés general que no abarca la política, pero la política la voy a poner toda en A24 porque creo que es lo que debo hacer en términos devolver la confianza que me ha puesto el Grupo América para poder hacer este emprendimiento”, concluyó.