Dramático momento: el capitán del Luton Town se desplomó en plena final que definió el ascenso de su equipo a la Premier League

Se desplomó el capitán de Luton Town en pleno partido

Debía ser un partido repleto de emoción para Luton Town y Coventry City. Tras batallar durante toda la temporada, ambos arribaron a la final del play off para dirimir el tercer ascenso a la Premier League. El ganador subiría a la categoría principal de Inglaterra. Pero a los ocho minutos el evento quedó empañado por completo: Tom Lockyer, capitán del Luton, cayó desplomado y debió ser retirado con oxígeno.

El defensor galés de 28 años fue inmediatamente atendido por los médicos y fue trasladado al hospital más cercano. Su lugar fue ocupado por Reece Burke, aunque la tensión seguía creciendo en el mítico Estadio de Wembley que albergó este encuentro que es denominado como uno de los más valiosos del planeta porque significa un sustancial ingreso económico para el que lo gana por la diferencia de ingresos entre una categoría y otra.

El club, minutos más tarde, detalló en sus redes sociales: “Podemos informar que después de colapsar en el campo, Tom Lockyer fue llevado al hospital para realizarle más pruebas. Responde y habla con su familia, que está con él. Todos estamos contigo, Locks”.

Así fue retirado el defensor del campo de juego (Foto: Reuters)

El periódico Daily Mail aseguró que el deportista fue trasladado hasta una clínica especializada en el norte de Londres y compartió una singular foto de Lockyer todavía con las medias y el short del equipo desde la cama del hospital celebrando el ascenso de su equipo junto a una serie de personas de su círculo íntimo.

Es que el Luton, tras lo ocurrido, pasó al frente del marcador gracias al tanto Jordan Clark. Pero un cuarto de hora más tarde el Coventry niveló el partido: el brasileño nacionalizado neerlandés Gustavo Hamer marcó el 1-1. Sin embargo, la lotería de los penales estuvo de su lado. Once futbolistas de uno y otro equipo marcaron sus disparos desde los doce pasos, pero fue el defensor Sheikh Dabo del Coventry el que falló el lanzamiento que significó el histórico ascenso del Luton.

La foto de Tom Lockyer desde el hospital que se viralizó

Tom Lockyer llegó al Luton hace tres temporadas tras iniciarse en el Bristol Rovers y firmar una breve etapa en el Charlton Athletic. Convertido en un símbolo de este club de la segunda división inglesa, Tom incluso fue convocado por Gales para el Mundial de Qatar aunque fue suplente y no ingresó en ninguno de los tres encuentros de su seleccionado.

El detalle es que el defensor venía de ser héroe del Luton. El equipo cayó en semifinales 2-1 ante Sunderland en el juego de ida disputado en el Stadium of Light. Tres días más tarde apareció en el minuto 43 del primer tiempo para anotar el 2-0 que sería definitivo y le daría a su club el pase a la final. Ese fue el cuarto tanto que anotó en los 42 partidos (todos como titular) que jugó en la temporada.

Tras el histórico logro, el entrenador Rob Edwards rompió en llanto al hablar de la salud de su capitán: “No puedo hablar lo suficiente de él, muy contento de que esté bien. Ha sido inmenso para nosotros esta temporada y la salud es lo más importante, más importante que el fútbol y esto. No me importa este momento hasta que esté bien, creo que algunos de los muchachos han hablado con él y eso es realmente bueno. Ahí es donde está mi cabeza en este momento”.

El equipo oriundo de Bedfordshire había finalizado en la tercera colocación de la tabla de posiciones del Championship detrás del campeón Burnley y el Sheffield, el otro que obtuvo el boleto directo a la máxima división. Luton debió afrontar los playoffs junto con Middlesbrough y los ya mencionados Coventry City y Sunderland. El Luton llevaba 31 años sin tocar la divisional mayor.

El ascenso de Luton Town a la Premier League

