La palabra de Riquelme tras la eliminación de Boca: de la visita al plantel en el vestuario a una singular frase por el supuesto penal a Medina

Boca Juniors quedó eliminado en las semifinales de la Copa de La Liga luego de caer por penales ante Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego de jugar un gran primer tiempo, en el que se fue en ventaja por el gol de Miguel Merentiel, el Xeneize cedió el protagonismo y el Pincha lo aprovechó mediante el ingreso del colombiano Edwin Cetré, quien convirtió el penal que cometió Cristian Lema tras una descalificadora patada. Por esta acción, el zaguero central se fue expulsado por doble amonestación. Ya en la instancia de la definición desde los doce pasos, el arquero Matías Mansilla fue el héroe al contener los remates de Cavani y Figal (Merentiel la mandó por encima del travesaño) y pese a que Chiquito Romero le ahogó el grito al propio Cetré y Zenón anotó; Eros Mancuso, Guido Carrillo y Mauro Méndez convirtieron sus disparos para que el equipo platense se clasificara a la final, que disputará este domingo ante Vélez Sarsfield en Santiago del Estero.

“Es un juego. Se gana y se pierde. Hay que felicitar a Estudiantes está en la final, se lo merece. Creemos que hicimos un buen primer tiempo y en el segundo fue parejo. Al final, se le acomoda en una jugada, el penal, la expulsión y el fútbol tiene eso, cambia en tres segundos y se gana metiendo goles”, reflexionó Juan Román Riquelme. El presidente de Boca Juniors habló con total sinceridad y si bien reconoció que su equipo jugó un gran partido, lamentó la poca eficacia en la parte ofensiva. “El primer tiempo el equipo lo hizo bien y erró bastante, hay que felicitarlos que están en la final. Nosotros teníamos la ilusión de estarlo, pero no pasa nada. No tengo nada que decirle a los muchachos. El que gana siempre lo hace mejor. Ellos patearon mejor los penales”.

Visiblemente ofuscado, Román no dio detalles de su charla con los jugadores en el vestuario tras la eliminación y tampoco quiso enfocar en la acción de Cristian Lema que cambió totalmente el partido. “El fútbol es un juego, es lindo. Se gana y se pierde, es el juego más bonito que hay. La pelota no entró, por ahí si entraba estaríamos contentos, qué se le va a hacer. En la de Medina que patea queda picando en la línea. Es un juego y la suerte también juega. Hay que seguir”. Sobre la acción que todo Boca reclamó penal por una falta de Enzo Pérez casi sobre la línea del área, Riquelme respondió de manera tajante: “No la vi, si es muy chiquita no pasa nada. Tampoco busquemos... porque siempre estamos buscando excusas. Felicitamos a Estudiantes y Vélez que están en la final. Los que están ahí hacen los méritos”.

“Esto es un juego, hay momentos en que el partido cambia. Boca erró bastante en el primer tiempo, que lo hizo muy bien, y en un rebote qué se le va a hacer. Tiran un centro, Marcos rechaza, le cae el penal, y aparte segunda amarilla. El fútbol tiene eso, en una jugada cambia y eso pasó. Estamos contentos porque el equipo hizo un buen primer tiempo y viene jugando bastante bien, hay que seguir. Volveremos a intentarlo”, agregó el presidente e ídolo de Boca Juniors.

Sobre el crecimiento que viene teniendo el equipo desde la llegada de Diego Martínez y la ilusión que esto generó en los hinchas, expresó: “Estamos agradecidos al hincha de Boca y es hermoso que nos apoyen. El equipo tiene momentos buenos, como el primer tiempo y el día en el clásico (ante River) también tuvo momentos buenos. Eso hace que la gente se ilusione. Siempre hay que mejorar, cuando se gana y cuando no. Es un juego y lo raro del fútbol argentino es que si jugás mal y ganas, mucho no te lo valoran y si jugás bien y no ganas, tampoco. A veces vamos a errar más penales que el otro. Alguna vez va a pasar, no pasa nada”.

Ante la pregunta por la acción puntual de Lema, Riquelme sostuvo: “Perdimos un partido nada más, una jugada cambió el partido y creo que antes del penal tuvimos una clara también que le tiran el pase a Merentiel y Medina pasaba... Son los días que nos cuesta hacer el segundo. A veces es preferible que te empaten y estar once contra once y que no te expulsen. Pasó de todo, penal y expulsión. Es fútbol, el deporte más lindo que hay y tiene esas cosas”.

“Ahora se viene otro partido de fútbol (visita a Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana) y ayer también decían que este era clave. A los demás no le preguntan si quedo afuera de la Libertadores, los demás no le hacen la misma pregunta”, cuestionó Román. Y cerró: “El técnico estaba con la misma ilusión que nosotros, no sé qué dijo, pero el partido dura 95 minutos. Estamos orgullosos de ser bosteros”.