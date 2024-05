Lucía Galán y Dalma Maradona se cruzaron por primera vez: “Yo respeto profundamente a los hijos ante todo”

Dalma Maradona revelo sus sensaciones tras el encuentro con Lucia Galan (América)

Tras años de polémicas y versiones sobre su vínculo con Diego Maradona, este jueves Lucía Galán se cruzó por primera vez con Dalma Maradona. Entre miradas y opiniones, la exnovia del astro del fútbol y la hija del Diez hablaron de su relación durante un nuevo programa en el ciclo que conduce Ángel de Brito por el streaming Bondi.

”¿Con Dalma se habían cruzado alguna vez?”, comenzó preguntando el conductor al ver la reacción de sus seguidores en el chat del programa. Con algo de timidez, la cantante sostuvo: “Con Claudia sí, pero con Dalma nunca. Está todo bien”. En línea similar, la hija mayor del astro del fútbol agregó: “Obvio, quieren que diga algo polémico pero cero, la mejor. Realmente no tengo problema con nadie como para decir que no venga, nunca haría eso”.

Así las cosas, una vez que terminó el programa, cada una de las protagonistas contó sus sensaciones del cruce. La primera en salir fue la cantante del dúo Pimpinela, quien dialogó con el equipo de LAM (América): “El encuentro fue muy bueno. Yo siempre fui muy respetuosa, una historia que fue mía antes de que ellas existieran. Tengo buena relación con Claudia, así que siempre fue de mucho respeto, no hay ningún inconveniente como para no poder encontrarnos y reírnos como lo hicimos”.

Lucia Galan conto como vivio su encuentro con Dalma Maradona (América)

Luego, el movilero le consultó a la artista qué opinaba sobre los rumores que indicaban que su relación con Maradona no se había producido mientras el Diez estaba en un impasse con Claudia Villafañe. “Es un tema aparte que pasó hace muchos años, como si hubiera sido en la otra vida. Hay que sumar a esta altura de la vida, cada uno tiene sus historias, sus recuerdos, sus momentos, yo tengo los míos que nunca conté. Respeto a toda la gente que tenga su modo de pensar. Yo sabía que ella (Dalma) estaba, respeto profundamente a los hijos ante todo, eso es lo más más importante, lamento por lo que están atravesando”.

Además, la exnovia del futbolista contó qué sintió al no poder formar parte de su funeral. “Entendiste en aquel momento, que fue un funeral muy cerrado, que las hijas decidieran qué persona iba?”, consultó el periodista. Lejos de cualquier conflicto y enfrentamiento, Galán expresó: “Yo entiendo absolutamente todo, respeto las decisiones y los momentos de privacidad, no tengo nada que objetar”.

Después fue el turno de Dalma, quien comenzó opinando sobre su cruce con la cantante: “La mejor con ella. Nunca nos habíamos cruzado pero no sé, por la vida. Yo vengo a laburar, no censuro a nadie”.

Lucía Galán y Dalma Maradona se cruzaron por primera vez

De igual manera, el cronista le trasladó a la hija del Diez la inquietud que tuvo Galán por no poder asistir al funeral de Maradona: “Nosotros tuvimos un pedido particular que todos lo saben, y que fue un pedido nuestro por cuestiones que estaban latentes. Bueno, dos personas que no la dejamos entrar”.

“Rocío Oliva”, expresó el periodista de LAM al tiempo que Dalma asentía y habló de la segunda persona: “Y el abogado, que yo no lo puedo nombrar pero todos sabemos quién es (Matías Morla). Ellos se encargaron de decir que nosotras fuimos las personas que no las dejaron pasar. No tendría problema en decirte que hicimos una lista, pero no es cierto”.

De esta manera, a la espera por el debate del juicio por la muerte de Diego Maradona, la expareja del astro del fútbol y su hija dejaron en claro su buena relación. El vínculo entre Lucía Galán y Maradona se dio entre 1982 y 1983, y luego de que el jugador hubiera sido transferido al FC Barcelona. En esa época, el astro del fútbol estaba en un impasse con Claudia Villafañe, con quien luego se reconcilió y tuvo a dos de sus hijas: Dalma y Gianinna. Pero, según se dijo, había estado muy enamorado de la Pimpinela. Y la cantante nunca lo desmintió.