A una estrella de la Fórmula 1 lo hicieron elegir entre Boca Juniors y River Plate: su contundente respuesta

Sergio "Checo" Pérez eligió entre Boca y River

El mundo de la Fórmula 1 desembarcó en Miami para disputar su sexta fecha en el circuito urbano que está pegado al Hard Rock Stadium. Este jueves se los vio a los pilotos caminar por los boxes del trazado y entre ellos estuvo Sergio “Checo” Pérez, quien en la previa se refirió a otro deporte que tanto ama, como es el fútbol. Fue abordado por el streamer Momo, quien le hizo una pregunta cuya respuesta fue viral, ya que debió elegir entre los dos equipos más populares de la Argentina.

Mientras Checo caminó con el cronista de ESPN, Juan Fossaroli, Momo se acercó a ellos y luego de saludar al piloto de 34 años nacido en Guadalajara, le consultó: “¿Boca o River en la Argentina?” Un sonriente Checo respondió “Boca” y su respuesta alegró al también influencer.

La elección del corredor azteca fue subida por Momo en sus redes sociales y el tema ardió. Cuentas partidarias del equipo Xeneize la subieron y publicaron con orgullo que el competidor de Red Bull haya elegido el conjunto azul y amarillo.

Pérez, actual subcampeón mundial y compañero de equipo del tricampeón, Max Verstappen, es fanático del fútbol y pese a su ciudad de nacimiento, no es de las Chivas de Guadalajara. “Desde muy chico con unos primos empezamos a ver al América. Chivas no me atraía mucho. Entonces fue fácil mi elección y me convertí en gran aficionado del América”, contó en una entrevista.

Sergio "Checo" Pérez con la camiseta del América

Incluso Checo confesó que pensó en ser futbolista profesional, pero que luego se decidió por el automovilismo. “Me veía jugando en el América, pero pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula 1. Imaginaba que en el futbol tenía buen futuro, pero me di cuenta rápido que no”, aseguró.

Además, le preguntaron a qué figura fuera del automovilismo invitaría a una carrera de F1. “A Messi”, dijo sin dudarlo. Este domingo quizá Leo asista con su familia y compañeros del Inter Miami a la carrera, ya que su equipo jugará el sábado ante New York Red Bull por la undécima fecha de la Major League Soccer (MLS), en la que el conjunto local lidera en la Conferencia Este. Este jueves se lo vio a Luis Suárez, delantero de Las Garzas, en un evento promocional junto al piloto de Ferrari, Carlos Sainz.

También le consultaron a Checo quién lo haría mejor, si Chicharito Hernández en F1 o él en la MLS. “Yo en la MLS. Soy un buen delantero. Como Chicharito, no somos grandes jugadores, pero sabemos en qué posición estar para anotar goles”, respondió en medio de risas.

Por último, Pérez tuvo un guiño con los argentinos cuando le plantearon en qué país le gustaría correr en F1: “Me encantaría en Argentina. Hay demasiados fanáticos”.

Pérez es segundo en el campeonato de la Fórmula 1 con 85 puntos y está a 25 del puntero, Verstappen, que este domingo buscará su quinta victoria en la temporada. El mexicano buscará en Miami volver al triunfo algo que no consigue desde el primer tramo de la temporada pasada cuando ganó dos de las cuatro fechas iniciales.