El movimiento estratégico que hizo Inter Miami para ir por el fichaje de Luis Suárez

Luis Suárez se convirtió en agente libre tras su paso por Gremio (Efe)

Con la competencia ya finalizada, y en la previa al inicio de la pretemporada, la dirigencia del Inter Miami reanudó su proyecto deportivo para rodear a Lionel Messi de un equipo competitivo para luchar por todos los trofeos en la campaña 2024. Con el arribo de Sergio Busquets y Jordi Alba, ahora realizó un movimiento clave para comenzar a trabajar en el posible arribo de Luis Suárez.

“Es muy difícil que pueda continuar en la institución para la próxima temporada”, reconocía a finales de octubre el técnico de Las Garzas, Gerardo Tata Martino sobre la continuidad del delantero venezolano Josef Martínez en el plantel. Una declaración que terminó tomando trascendencia recientemente, después de que la MLS publicara una lista de futbolistas que se convertirán en agentes libres de cara al 2024.

En esa listado, además de futbolistas como Carlos Vela, Nicolás Lodeiro y Gustavo Bou, también aparece el atacante de 30 años. Una decisión que acerca al Pistolero a la institución de Fort Lauderdale ya que con la salida del venezolano no solo quedó vacante el puesto para un nueve de área, sino que se liberó uno de los tres cupos que tiene cada equipo para contratar un jugador franquicia.

Con Messi y Sergio Busquets ocupando dos de esos tres (Jordi Alba aceptó un contrato de menor valor), las negociaciones para atraer al ex delantero del Gremio podrían ser más amenas. Hay que destacar que el Inter Miami no pagará un precio de transferencia ya que Suárez obtuvo su carta de libertad recientemente tras convertir un doblete en el último partido del Tricolor en el Brasileirao.

Luis Suárez habló de los rumores del Inter Miami

En ese sentido, tras acabar su vínculo con el conjunto brasileño, el uruguayo rompió el silencio y habló de los rumores que lo vinculan a su posible arribo a Florida. “Puede ser una posibilidad. Tengo al mejor jugador del mundo, un gran amigo, en el cual siempre hablamos de cosas del futuro, pero tengo que disfrutar y luego tomar una decisión”, aseguró el delantero de 36 años durante una entrevista con Teledoce y agregó: “Hablaré con mi abogado para ver qué posibilidades están”.

El Inter Miami volverá a la actividad a mediados de enero, siendo el 19 de ese mes cuando dispute su primer partido de pretemporada, el cual se llevará a cabo en el Estadio Cuscatlán de San Salvador ante la selección de ese país.

Cabe remarcar que, además del nombre del venezolano, también apareció el del mexicano Carlos Vela en la lista de agentes libres. El ex Real Sociedad es uno de los íconos de la MLS y habrá que ver qué le deparará su futuro. En principio, su último equipo Los Angeles FC ( actual subcampéon de la MLS Cup), podría volver a negociar con el jugador para ofrecerle un nuevo contrato y reincorporarlo con ciertas restricciones.

“El club está en conversaciones para retener a McCarthy, Maldonado, Gaines, Leone y Rosales, así como a los agentes libres Carlos Vela, Diego Palacios, Kellyn Acosta y Max Crépeau”, informó LAFC en un comunicado.

“Me encantaría seguir en la MLS, me encanta Los Ángeles. Desde que llegué me he sentido como en casa, en la ciudad y en el club, todo bien, han sido muy buenos cinco años. Sabemos que no sólo es decisión mía, no sólo es decisión del club. Es algo que tenemos que valorar. Hay que ver si es la mejor opción el seguir juntos y si no seguir adelante. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo”, reconoció Vela por su parte en diálogo con en el portal Lower.com.