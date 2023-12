Cambió el fútbol por el running y fue campeona en los circuitos más desafiantes del mundo: la historia de la atleta que deslumbró en la Patagonia

Se realizó la 21° edición de El Cruce Saucony, una de las carreras más importantes del trail running que se llevó a cabo del 1 al 6 de diciembre en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el corazón de la Patagonia Argentina

Imagínese atravesar a pie durante tres días montañas nevadas, volcanes, bosques húmedos, lagos, valles y rocosos senderos que bordean precipicios con pendientes de casi 2.000 metros de largo. En la ciudad de San Carlos de Bariloche, en pleno corazón de la Patagonia argentina, se realizó una de las carreras de trail running más desafiantes del mundo, en la que se juntaron más de 4.500 competidores de diversas edades para realizar una travesía de 100 kilómetros, en tres etapas, con largada en el Parque Nacional Nahuel Huapi y llegada a la base del Cerro Catedral.

Te puede interesar: Cómo plantearse objetivos realistas para el calendario runner de 2024

Entre los corredores inscriptos, con mayoría de aficionados, se encontraron algunas figuras del running internacional, como la dos veces campeona mundial Grayson Murhpy. La oriunda de Utah, Estados Unidos, fue la ganadora en la prueba femenina con un tiempo de 10 horas, 39 minutos y 13 segundos. La atleta de 28 años compartió su experiencia en una charla con Infobae, a días de haber cruzado la meta en la cordillera de Los Andes.

“Fue un momento realmente divertido. Disfrutar con amigos y estar en la Patagonia, que es uno de los paisajes más increíbles del mundo, realmente es increíble. Definitivamente fue una experiencia muy agradable”, le dijo a este medio la deportista cuatro veces campeona nacional, desde su país.

Te puede interesar: En qué consiste el Espartatlón, la ultramaratón de 250 km que desafía una hazaña de la antigua Grecia

El Cruce, como se denomina la carrera que atraviesa un escenario natural imponente, rodeado de lagos y montañas, implicó un desafío extra para Murphy, ya que en octubre fue diagnosticada con vasculitis, una enfermedad autoinmune que la alejó por unos meses de las competencias y la obligó a someterse a un tratamiento para poder afrontar la prueba extrema en Bariloche, que requiere de destreza física y resistencia.

Grayson Murphy, en el medio, ganó la carrera El Cruce en Bariloche, en una prueba que desafía la capacidad física de los competidores (Prensa El Cruce Saucony)

“Estuve lidiando con esta enfermedad y es un poco difícil abordarla. El equipo me dijo que no sabía si sería capaz de terminar la distancia, incluso a pesar de lo bien que estábamos corriendo. Creo que hasta mi mamá estaba realmente preocupada, por lo que fue una de las razones para que mi hermana me acompañara y se asegurara de que todo saliera bien. La medicación y el plan de tratamiento están funcionando y esa es una buena señal para seguir adelante”, comentó más aliviada, aunque lamenta haber sufrido una pequeña tendinitis en la rodilla como consecuencia de la falta de entrenamiento y la posterior prueba de 100 kilómetros en terreno montañoso con desniveles.

Grayson es una deportista de raza. Desde pequeña y durante su etapa de estudiante en el West High School de Utah se involucró en la actividad física y sus inicios fueron en el fútbol. Incluso integró el equipo de su escuela secundaria, Sweet Briar College. Pero en la Universidad de Santa Clara (California), se volcó al atletismo y compitió en pista y cross-country. Con el tiempo, Murphy se fue especializando en las carreras de montaña y no paró hasta lograr títulos nacionales e internacionales.

- Has ganado varias carreras en escenarios naturales, pero ¿qué tuvo de especial esta edición en Bariloche?

- Creo que lo más importante fue haber tenido la oportunidad de correr con mis amigos. Nunca había hecho eso antes. Piensa que en la mayoría de las otras carreras vas tan rápido, corres tan duro, que el objetivo realmente no es pasar un rato divertido con tus amigos. Fue genial tener esa chance en esta carrera y compartir la experiencia con mi hermana, quien también estuvo allí. Ella pasó las noches en el campamento con nosotros y fue muy divertido tenerla a mi lado. Ella estaba haciendo trabajos de prensa y nos pusimos a descongelar la carpa juntas. Esa es una experiencia que podemos compartir ahora con nuestra familia y de la que nos reímos. Ella es la fotógrafa, creo que le gusta seguirme a mí y viajar conmigo.

Grayson Murphy, primera a la izquierda, en plena competencia por la Patagonia argentina (Prensa Cruce Saucony Bariloche 2023)

- ¿Qué es lo que más te gusta de la Argentina?

- Es mi segunda visita a la Argentina. Me encanta el trato de las personas, la comida y los paisajes. La gente es tan amable, todos los que conocí, son acogedores. El paisaje y las visuales del campo en las carreras son espectaculares.

- ¿En qué lugares aún no has corrido y te gustaría hacerlo?

- Prácticamente he corrido en todo el mundo (se ríe). Pero aún me falta hacerlo en Asia y África, después en casi todo el resto del mundo. Ah, tampoco lo hice en la Antártida. Creo nadie ha corrido ahí.

- ¿Qué significa el running en tu vida y por qué lo amas tanto?

- Me gusta estar al aire libre, mover mi cuerpo y es una oportunidad para conectarme con la gente y luego obtener divertidos beneficios. Puedo viajar a lugares interesantes, como la Argentina, y conocer a las mejores personas que de otra manera no tendría la oportunidad de conocer, así que creo que por eso sigo haciéndolo. También es un desafío personal para mí y me gusta ver qué puedo hacer con mi mente y mi cuerpo, hasta dónde puedo esforzarme y qué cosas son insuperables. “¿Puedo realmente superarlo?”, me pregunto.

- ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol y por qué lo cambiaste por el running?

- Jugué fútbol durante toda mi infancia, hasta los 19 años. Estaba jugando para el equipo de la universidad. Luego decidí que no me gustaba esa universidad (Santa Clara) y que el fútbol ya no era tan divertido. Así que me cambié a otra universidad (Utah) y luego pensé: “¿Qué hago ahora? Todavía quiero estar activa y estar en un equipo”. Así que pedí hacer una prueba para el equipo de atletismo allí y me dijeron que sí. No tenía experiencia real en correr en una pista, aparte del fútbol, pero me pareció un gran entrenamiento y me lancé.

Uno de los exigentes tramos de la carrera El Cruce en Bariloche que culminó en la base del Cerro Caredral

- ¿Cómo son tus entrenamientos?

- Entreno todos los días, casi no me tomo días libres. Probablemente cada una o dos semanas, me tome un día libre. La mayoría de los días entreno en doble turno, ya sea corriendo dos veces o en una sesión de gimnasio. Se parecen bastante a entrenamientos de media maratón en carretera y después, simplemente combino algunos días en senderos, lo cual creo que es un poco diferente de la mayoría de los Trail Runners, pero porque todavía quiero correr rápido en la pista. Quiero hacer un modelo híbrido de entrenamientos y tengo un entrenador, que es realmente el cerebro de todo, así que puedo llegar a lograrlo.

- ¿Y qué sacrificios hiciste a lo largo de tu carrera para triunfar?

- Es cuestión de relajarte y hacer lo que está en el programa de entrenamiento del día. No siento que haga muchos sacrificios. Ahora estoy viviendo separada de mi prometido. Llevamos tres años practicando carreras de larga distancia porque él también es un atleta profesional y nuestros lugares de entrenamiento no son los mismos. Entonces ese sí ha sido un gran sacrificio que he tenido que hacer durante los últimos años de vivir sola en lugar de estar con él.

- ¿Quiénes son tus ídolos en el deporte?

- (Piensa) Creo que admiro más a mis amigos (corredores) por lo que hacen y algunos de ellos ni siquiera son profesionales, pero todavía están ahí afuera y le dedican tanto tiempo como yo. Creo que es admirable que realmente estén ahí esforzándose. Ni siquiera les pagan por hacerlo. Están ahí por amor al deporte y creo que eso es realmente inspirador.

La carrera de trail running tuvo lugar en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche (Prensa El Cruce Saucony Bariloche)

- En una entrevista dijiste que no venderías tu alma para ir a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué?

- Simplemente no quiero desperdiciar el resto de mi vida en pos de ese objetivo porque mucha gente lo hace y luego, al final del día, no les queda nada y yo quiero asegurarme de vivir una vida plena. Una vida fuera de esa búsqueda singular y no quiero definir el éxito en mi carrera basándome en eso. Ni siquiera tienen carreras de Trail y Montaña en los Juegos Olímpicos en este momento. Entonces, si dijera que mi carrera sólo será un éxito si llego a los Juegos Olímpicos, creo que eso me estaría preparando para no obtener un buen resultado. En lo que respecta a mi declaración, absolutamente quiero ir a los JJOO, pero tendría que ser en la carretera o en la pista y en este momento esos no son mis enfoques, así que es por eso que dije eso.

- Por último, ¿qué importancia le das al entrenamiento de la mente?

- Creo que es muy importante la salud mental, especialmente en los deportes de resistencia porque creo que esa es la clave que te permite desbloquear. Una gran parte de tu potencial te permite estar tan en forma como quieras. Pero si no estás preparado mentalmente o no eres fuerte, ¿cómo accederás al mejor rendimiento cuando llegue el momento? Creo que también hay una parte de las carreras en las que te gusta correr con el corazón y no puedes llegar a ese punto si no estás bien mentalmente. He estado en carreras en las que no estaba bien en lo mental y sentí que no terminé de sacar todo lo que podía de mí.