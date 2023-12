12 frases de Luis Suárez: su posible reencuentro con Messi en el Inter Miami, la relación con Bielsa y por qué el 2024 de Cavani en Boca “será espectacular”

Luis Suárez dejó Gremio y su futuro podría estar en Inter Miami, con Lionel Messi (EFE/Ricardo Rimoli)

Luis Suárez cerró su ciclo en Gremio de Porto Alegre con un saldo de 53 partidos jugados, en los cuales anotó 26 goles con 17 asistencias. El Pistolero pudo hacerle frente a una exigente temporada en el fútbol de Brasil, con un calendario apretado y hasta se dio el lujo de volver a ser convocado a la selección de Uruguay, con Marcelo Bielsa como entrenador. Mientras descansa en sus vacaciones, el delantero aguarda pacientemente antes de definir su próximo destino. ¿Será en Inter Miami con su antiguo socio, Lionel Messi?

En medio de los rumores sobre una posible llegada al equipo de la MLS que orienta el Tata Martino, Suárez eligió responder con cautela para no generar falsas expectativas. “De momento, lo que quiero es descansar. Hablé con mi abogado un par de cosas y ojalá se dé. Por ahora, Leo (Messi) no me mete fichas para que vaya. No sé dónde voy a jugar, necesito descansar y disfrutar lo que logré en este tiempo”, expresó el uruguayo en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky en el programa Clank.

En las últimas horas surgió la información de que Inter Miami estaría preparando una serie de movimientos internos en el plantel para poder sumar al goleador que pasó por clubes como el Barcelona, Ajax, Liverpool y Atlético de Madrid. “Puede ser una posibilidad. Tengo al mejor jugador del mundo, un gran amigo ahí”, soltó Lucho en una nota con Teledoce.

Suárez, de 36 años, ha tenido una temporada en la que sufrió el calvario de las lesiones, sobre todo en sus rodillas. Su trabajo con fisioterapeutas fue constante y clave para competir al máximo nivel en Gremio. “Te acostumbrás a jugar con dolor, a veces cuando te levantás sin dolor es una sensación de alivio. Terminé muy ajetreado a nivel físico y psicológico. Pero se disfrutó porque hice un sacrificio y un esfuerzo que valió la pena”, indicó.

Luis Suárez marcó 26 goles en 53 partidos con la camiseta de Gremio de Porto Alegre (EFE/Ricardo Rimoli)

Pese a sus dolencias y a su alejamiento de la selección de Uruguay tras la dura eliminación en fase de grupos en el Mundial de Qatar, el Loco Bielsa volvió a convocar al goleador histórico de la Celeste para la fecha de Eliminatorias ante Argentina y Bolivia. En su regreso, que estuvo marcado por un posible quiebre en la relación con el entrenador rosarino que no lo llamó en los primeros compromisos, Suárez bajó el tono y sostuvo que la relación con el DT es de “respeto mutuo”.

“Nos tenemos respeto mutuo. Es el fútbol, después que cada uno saque sus conclusiones. Es un respeto de jugador a entrenador”, indicó. Además, resaltó la admiración que siente por su sucesor, Darwin Núñez, goleador en las presentes Eliminatorias: “Disfruto mucho de ver a Darwin con lo que está haciendo, no solo en el Liverpool, sino con lo que hizo contra Argentina. La Selección no te da tiempo a nada. Le dije: ‘Vos estás capacitado’ y que use la nueve, claro. Cómo no voy a aceptar ser suplente de Darwin”.

OTRAS FRASES DE LUIS SUÁREZ:

- Cómo es jugar el Brasileirao: “Te vas acostumbrando, el jugador de fútbol es cabeza dura y quiere jugar siempre. Somos ambiciosos y queremos ganar en todo. Quería estar siempre presente en la Copa de Brasil y la liga, principalmente por el compromiso que tengo en los clubes que voy.

- El cambio de juego a lo largo de su carrera: “Uno tiene que ser el mismo siempre. En el Groningen jugaba de todo y por la edad que tenía hacía todo, iba de nueve y por afuera. En el Ajax, estaba Huntelaar y Ten Hag me puso de enganche, pero me chocaba con todos. Ahí fui encontrando mi espacio y fui aprendiendo. Después, comencé a jugar de nueve y a estar en esos lugares donde me gustaba. El Liverpool se mezclaba con Uruguay porque jugaban parecido, al contragolpe y ahí tenía que pelear contra todos. En Barcelona me fui haciendo mi espacio. Tenía a Leo, a Neymar, Iniesta, Jordi Alba y Rakitic que te la daban redonda. Ahí encontrás tu espacio, jugás a un toque, de espaldas, y debés saber adaptarse a las características del equipo”.

Luis Suárez, Neymar y Lionel Messi, la delantera MSN que brilló en el Barcelona en 2015 (AFP PHOTO/ LLUIS GENE)

- La delantera MSN con Messi y Neymar en Barcelona: “Decían ‘cómo van a hacer para jugar los tres’, pero sabíamos que, si cada uno cumplía nuestra función, íbamos a hacer grande al Barcelona. Lo grupal quería triunfar, no había egoísmo. Me ponía feliz cuando Ney o Leo metían un gol. Me daban los penales y tiro libres para que ganara la Bota de Oro. Afuera de la cancha era espectacular entre los tres, siempre nos hacíamos bromas”.

- El día que Messi le pidió que le cambie de posición: “Fue en un partido contra el Ajax porque Leo venía jugando de falso nueve. Yo jugaba con Ney, abiertos. Leo me dice en el partido: ‘Gordo, andá vos de nueve que yo me abro a la derecha’. Ahí me empecé a sentir bien. Luis Enrique nos preguntó si estábamos cómodos y ahí empezamos a jugar todos ahí arriba. Había que respetar al mejor jugador del mundo que venía de ganar todo con Guardiola”.

- Su advertencia a Neymar al pasar al PSG: “Le dije a Neymar que fue un error haberse ido al PSG porque si quería ser el mejor del mundo y tener esa posibilidad, lo iba a poder ser al lado del mejor del mundo (Messi). Tomó la decisión, que es respetable, pero nosotros como amigos le teníamos que aconsejar. Nos dejó un vacío grande”.

- La suspensión tras el mordisco a Chiellini en el Mundial 2014: “Cometí un error y perdí perdón en su momento, de los errores también se aprende. Los jóvenes piensan que los tratamientos con psicólogos son para locos, pero a mí me ayudó mucho. Era cabeza dura, pensaba que no la necesitaba, pero me ayudó para ver las cosas de otras maneras, tanto en mi casa con mi familia e hijos como en la cancha”.

El llanto de Luis Suárez tras la eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Albert Gea)

- La llegada de Edinson Cavani a Boca: “Vi la etapa de Cavani, venía de mucho tiempo de estar en Europa y los cambios no son fáciles. Eso lleva a un desgaste, no hizo pretemporada, pero creo que el próximo año será espectacular. Es un profesional que lo marca su trayectoria en cada club que ha jugado. Le vino bien ir a la Argentina, una lástima en la final con Fluminense”.

- Cómo vivió la final del Mundial de Qatar: “La final la estaba viendo en Uruguay, estaba de vacaciones y sabía lo que representaba para él (Messi) ganarla. Se lo duro que fue, lo que sufrió con su mujer e hijos cuando estaba mal en la Selección. Como amigo la pasaba mal”.

- Su vuelta a la selección uruguaya: “Te queda esa espina, venía diciendo después del Mundial que era mi última etapa de la selección. Me quedó esa sensación de decir ‘voy a disfrutar mi último Mundial en Qatar’. Merecimos un poco más, pero nos acordamos tarde, di todo contra Ghana y no se pudo dar. Me pregunté qué hago y me dejé llevar. Con Gremio fueron avanzando los meses y me dije ‘¿por qué no una chance más?’. En la última convocatoria me dieron cosquilleos en la panza y lo disfruté como un niño”.