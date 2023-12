Jorge Brito habló sobre el armado del River Plate 2024 con el foco puesto en Demichelis, Enzo Pérez, Echeverri, De La Cruz y los rumores sobre Montiel

Jorge Brito, presidente de River Plate (Adrián Escandar)

Tras el duro golpe que significó quedar afuera de la final de la Copa de la Liga al caer por penales ante Rosario Central, y a la espera de la final del Trofeo de Campeones, en River Plate piensan a futuro y de manera paulatina se comenzó a delinear el plantel de cara a la próxima temporada. En diálogo con TyC Sports, el presidente Jorge Brito brindó algunos detalles sobre algunos pesos propios del conjunto millonario.

Pese a comenzar su era con el título de la Liga Profesional, algunos golpes dejaron a Martín Demichelis en el centro de la escena por parte de algunos simpatizantes. Sin embargo, el mandatario del conjunto de Núñez le brindó su total apoyo. “No está en revisión el futuro de Demichelis. Estamos todos muy unidos, planificando el 2024. Tenemos un gran plantel, el mejor del fútbol argentino y de los mejores en Sudamérica. Vamos a dar pelea en la próxima Copa Libertadores”, sostuvo. Y luego, añadió: “No hay duda que la sucesión de Gallardo iba a ser difícil. La de Ramón también iba a ser difícil El inicio de Gallardo también fue discutido, pero luego con los logros se convirtió en el máximo ídolo. Demichelis comenzó con un título y eso lo posicionó, pero el exitismo del argentino, donde se discutía a Messi… No creo que antes era el mejor y ahora sea un técnico que podamos discutirlo tanto por quedar afuera de una Copa por penales. Demichelis fue una gran apuesta, como lo fue Gallardo, más allá de su experiencia en Nacional. Estoy convencido que Demichelis en el 2024 iniciará el año con mucho más conocimiento del plantel y experiencia. Hay un gran plantel y cuerpo técnico. Estoy convencido. En el año se ganaron los dos clásicos, estar a 20 puntos del segundo en la tabla general, el título”.

Uno de los temas que mantiene en alerta a los simpatizantes es lo que sucederá con Enzo Pérez. El capitán, que es una de los baluartes de la zona media, tiene contrato hasta fin de mes y aún no respondió a la oferta de prolongar su vínculo. “Cuando me lo preguntaban con Gallardo decía lo mismo. Uno no puede moverse por percepciones, hay que dejar a la gente tranquila para decidir. También está el tema de Maidana. El año pasado fue el de Pinola o Ponzio. Casi todos los años tuvimos un ídolo de River que le tocó esta difícil tarea. Un día me lo dijo Ponzio, de si seguía a no,. Es un tema muy importante para un jugador si decide irse o no. Hay que tratarlo con respeto y que el jugador lo decida. Tengo una muy buena relación con él y nosotros lo apoyaremos con la decisión que tome”.

Otro tema que tiene expectantes a los simpatizantes es el Diablito Echeverri, quien viene de brillar en el Mundial Sub 17 y es seguido por los principales conjuntos de Europa. Pese a los sondeos de clubes como Real Madrid, Barcelona, Chelsea o Manchester City, en River Plate confían en que en los próximos días puedan anunciar la prolongación de su vínculo. “Estoy convencido que lo de Echeverri se va a resolver antes de fin de año. Así nos lo dijo el representante. No quisimos entorpecer el Mundial. Estamos confiados en que los próximos días tendremos noticias de la renovación”, esbozó Brito.

“De la Cruz es el mejor del fútbol argentino y de los mejores en Sudamérica. Nosotros nunca recibimos ninguna oferta de Flamengo ni de nadie. Nosotros estamos felices con él y él con nosotros, pero nada es para siempre. Él estuvo mucho más tiempo que otro hubiese estado. Es de talla internacional. Viajamos a Uruguay cuando le quedaban tres meses de contrato. Él y Paco Casal se portaron muy bien. De eso no me olvido. Queremos que siga acá, lo estomas disfrutando día a día. Es un crack. Es un orgullo tenerlo en River”, comentó al ser consultado sobre el futuro del mediocampista.

El presidente también fue cauteloso a la hora de referirse a los rumores que colocaban a Gonzalo Montiel como un posible refuerzo de cara a la próxima ventana de transferencia producto de su poca continuidad en el Nottingham Forest de Inglaterra. “No hay ninguna duda que nos gustaría que esté acá, pero tenemos que ser respetuosos, no podemos generar ilusiones de algo que hoy no se puede materializar. Somos conscientes de la talla de Montiel, pero no por eso podemos generar ilusiones. No hay nada de cierto. No debemos generar expectativas de algo que no existe”, remarcó.

“Sabemos de la edad de Franco, tiene una gran actualidad. Es el segundo arquero de Argentina. El sábado pasado hizo un gran partido. En un año, dos ó tres, en algún momento, se dará la sucesión. Habrá que ver cómo se da eso. No es algo que lo veamos con urgencia ni mucho menos”, manifestó sobre Armani.

Otras frases destacadas de Jorge Brito:

Las obras en River Plate:

- “Las obras ya son una constante en el presente del club”.

- “Es algo muy complejo con estos niveles de inflación, y eso trae emparejado aumentos en la construcción, en dólares, pero afortunadamente pudimos cumplir con los cronogramas de obra. Vamos a terminar la etapa 2 en vez de junio, en marzo. Y luego se pasarán a otras obras, como la de hockey, un polideportivo para handball, futsal y vóley. Las formativas del predio de Hurlingham pasarán al nuevo predio aquí cerca del Monumental, a 600 metros. Eso es muy importante para seguir invirtiendo en la base de nuestros futbolistas. También el colegio de River, que está en obras ahora. Eso también es muy importante”.

“El handball es un deporte hito. La cancha donde siempre se practicó es exterior, no tiene techo y el polideportivo era una gran deuda para esos tres deportes. Esperamos para noviembre de 2025 tener el predio terminado”.

Elecciones en Boca Juniors:

- “Cuando se habla de fútbol, se le desea lo peor, que pierda todo lo que juega, pero institucionalmente no me alegra que la justicia intervenga en una elección. Ni en Boca ni en ningún club. Esto es muy malo. Ya pasó en la AFA. Cuando escucho eso no me alegra para nada”.

- “No tengo vínculo con ninguno de los dos candidatos”.

Augusto Batalla:

- “Los derechos económicos son de River. Veremos en este mercado cuál es su voluntad y qué alternativas hay”.

Final de la Copa Libertadores 2024 en el Monumental:

- “Me encantaría que la final del 24 pueda ser acá. Creo que River se lo merece. Es el mejor estadio de Sudamérica. Argentina se lo merece. Tenemos un estadio renovado para poder albergar la Copa Libertadores, pero no depende solo de River, aunque soy optimista. Creo que se puede dar”.

Los formatos de los torneos en el fútbol argentino:

- “No me gustan porque si la gente no lo entiende... Esto es un espectáculo y lo tiene que entender la gente. Es muy complejo. No me gusta que cambien las reglas de juego, el modelo de torneo. Deberíamos ir a uno de 20 equipos, idealmente largo”.

- “Es una batalla perdida. Cuando estábamos en la Superliga, que se había armado un esquema para ir bajando, se volvió de nuevo a más clubes”.