Cristiano Ronaldo anotó un gol en la victoria de Al Nassr y amplió su ventaja con Messi en la lucha por ser el máximo goleador de la historia

El delantero portugués también contribuyó con una asistencia ante Al Riyadh

Al Nassr volvió al triunfo después de tres partidos con Cristiano Ronaldo como su principal figura. El delantero portugués fue titular en su encuentro número 1.200 como profesional y festejó alcanzar esa cifra con un gol y una asistencia para encaminar el triunfo 4-1 contra Al Riyadh por la fecha 16 de la Saudi Pro League. Ese resultado lo consolidó en el segundo lugar del campeonato con 37 puntos, a 7 del líder Al Hilal.

El goleador del campeonato (16 tantos) reapareció en la red cruzando la orilla de la media hora de juego en el Al-Awwal Park Stadium para poner en ventaja a su equipo en condición de local con una gran resolución. Tras un exquisito centro de Sadio Mané, CR7 apareció sin marca, ensayó una patada descendente y empujó el balón con la suela de su botín.

Ya en el tiempo adicionado del primer tiempo, se sacó el traje de actor principal para darle el pase gol a Otávio (2-0), luego de una gran maniobra del ex hombre del Real Madrid, quien se sacó a su marca de encima a fuerza de bicicletas y amagues. El doblete de Anderson Talisca en el complemento finalizaron la cosecha de Al Nassr y el descuento de la visita en poder de Andre Gray solo sirvió para la estadística.

La excelente actuación de Cristiano Ronaldo en un encuentro muy especial de su trayectoria lo dejó a solo 14 compromisos de igualar al arquero Rogerio Ceni (1.214) como el futbolista con mayor cantidad de partidos en la historia. Además, quedó a 6 de empardar al histórico guardameta inglés, Peter Shilton (1.206).

Además, el atacante de 38 años continúa ampliando la distancia con Lionel Messi en su batalla personal por mantenerse en la cima de los jugadores más anotadores de la historia. Alcanzó los 868 goles en 1.200 presentaciones en todo su camino profesional con Sporting Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (39) y Portugal (128).

El abrazo de Cristiano Ronaldo con Sadio Mané (Fayez NURELDINE / AFP)

En la vereda opuesta, Messi ya cerró su calendario después de un agitado año en París Saint-Germain (PSG), Inter Miami y la selección argentina. El campeón del mundo acumula 821 festejos (y 362 asistencias) en 1.049 encuentros oficiales entre Argentina (106), Barcelona (672), PSG (32) y las Garzas (11). Están separados por una diferencia de 47 gritos.

En este sentido, el luso también lidera el registro a nivel selecciones. Convirtió 128 tantos en 204 compromisos con Portugal. El segundo lugar es ocupado por el iraní Ali Daei con 109 conquistas en 149 cotejos (dice haber convertido 111, pero la FIFA no le valida un doblete ante Afganistán), según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Messi cierra el podio con 106 goles (y 54 asistencias) en 179 apariciones con la Albiceleste.

Más allá de estos números, Cristiano Ronaldo se encamina a cerrar su primer año en Arabia Saudita con estadísticas excepcionales. Con 49 goles (también distribuyó 14 asistencias) en 55 partidos de 2023, permanece igualado con Harry Kane y Kylian Mbappé y quedó a 1 de alcanzar a Erling Haaland entre los máximos goleadores del año.

De mínima, tendrá cuatro partidos más antes de Año Nuevo para acrecentar su labor. El lunes visitará a Al Shabab por los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones, mientras que el próximo viernes recibirá a Al Ettifaq, el martes 26 se medirá al Al Ittihad de Marcelo Gallardo y el sábado 30 chocará contra Al Taawon por la liga doméstica.