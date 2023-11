Entrevista a Agustín Rossi: de su presencia “de incógnito” en Argentina-Brasil a por qué no pudo ver en vivo la final de la Libertadores que perdió Boca

Rossi, de 28 años, tiene contrato hasta 2027 con el Fla

La selección argentina acababa de ganarle 1 a 0 a Brasil en el Maracaná de Rio de Janiero . Un espectador de lujo se escabulló entre los policias brasileños y hombres de la seguridad privada para llegar al estacionamiento donde se encontraban los micros de ambos seleccionados estacionados.

Allí estuvo Agustín Rossi, el ex arquero de Boca Juniors, esperando más de una hora junto a su mujer, Sabrina Cofan, la salida de los jugadores brasileños y argentinos mientras se cubría con una gorra para que no lo reconocieran.

Cuando empezaron a llegar los protagonistas del partido que terminó con triunfo argentino por 1 a 0 sobre Brasil, el arquero de 28 años se acercó afectuosamente a Allison, golero de la Verdemarela, para abrazarlo y sacarse una foto.

“Es uno de los mejores arqueros del mundo y tuve la posibilidad de conocerlo”, le contó a Infobae, el futbolista de Flamengo, equipo dirigido por Tite, ex director técnico de la selección brasilera.

Después, el portero se acercó a Juan Musso, con quién compartió entrenamientos en el Predio de la AFA en Ezeiza, y también estaban Lautaro Martínez, Nicolás González y Leandro Paredes, entre otros.

Desde julio de este año, Rossi se encuentra atajando en el club carioca y tiene contrato hasta diciembre de 2027. Con pasado en Chacarita Juniors, Estudiantes de La Plata, Boca, Antofagasta de Chile, Lanús, Al Nassr de Arabia Saudita, el guardavalla se ilusiona con volver a ser parte del elenco albiceleste, y en ese marco, habló sobre la declaración de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa post victoria ante el seleccionado comandado por Fernando Diniz.

“La verdad que debe ser difícil estar en su lugar. Ya le dio la mayor alegría a todos los argentinos y eso es una decisión personal y la gente lo entenderá en caso de no seguir”, sostuvo en declaraciones a este portal.

Agustín Rossi junto con Alisson, arquero de Brasil

- ¿Cómo viste a la selección argentina frente a Brasil?

- Bien, un clásico se juega de manera distinta. La verdad que fue un partido importante y la Selección de Lionel Scaloni hizo un gran partido. Por suerte, pudo llevarse merecidamente la victoria, que es lo que vino a buscar.

- Tuviste un saludo muy afectuoso con Alisson, arquero de la selección brasileña. ¿Por qué tanta cercanía?

- Me acerqué muy amablemente, me reconoció y nos dimos un fuerte abrazo. Lo acabo de conocer, lo saludé y me reconoció por estar jugando en Brasil que es importante, así que nada. También pude saludar a Juan Musso, con quien me unen momentos en la selección argentina. Peleamos un poco con la seguridad para poder entrar al sector donde salen los jugadores, pero al final lo logramos.

- Observaste una victoria histórica de Argentina en el Maracaná

- Sí. Fue entre medio de toda la gente brasileña, pero la verdad que pudimos ver el partido tranquilos y estamos contento con el triunfo de Argentina, esperemos que siga todo bien.

- ¿Te sorprende la declaración de Lionel Scaloni poniendo en duda su futuro como entrenador de la selección argentina?

- Creo que no. Cada uno tiene su manera de verlo y desde que él esta al mando de la selección argentina hizo un gran trabajo. Consiguió la Copa América 2021, el Mundial Qatar 22, y y agradecerá de por vida lo que hizo por la selección.

- ¿Llegás a entender su postura de que la selección tiene la vara alta?

- Sí, son decisiones personales y uno no puede opinar al respecto desde afuera. Cada uno tiene su manera de pensar, su manera de ver las cosas, así que solo queda esperar y ojalá que pueda continuar por este camino de la Selección, que es algo estupendo.

Agustín Rossi en el clásico de Río de Janeiro contra Fluminense. (REUTERS/Ricardo Moraes)

- Estas viviendo en Río de Janeiro. ¿Pudiste presenciar en el Maracaná la final de Copa Libertadores entre Boca y Fluminense?

- La verdad que no la vi. Estábamos en un vuelo viajando con Flamengo porque jugábamos un día después contra Fortaleza. El avión despegó a la hora del inicio de la final y aterrizamos con el partido casi terminado. Luego vimos tranquilo el encuentro.

- ¿Cómo te está yendo en Flamengo?

- Estoy contento. Esperamos finalizar el año de la mejor manera y poder concluir entre los mejores equipos. Estoy feliz acá en Río de Janeiro.

- En River a Franco Armani le queda un año de contrato. ¿Si te fuera a buscar, aceptarías?

- Son cosas que se hablaron mucho y, desde que estamos acá, soy jugador de Flamengo y estoy muy contento. Hay que seguir trabajando y pensando en adelante.