El mensaje del Kun Agüero sobre la represión policial brasileña contra los hinchas argentinos en el Maracaná

Incidentes Brasil vs Argentina

Antes de que La Scaloneta consiguiera un triunfo histórico en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, en las tribunas del estadio carioca se vivió un episodio cargado de violencia que indignó al planeta futbolístico. Es que las autoridades policiales reprimieron a los hinchas argentinos que se encontraban en las gradas y los propios futbolistas debieron intervenir para defender a los simpatizantes albicelestes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sergio Agüero se refirió a las escenas que se registraron en el país vecino con un claro mensaje que dejó expuesto al accionar de los efectivos de seguridad. “Otra vez violencia contra los argentinos en Brasil. Esto se tiene que terminar. No puede volver a pasar. Y muy bien los chicos ayer. Defendiendo los colores dentro y fuera de la cancha”, escribió el Kun.

Las palabras del ex delantero acompañaron al análisis que había realizado Lionel Messi a través de su cuenta de Instagram. El capitán del combinado nacional valoró el histórico triunfo, pero aseguró que quedará “marcado por la represión. “Este equipo sigue haciendo historia…Gran victoria en el Maracaná aunque quedará marcada por la represión a los argentinos una vez más en Brasil. Esto no se puede tolerar, es una locura y se tiene que terminar ya”, escribió el astro del Inter Miami.

El posteo del ex delantero del Barcelona y PSG superó las seis millones de impresiones y los ochenta mil comentarios. En ésta línea, Nicolás Otamendi, autor del gol que selló el 1 a 0, también se refirió al repudiable accionar de la policía. “Una lástima que una vez más seamos los argentinos sufrimos nuevamente una represalia de esta dimensión y llena de odio. Habiendo familias, niños llorando y con miedo de que les pase algo. Esto tiene que terminar de una vez por todas”, exigió el ex central de Vélez. Luego, el defensor del Benfica le dedicó un párrafo a una nueva victoria histórica en el mítico escenario brasileño. “Gran victoria en un estadio donde fuimos muy felices. Lleno de recuerdos hermosos. Este equipo sigue haciendo historia”, completó.

Por su parte, Leandro Paredes también rescató la alegría por la victoria y le dedicó el triunfo a los hinchas que fueron al Maracaná y sufrieron los golpes de los efectivos. “Seguimos haciendo historia, seguimos luchando por esta camiseta. Esta victoria es de todos y en especial es para todos aquellos hinchas que hoy sufrieron las represalias por hacer respetar nuestro himno, estamos con ustedes”, remarcó el volante de la Roma.

Finalmente, Rodrigo De Paul, otro de los pilares del equipo, también publicó un posteo con un guiño a los fanáticos de La Scaloneta. “Por los que vinieron, por los que nos alentaron desde casa y por todos los argentinos. La historia no la escriben los cobardes”, redactó el volante surgido de Racing, mientras que Nicolás Tagliafico reclamó que lo sucedido con los hinchas “no puede volver a ocurrir”. “Un triunfo muy especial para cerrar el año con la Selección Argentina pero lo sucedido hoy no puede volver a ocurrir, deseo con mi corazón que todos los hinchas se encuentren bien”, subrayó el ex Banfield.