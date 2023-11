“¿Quién es este tipo?”: la filosa respuesta de Cristiano Ronaldo a un ex compañero que afirmó haber sido mejor que él

Cristiano Ronaldo surgió en el Sporting Lisboa de Portugal (REUTERS/Pedro Nunes)

A sus 38 años, Cristiano Ronaldo dejó una huella imborrable en el fútbol mundial con un nivel superlativo en sus últimos años de carrera en el Al-Nassr de Arabia Saudita, pero tuvo que recorrer un camino arduo hasta ser uno de los mejores de la historia, como así también le tocó ser compañero de distintos jugadores que tenían todo para explotar y se quedaron por el camino. Entre ellos, había un joven en el Sporting Lisboa que era mejor que el propio CR7, quien lo catalogó de esta manera en una declaración alejada del egocentrismo habitual de su personalidad.

“¿Creen que yo soy bueno? Pues entonces esperen a ver a Fábio Paim”. La frase formulada en 2003, mismo año de su venta al Manchester United de Inglaterra, puntualizó el foco en la figura de un joven prodigio de tan solo 15 abriles, que descollaba en las Inferiores del elenco luso sumado a las categorías menores de la selección de Portugal. Sin embargo, su vida tomó un giro drástico y, luego de un año en la cárcel por una causa vinculada a las drogas, hizo una declaración que disparó la reacción inmediata de su ex compañero.

En una entrevista brindada con el canal de YouTube, SEM REMORSOS, Paim afirmó: “Pienso que Cristiano Ronaldo debería ofrecerme uno de sus Balones de Oro, pero lo digo con humildad. Si tuviera la mitad de la cabeza de Cristiano, no serían él y Messi. Seríamos él, Messi y yo y quizá no hubiera ganado el Balón de Oro que tiene. Quizás uno de ellos fuera el mío”. “Fui al Sporting cuando tenía siete años, crecí allí. Fueron años de gloria en los que gané todo lo que pude. No llegué a donde pude haber llegado, pero marqué una generación. Si la gente no lo olvida es porque yo los marqué”, añadió.

El comentario de Cristiano Ronaldo en Instagram

Estas aseveraciones motivaron una irónica respuesta de Cristiano en su cuenta personal de Instagram. “¿Qué carajo? ¿Quién es este tipo?”, escribió el portugués, a dos décadas de sus anteriores pensamientos sobre el talento de aquel futbolista prometedor. Esa polémica contestación contrastó con los halagos enunciados por el Bicho sobre el futuro augurioso de Fábio Paim. Su instante fugaz en Chelsea (un semestre) estuvo seguido de sendos pasos por el fútbol de Portugal, Angola, Qatar, Malta, Lituania, Luxemburgo y Polonia. “Cuando tenía la fama, el dinero, las fiestas, pensaba que eso era la felicidad. Pero no sabía lo que significaba la felicidad. Tenía dinero pero no sabía lo que era comer bien y viajar. Hoy en día sé lo que es ser feliz y soy más feliz con menos”, manifestó el hombre de 35 años en charla con The Sun.

La Policía de Estoril lo detuvo en agosto de 2019 por posesión de drogas ilegales. Los cinco gramos de cocaína encontrados lo dejaron en prisión durante un año por sospecha de tráfico antes de ser absuelto en la investigación. En ese diálogo con el diario inglés, contó los pormenores de estar confinado tras las rejas: “La prisión en la que estuve está al lado del campo donde juega la selección de Portugal, así que pude verlos entrenar todos los días. Estaba allí por una razón y nunca pensé: ‘Ah, Cristiano está ahí’. Yo también debería estar allí”. “La cárcel fue realmente dura y difícil para mí y mi familia. La prisión no era un lugar para un chico como yo”, expresó.

“Lamentablemente en aquel entonces no existía Instagram ni Facebook, no se grababa nada como hoy en día pero creo fuerte y honestamente que hasta hoy no había otro como yo con la misma calidad que tenía”, esbozó. Y agregó: “Lamento algunas de mis decisiones. Ahora tengo una edad diferente y puedo ver la imagen de otra manera. El talento estaba ahí pero mi mente no. Mi cabeza estaba puesta en las mujeres y en las fiestas, en todas partes menos en el fútbol”.

Fábio Paím vistiendo la camiseta de la selección de Portugal (@paim_77)

Su falta de concentración en el fútbol desvió su mirada definitivamente hacia otro costado y, semanas atrás, insistió en su afirmación de ser mejor que el máximo goleador histórico del fútbol: “Si hubiera tenido el mismo esfuerzo y compromiso de Cristiano cuando jugaba, sería mejor que él. Si hablo de técnica, fui mejor. Yo era un pequeño Ronaldinho. Pero, como vemos, no es la técnica la que nos lleva adonde sea. Creo que debería darme uno de sus Balones de Oro. ¿Podría haber sido el mejor del mundo y ganarlo? Sí, sin duda”.

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo venció a las tentaciones del dinero. Su segunda temporada en el fútbol árabe comenzó a dejar atrás una exitosa carrera en Manchester United, Real Madrid y Juventus, mientras lucha por superar el subcampeonato local logrado por Al-Nassr y pelea por coronarse campeón continental en la Champions League de Asia.