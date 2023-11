“Noche negra” y “vergonzosa derrota”: Alemania perdió contra Austria, profundizó su crisis y las críticas fueron feroces

La selección de Alemania cerró el año con otra dura derrota por 2-0 ante Austria, aunque pudo ser una goleada, que resultó evitada por las buenas intervenciones de su arquero, Kevin Trapp. Es la segunda derrota de Julian Nagelsmann en su cuarto partido al mando del equipo y la mala presentación en el Estadio Ernst Happel de Viena continúa sembrando muchas dudas de cara a la Eurocopa del próximo año organizada en suelo teutón -ya está clasificado por ser sede-.

Este panorama complicado se reforzó este martes después de la caída del sábado ante Turquía en Berlín y alcanzó un histórico registro en plena caída libre del elenco campeón del mundo en 2014. Su sexta derrota en 2023 igualó la peor racha de caídas de Die Mannschaft en un mismo año cosechadas en 2018, cuando quedó eliminada en fase de grupos del Mundial de ese año, un escenario idéntico a lo sucedido en la Copa del Mundo de Qatar, y el diario Bild realizó una critica despiadada después del resultado adverso.

Tras sentenciar lo sucedido como una “vergonzosa derrota” y una “actuación sorprendentemente pobre”, remató: “¡La noche negra de Viena! El fichaje del seleccionador nacional Julian Nagelsmann ha fracasado por completo”. El portal Express tuvo una mirada muy parecida a lo ocurrido en la capital europea: “Alemania tuvo una actuación desoladora ante la selección de Austria”.

En este sentido, Merkur la catalogó como “decepcionante” y Frankfurter Allgemeine criticó el punto más flaco de la formación: “La defensa tampoco es estable”. Esta afirmación no es menor, ya que solo acumula 1 valla invicta en sus últimas 11 presentaciones, cuando venció 2-0 a Perú en marzo pasado. Fue uno de los tres encuentros ganados en 2023 (2-1 vs. Francia en septiembre y 3-1 vs. Estados Unidos en octubre). A sus tres victorias y seis traspiés, se deben sumar dos empates.

Alemania cerró el año con seis derrotas en 11 partidos (REUTERS/Leonhard Foeger)

Además, los goles de Marcel Sabitzer y Christoph Baumgartner quedaron en un segundo plano después de la infantil expulsión de Leroy Sané cuando el anfitrión se imponía por 1-0 de manera parcial. En el tercer minuto del complemento, el hombre del Bayern Múnich cometió una falta contra Phillipp Mwene, quien le recriminó la agresividad de la entrada y Sané respondió con un manotazo al cuello para tirarlo contra el césped y dejar con 10 hombres a sus compañeros. Así lo tituló Bild: “Un arrebato tras una provocación. Sané pierde los nervios en el amistoso contra Austria ¡y es expulsado con roja directa!”. En consonancia, el periódico Welt siguió la misma vía: “El arrebato de Sané podría tener consecuencias nefastas para la preparación de la Eurocopa”.

Austria finalizó la Fecha FIFA en medio de un récord histórico ante este contrincante porque ganó dos partidos consecutivos ante Alemania por primera vez tras el último antecedente de un amistoso con victoria 2-1 en 2018. En la vereda opuesta, la partida de Hansi Flick no trajo aires nuevos dentro de un equipo que viene de lograr 5 triunfos en sus últimos 17 encuentros (Omán, Costa Rica, Perú, Francia y EEUU).