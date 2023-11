Manuel Ugarte habló sobre su gesto obsceno a Rodrigo De Paul en Argentina-Uruguay: “Lo hice sin darme cuenta”

Cruce entre los jugadores de Argentina y Uruguay

El jueves pasado Uruguay dio el gran batacazo y se impuso en Buenos Aires ante la Argentina, propinándole la primera derrota desde el título en el Mundial de Qatar. El equipo de Marcelo Bielsa tuvo varios puntos altos y uno de ellos fue Manuel Ugarte, quien además se hizo viral por un cruce con Rodrigo de Paul.

El jugador del PSG se cruzó con el mediocampista albiceleste en el primer tiempo y le hizo un gesto obsceno, al tiempo de que lo acusó de ser un “mamadera” (lamebotas) de Lionel Messi. El hecho no pasó desapercibido, ya que fue captado por las cámaras de la trasmisión y este martes, en diálogo con la radio Sport890, recordó lo sucedido.

“En el momento lo hice capaz que sin darme cuenta, pero el partido siguió y me enteré que se había hecho viral el gesto cuando terminó el partido. Yo no me acordaba cuál era. Al principio me quería matar, pero obviamente no está bien, pero bueno, es un partido que se juega a máxima intensidad, a veces en caliente hago cosas que no tengo que hacer, pero lo importante es que ganamos”, comentó sobre lo ocurrido en el césped de La Bombonera.

Además, contó que dentro de la cancha su gesto no tuvo mayor trascendencia: “No hablé con De Paul, pero obviamente pido disculpas porque es algo que se hizo viral. Pero también como dijo él, es algo que queda en la cancha, yo creo que no lo tomó bien, pero le sacó importancia, como tiene que ser y bueno, fue como fue”. Aunque, sí reconoció que Lionel Messi se molestó mucho por ese tipo de gestos y comentarios: “Si, creo que sí. Pero bueno, son cosas que quedan ahí que capaz más adelante las tengo que pensar pero en caliente me salen, pero como te digo, en el momento no me di cuenta”.

En este sentido, remarcó que este tipo de cosas muchas veces ocurren en los partidos, pero rara vez son captadas por las cámaras de TV, por lo que los futbolistas están acostumbrados a lidiar con estos cruces en los encuentros: “En el partido se dicen muchas cosas que después no salen, pero todos los jugadores saben que son cosas que se dicen. Mismo a veces entre compañeros se putean pero después del partido se saludan”.

El gesto de Manuel Ugarte a Rodrigo De Paul

Por otro lado, destacó el gran nivel que mostró Uruguay para ganar 2-0 y que una de las claves fue la concentración con la que jugó el seleccionado charrúa: “Había que cuidar los detalles porque Argentina es el campeón del mundo y tiene jugadores de gran calidad y tiene a Leo Messi que si te descuidás te clava y yo pienso que lo hicimos muy bien”. Justamente, con respecto al ocho veces ganador del Balón de Oro, sostuvo: “Creo que jugó bastante incómodo, todos sabemos lo que es y lo que genera, generalmente te lleva 2 o 3 jugadores, pero creo que lo escalonamos bien, lo tomamos bien, cambiamos de marca bien, a veces bajaba y lo seguíamos, creo que jugó incómodo”.

Ugarte, que no podrá jugar ante Bolivia esta noche por haber llegado al límite de tarjetas amarillas, también criticó el arbitraje de Wilmar Roldán, a quien acusó de perjudicar a Uruguay con sus fallos: “A mí me da mucha impotencia, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar y no hay que calentarse porque eso te saca del partido. Yo sentía que no me escuchaba, entonces trataba de enfocarme y que no me saquen la segunda amarilla”.

Con la victoria, la Celeste llegó a 10 puntos en Eliminatorias y está segunda, detrás de Argentina, líder con 12. Cabe señalar que los primeros seis irán directo al Mundial 2026, mientras que el séptimo, que por el momento es Paraguay, jugará el repechaje. Los que están fuera de todo, por ahora, son Perú (1), Bolivia (3) y Chile (5)